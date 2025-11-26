„Jedou propagandu.“ Holec se nediví, že politici do médií nepáchnou

26.11.2025 18:17

Komentátor Petr Holec se pozastavil nad slovy prezidenta Petra Pavla, že politici by neměli svá veřejná vystoupení činit na sociálních sítích pro svoji základnu příznivců, protože to zavádí „propagandou“, a že by raději měli komunikovat přes zavedená média. Podle Holce ale právě tato média píšou propagandisticky, což politiky rodící se vlády „vyhnalo“ právě na sociální sítě.

Foto: Repro Youtube
Popisek: Komentátor Petr Holec

„Chvíli byl od tradičního gumáctví prezidenta Petra Pavla klid, ale těsně před svou schůzkou s budoucím premiérem Andrejem Babišem na Hradě se zase znovu rozjel. A jako vždy to fakt stálo za to!“ komentuje Holec úterní projev Petra Pavla na konferenci Forum Media.

Pavel mimo jiné opětovně kritizoval programové prohlášení vlády, kde chybí zmínka o ruské hrozbě. Holec ale upozorňuje, že jde o program české vlády pro Česko a o jiných zemích se tam mluvit nemusí, a navíc prezident nemá do programového prohlášení vlády co mluvit. „Ale samozřejmě chápu, že tahle nuance může být nad mentální limity absolventa Akademie Antonína Zápotockého doškoleného v leninském kroužku,“ prohlásil Holec.

Zejména se ale Holec pozastavuje nad tím, že Pavel kritizoval politiky, že obcházejí tradiční média a raději svým voličům témata vysvětlují na sociálních sítích. Podle Pavla je to dokonce určitá forma propagandy.

„Jenže nejen Babiš, ale i většina doteď opozičních a nově vládních politiků mimo tradiční média utekla proto, že jsou právě ona propagandou. A s klidným svědomím je můžeme nazvat propagandou Pavla a jeho nyní poraženého režimu Fialy,“ obrací Pavlův názor Holec.

„Čtyři roky totiž hlavní média v zemi fungují tak, že jen, často i doslova, převezmou tupé lži a propagandu fialovců a Pavla a prostě s tím bez jakékoli kritické práce konfrontují opozici, která teď po vyhraných volbách přebírá moc. Všichni si pořád ještě dobře pamatujeme ty dokola opakované bláboly o ‚slovenské cestě a scénáři‘, ‚Východu‘, ‚extrémistech a antisystémácích‘ nebo ‚unesení demokracie‘, což je moje nejoblíbenější,“ připomíná Holec.

Podle Holce je to tudíž zcela jednoduché: „Vybraná skupina politiků migrovala na socky, protože hlavní média v zemi přestala plnit svou hlavní kritickou roli.“ Holec v komentáři na svých stránkách dále popisuje, jaký je skutečný úděl médií, a to věnovat se zejména vládě, která je zodpovědná za situaci v zemi. A jak je ironické, že zrovna nyní, po fiasku fialovců ve volbách, Pavel volá po tom, aby opozice dostávala větší prostor, než bylo zvykem.

Zdroje:

autor: Jakub Makarovič

