„Jestli ty volby nezajistíte, já je napadnu.“ Šlachta pohrozil Pekarové

Volby se konají v době ničivých povodní. Ozývají se lidé ze zaplavených obcí, že k volbám nepůjdou. Primátor z postižené Opavy žádá vládu o nouzový stav, aby se mohly volby posunout. Vláda v pondělí oznámila, že volby odloženy nebudou a že konat se budou v řádném termínu tento týden v pátek a v sobotu. Vyhlášení nouzového stavu je nezbytnou podmínkou pro další legislativní krok v případě odkladu voleb.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová v první části debaty zdůraznila, že nouzový stav, který by bylo nutné vyhlásit, znamená obrovský zásah do práv lidí. „To není jednoduchá záležitost. Naopak řešíme technickou záležitost věci,“ řekla, že cílem vlády je technicky zajistit, aby lidé mohli odvolit a aby volby byly legitimní a důvěryhodné. „Technicky to uděláme v maximální možné míře,“ slíbila Pekarová Adamová.

Podle Pekarové Adamové by si někteří hejtmani měli přiznat, že se zmýlili, když se zdráhali faktům povodňové komise věřit předtím, než povodně udeřily v plné síle.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka připomněl: „Vláda v minulosti posunula termín voleb, byly to volby senátní, a bylo to shozeno soudem, že na to nebyl důvod.“ Jurečka připustil, že vláda zvažovala, zda se volby posunou, ale že právně by to bylo velmi složité. Ujistil, že vláda průběh voleb zajistí.

Následně předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta vládě pohrozil: „Jestli nebude technicky zajištěno, že se občan bude moct dostat k volební urně a že bude moct odvolit, tak budu první, který tyto volby napadne. Vláda si musí stát za tím, že to technicky zabezpečí,“ dodal.

Také předseda SOCDEM Michal Šmarda vyjádřil názor, že krajské volby měly být odloženy. „My bychom se rozhodli pro odložení voleb, jsme přesvědčení o tom, že mnoho lidí má úplně jiné starosti, hasiči jsou vyčerpáni,“ doplnil.

Nejvíce lidi ze zaplavených oblastí zajímá finanční pomoc, kterou vláda slíbila.

A podotkl, že finanční pomoc již probíhá, peníze jsou vypláceny na místech zasažených povodněmi i hotově, pokud je to nutné.

Robert Šlachta se opřel do Fialovy vlády kvůli jejímu nezodpovědnému hospodaření. „Když tato vláda nastupovala, říkala, že bude šetřit a že dokáže snížit schodek státního rozpočtu. Vláda nemá možnost využít rezervy, což se stalo málokdy. Bohužel se bavíme o návrhu schodku 230 miliard. Tato vláda nemá nic v rezervě, nemá ani korunu. Není jiná možnost, než jít do dluhopisů,“ zmínil, jak zaplatit obnovu území a majetku.

Sahal by Šlachta do rezerv měst a obcí, které jsou dlouhodobě v přebytku? „Je to problém vlády, jakým způsobem hospodaří. Obce a kraje by se měly podílet, ale jen solidárně,“ řekl Šlachta.

Pekarová Adamová pravila, že podpora zasažených obcí musí být vícezdrojová a jednoznačná, a že se musí podílet všichni. Na Šmardova slova o „vyčerpané vládní rezervě“ Pekarová vyjádřila svůj názor, že „říká nesmysly“.

V další části debaty vystoupil předseda SPD Tomio Okamura, jenž apeloval na důležitost krajských voleb, které jsou podle něj prvním krokem k ukončení Fialovy vlády. „Krajské volby jsou krokem k ukončení Fialovy pětikoalice. Té asociální vlády, která tu okrádá lidi o peníze,“ zdůraznil.

Podobnou optikou se na důležitost krajských voleb dívá i předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. „Chceme říct ‚Stačilo!‘ pětidemolici na všech úrovních, i na krajské,“ dodala.

Ministr Vít Rakušan (STAN) se vyjádřil k výzvám, aby byly krajské volby odloženy. „O volby je zájem lidí v oblastech zasažených povodněmi značný,“ prohlásil Rakušan. A že obyvatelé si mohli vyzvednout provizorní občanské průkazy, o něž přišli, na místních úřadech.

Okamura poznamenal, že rozhodnutí vlády o konání voleb nemůžeme nijak ovlivnit, avšak v případě, že občané vyjádří později nespokojenost, je možné hlasování napadnout. Vyčetl vládě, že „rozfofrovali státní rezervu, proto teď nejsou peníze“. „Ze zákona byla letos rozpočtová rezerva 11 miliard, prošustrovali jste to a vyházeli jste to do ciziny, na ukrajinské uprchlíky a podobně,“ rozhořčil se Okamura vůči vládě.

Také předsedkyně KSČM Kateřina Konečná vládě vyčetla, že neplní své sliby ohledně zodpovědné rozpočtové politiky.

„Na téma povodní napasovat agendu vyvolávání strachu je obzvlášť nevhodné, ale je to na vás,“ vrátil pak úder Okamurovi Rakušan.