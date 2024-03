„Jestli s Babišem přijde ODS, spláchnu se už do hajz*u!“ Václavák. Padlo mimo pódium

"Po volbách přijde Babiš a otázka je, kdo s ním. Tragédie by byla, kdyby to byla ODS. To bych se šel rovnou spláchnout do hajzlu a nechtěl se dožít osmdesátky," sdělil Václav pod sochou svatého Václava na Václavském náměstí v Praze. Byli jsme mezi naštavnými lidmi při demonstraci Za Českou republiku.

"Nelíbí se mi, co tato vláda dělá. Škodí a tahá národ do války. Není to naše válka, takže by si ji měla vyřešit Ukrajina. Chci mír, mám rád Českou republiku a za tu bych dejchal," řekl mi s hanáckým přízvukem Michal, který už žije natrvalo ve "stověžaté". ParlamentníListy.cz se ptaly demonstrantů na sobotní akci Za Českou repupliku, kterou pořádala strana Právo Respekt Odbornost (PRO). Českou vládu by všichni oslovění nejraději zakopali sto metrů pod zem.

Fotogalerie: - Fialo, odstup satane

Šance pro Rajchla

"Naše syny a vlast vám nedáme nikdy," psalo se na jednom z transparentů. "Lidé, vzbuďte se, nebo díky Fialovi a Pavlovi jednou ráno vstanete do války," bylo na druhém transparentu nedaleko pódia. Protestní akce se zúčastnilo lidí v řádech nižších tisíců. Dav na horním Václaváku byl vlastně rozdělen do dvou skupin, protože níže demonstranti sledovali, co se děje na pódiu, na plátně jako v kině.

"Ministři si musí uvědomit, že jsou zaměstnanci celého národa a tak by se měli zaobírat potřebami Čechů a ne cizích států," zmínil ještě Michal a doplnil: "Po volbách se nic nezmění. Vymění se figurky a přijde tam Babiš, kterého taky nechci. Pořád ale věřím, že tam někdy v budoucnu přijdou lidé, co budou kopat za Česko. Každý nadává na Rajchla, ale já s ním souhlasím skoro ve všem. Národ by mu měl dát šanci, ať ukáže, co v něm je. A když ne Rajchl, tak Svobodní!"

Stížnosti Husákových dětí

"Táhněte a už se nevracejte," znělo z reprobeden, když mezi stánky mířil dolů náměstím pár, žena měla v ruce českou a moravskou vlajku. "PRO je strana, která nám dává sice malou, ale alespoň nějakou naději. Vládu už nechci hodnotit. Pro mě neexistuje," prohlásila Lenka. S mužem přijela ze Severní Moravy a akce zmíněné strany prý navštěvují celkem často. Prý se řídí heslem: "Politikům se nevěří, politici se kontrolují."

Fotogalerie: - Fialo, odstup satane

Petr vedle ní dodal: "Už máme své roky, jsme Husákovy děti, ale toto jsme ještě nezažili. U vlády byl podělanej Babiš, taky zas**nej Paroubek, ale tohle je největší hnus. Máme děti, taky vnuka, a jezdíme protestovat kvůli nim. Vždyť my už to tady nějak dožijeme." Lenka ještě podotkla: "Dělám ve firmě, kde nevíme, jestli budeme mít na výplaty. Ostatně to je problém celého hospodářství a ekonomiky. Pracuji už skoro třicet let jako ekonomka, ale tohle jsem ještě nezažila. Kdyby vláda už včera podala demisi, tak je pozdě!"

Národ sobě?

Na jednom z aut zaparkovaných na Václaváku bylo napsáno "Toto auto se cítí být traktorem" a vedle nalepené požadavky PRO: "Stop Green Dealu, vyděračským praktikám obchodníků, vysokým cenám energií, této nekompetentní vládě a posilování evropských kompetencí na úkor národních." Na jednom z transparentů se rýmovalo: "Pětidemoliční komando je drahé i zadarmo." Nakonec se ukázalo, že ParlamentníListy.cz náhodně oslovily veterány protivládních demonstrací, kteří se těchto akcí zúčastňují opakovaně.

Ostatně Václav prý navštívil všechny demonstrace a chodil i každou středu protestovat přímo před Strakovu akademii, kde sídlí premiér Petr Fiala se svými ministry. "Myslím si, že by to bylo nejlepší bez politiků a začít úplně znova. Volby nikdy nic nevyřeší, ale určitě to bude alespoň o něco lepší než teď. Po volbách přijde Babiš a otázka je, kdo s ním. Tragédie by byla, kdyby to byla ODS. To bych se šel rovnou spláchnout do hajzlu a nechtěl se dožít osmdesátky," pokřižoval se pražský důchodce. Na vlajce měl nápis "Lidé, opravme si republiku sami..."

