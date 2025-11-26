„Jedou propagandu.“ Holec se nediví, že politici do médií nepáchnou

„Chvíli byl od tradičního gumáctví prezidenta Petra Pavla klid, ale těsně před svou schůzkou s budoucím premiérem Andrejem Babišem na Hradě se zase znovu rozjel. A jako vždy to fakt stálo za to!“ komentuje Holec úterní projev Petra Pavla na konferenci Forum Media.
Pavel mimo jiné opětovně kritizoval programové prohlášení vlády, kde chybí zmínka o ruské hrozbě. Holec ale upozorňuje, že jde o program české vlády pro Česko a o jiných zemích se tam mluvit nemusí, a navíc prezident nemá do programového prohlášení vlády co mluvit. „Ale samozřejmě chápu, že tahle nuance může být nad mentální limity absolventa Akademie Antonína Zápotockého doškoleného v leninském kroužku,“ prohlásil Holec.
Zejména se ale Holec pozastavuje nad tím, že Pavel kritizoval politiky, že obcházejí tradiční média a raději svým voličům témata vysvětlují na sociálních sítích. Podle Pavla je to dokonce určitá forma propagandy.
Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
„Čtyři roky totiž hlavní média v zemi fungují tak, že jen, často i doslova, převezmou tupé lži a propagandu fialovců a Pavla a prostě s tím bez jakékoli kritické práce konfrontují opozici, která teď po vyhraných volbách přebírá moc. Všichni si pořád ještě dobře pamatujeme ty dokola opakované bláboly o ‚slovenské cestě a scénáři‘, ‚Východu‘, ‚extrémistech a antisystémácích‘ nebo ‚unesení demokracie‘, což je moje nejoblíbenější,“ připomíná Holec.
Podle Holce je to tudíž zcela jednoduché: „Vybraná skupina politiků migrovala na socky, protože hlavní média v zemi přestala plnit svou hlavní kritickou roli.“ Holec v komentáři na svých stránkách dále popisuje, jaký je skutečný úděl médií, a to věnovat se zejména vládě, která je zodpovědná za situaci v zemi. A jak je ironické, že zrovna nyní, po fiasku fialovců ve volbách, Pavel volá po tom, aby opozice dostávala větší prostor, než bylo zvykem.
autor: Jakub Makarovič