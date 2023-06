„Jééé, Okamura, podívej. A já nemám foťák.“ Pozdvižení na severu. Šéf SPD přijel soukromě na pivo

Stovky podání rukou a nepočítaně „selfíček“. Doslova další atrakce. To byla návštěva předsedy SPD Tomia Okamury na Městských slavnostech v České Lípě. Hned na začátku se ale strhla menší slovní přestřelka s jedním nezávislým zastupitelem, který by ve městě tuto stranu nejraději neviděl a dumal nad tím, zda tato návštěva je předvolební, neoficiální, propagační, prostě co má Okamura „za lubem“.

reklama

„Jééé Okamura, podívej,“ volali unisono desítky lidí, ukazujíce si procházejícího Okamuru. Pro někoho to bylo zajímavé překvapení, jiní možná vyvázli s lehkým šokem, protože to na slavnostech ještě neviděli, aby do města zavítal vrcholný český politik a jen tak se procházel davem mezi střelnicemi, stánky, strašidelným hradem nebo kolotoči a dalšími atrakcemi.

(Ne)vítaný návštěvník města?

„A já s sebou nemám foťák,“ na to sklesle reagovala postarší důchodkyně. Její známý ji ale přesvědčila, že ji fotku udělá a pošle, takže spokojená žena si už mohla sáhnout na „skutečného“ Okamuru…



(FOTO: Václav Fiala)

Načeš poté se udál verbální střet s nezávislým zastupitelem města.

„Je to normální, že tady je? Je to zvláštní…“ mudroval asi třicetiletý komunální politik.

Anketa Jste pro přijetí Istanbulské úmluvy? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 12652 lidí

„Určitě ne!“ nato zastupitel, kterému přítomnost předsedy SPD očividně „nevoněla“.

„Mě sem pozvali lidé, tady si dávám pivo, jak vidíte, a jsem tady….buď mě necháte mluvit, nebo se otočím a jdu, protože takovouhle samomluvu poslouchat nebudu,“ reagoval na to Tomio Okamura. „Právě proto, protože jsem tu soukromě a nenechám se otravovat politikou. Zatím první, kdo mě tu otravuje s politikou, jste vy. Já jsem tady pozván kamarády z České Lípy a jdu na městské slavnosti,“ vysvětlil okolním fandům a fanynkám předseda SPD za potutelných úšklebků zastupitele.

„Kdo do toho míchá politiku, tak to jste vy, coby nezávislý zastupitel,“ pokračoval Okamura.

„Tady se říká, že budou další volby, a proto jste tady. A já reprezentuji hlas občana,“ uvedl mladý komunální politik a zjevně chtěl pokračovat ve svém monologu.

To ale nepřipustil Okamura: „Když se mě občané na něco zeptají, tak samozřejmě odpovím a teď tu někdo míchá politiku.“

„Tak si tady teda to pivo vychutnejte,“ zaznělo od mladého zastupitele, který se oháněl tím, že je nezávislý.

„No to je právě to, že mě nenecháte to pivo vychutnat. Já jsem toho člověka vůbec neznal,“ ukazoval ostatním na onoho nenechavce Okamura.



(FOTO: Václav Fiala)

V obležení

Pro ParlamentníListy pak uvedl: „Zájem o SPD je po celé republice, to je všude, kde si fotí selfíčka a vyjadřují podporu. Agentura STEM nám dala volební potenciál 22 procent. Takže každý pátý člověk v České republice zvažuje volbu SPD a tomu odpovídá ten vynikající zájem a já děkuji občanům za podporu. Pro nás je slušný český občan a česká rodina vždy na prvním místě. To znamená, že když bude Fialova vláda dál pokračovat v této politice, kdy je pro ně Ukrajina a Evropská unie na prvním místě a úplně se vykašlali na české slušné a pracující lidi. Jak budou preference koalici klesat, tak opozice bude stoupat,“ podtrhl Okamura.

„Komunisté už nemají, co by řekli. Jsou úplně neschopní,“ zaznělo z davu.

Nechyběl ani dotaz k jeho postavě. „Teď to dělám ještě jinak, mám v ledničce plátky šunky a sýra – jen dvacetiprocentního,“ odpověděl Okamura kolem stojícím lidem, kteří ho chválili, jak dobře vypadá a jak je „šlang“.

Slovák žijící v Čechách se hlasitě zeptal:“ Proč jste nekandidoval na prezidenta?“

„Moje místo je ve Sněmovně, protože tam se odehrává politický boj za náš program. Prezident – vždyť to vidíte, jaká je to loutka… Já chci dělat reálnou politiku,“ uvedl Okamura a řada lidí souhlasila. „Máte na prezidenta ještě čas…“

Čouhající boty, aneb Foldyna v akci

Přítomen byl také poslanec Jaroslav Foldyna, který k eskalaci Východu a Západu, Ukrajiny a Rusku, „magoření“ z války, jak kdosi z davu podotkl, uvedl: „Jsem přesvědčený, že to je politika Spojených států, které vytvářejí klima ve společnosti. Někde tomu podléhají více, někde méně. Česká republika se chová jako kolonie, nikoliv jako partner. Alespoň v té Francii Macron předstírá, že něco dělá, ale my ani nepředstíráme. My jsme kolonií Spojených států, které mají své osobní zájmy v Rusku, s Ukrajinou budou bojovat do posledního Ukrajince. Někteří politici mají to připotentočkování v genech, dřív jim koukaly boty ze zadku Sovětského svazu a nyní z USA. A my na takovéto pokrytectví doplácíme!“

...i za deště

„To by byl panečku premiér!!“ neslo se davem.

„Já jsem říkal, co se stane,“ konstatoval k Fialově vládě Okamura, „to je nevratné a teprve to přijde, ty daně, důchody, omezení valorizací, zvýšení věku odchodu do důchodu, znemožnění předčasných důchodů“.

Ani chvilková přeháňka neudělala přestávku v návštěvě. Ještě než doprovod roztáhl deštník, měl Okamura záda celá zvlhlá. „Měl by si vzít suchou košili, aby se nenastydl nebo nedostal zánět ledvin,“ pronesla stranou důchodkyně o francouzských holích.

„On je pořád v jednom kole,“ pochvaloval si jej jiný starší občan. „Je hodně známý, každý ví, kdo to je. To u některých politiků nevíme, co vlastně dělají. To jsou takové šedivé myšky, kterým by spíše slušela provinční politika než vrcholné funkce,“ posteskl si další. A přítomní Němci zase obdivovali, že chodí a setkává se s lidmi bez veliké ochranky a složitých bezpečnostních opatření…

