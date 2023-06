„Jsem hrdina.“ Ukrajinec bil Češku, nedala mu cigaretu. Dopadl zle

reklama

Svědkyně pro server Krimi-Plzeň popsala, že muž nejprve žádal, aby mu žena dala cigaretu, když tak neučinila, spustil na ni nadávky a napadl ji. „Ta paní seděla pod stromem, když k ní přišel chlap a chtěl po ní cigaretu. Když mu jí odmítla dát, začal jí ukrajinsky nadávat a kopat do ní. Zastal se jí její známý, ale ten chlap ho srazil na zem a bil ho pěstí do obličeje,“ uvedla svědkyně, jak potyčka začala.



Když muž svého chování ani po napomenutí jedné z kolemjdoucích nezanechal, zavolala svého manžela, který se vydal na pomoc napadeným. Muž, jenž je podle informací serveru členem výjezdové jednotky bezpečnostní agentury, měl útočníka zpacifikovat a zadržel jej do příjezdu policistů, kterým se pokusil utéct.



Videonahrávka incidentu:

Na místo jako první dorazila hlídka strážníků a po dechové zkoušce jej předala policistům. I na ně měl být muž drzý. „On byl drzý i na policisty, furt opakoval, že je hrdina od Mariupolu, a že se tam brodil po kolena v krvi, až po chvíli se uklidnil a začal spolupracovat,“ popsala, že se policistům silně opilý Ukrajinec snažil tvrdit, že je „hrdina“ od ukrajinského přístavního města Mariupol v Doněcké oblasti, které bylo Ruskem v loňském roce tvrdě bombardováno a tamní ukrajinské jednotky i přes obklíčení odolávaly ruským útočníkům až do 20. května, kdy se po týdnech tvrdých bojů vzdali poslední obránci v ocelárnách Azovstal na okraji města.



Tisková mluvčí pro server Krimi-Plzeň dodala, že měl samozvaný „hrdina od Mariupolu“, narozený roku 1983, v krvi 3,56 promile alkoholu a byl po zajištění převezen do policejní cely



Kriminalita Ukrajinců v Česku vzrostla, poměr stíhaných Ukrajinců však poklesl



Kriminalita Ukrajinců v Česku v posledním roce stoupla, nutné je však podotknout, že poměr stíhaných Ukrajinců vzhledem k značnému množství příchozích ukrajinských občanů výrazně poklesl, a přestože Ukrajinci nyní již tvoří nejpočetnější národnostní menšinu v České republice, stíháni jsou více cizinci jiných národností.



Zatímco v roce 2021 v Česku žilo téměř 197 tisíc Ukrajinců, v loňském roce to již bylo necelých 636 tisíc a zatímco se počet příchozích z Ukrajiny zvýšil více než trojnásobně, kriminalita páchaná Ukrajinci vzrostla jen nepatrně. Roku 2021 bylo stíháno 1730 lidí z Ukrajiny, roku 2022 2389 lidí. Oproti tomu dalších 5508 stíhaných cizinců mělo jiné než ukrajinské občanství.



Na to, že ukrajinská kriminalita sice vzrostla o 100 procent, ale pouze z 2,1 procenta na 4,2 procenta, upozornil na nedávném sněmovním semináři o vnitřní bezpečnosti náměstek policejního prezidenta Tomáš Kubík. „Nejde o nic alarmujícího, když si vezmeme, kolik jich sem přišlo. Velká řada kriminálních případů je páchaná na nich. Podvody, a tak dále,“ uvedl Kubík s tím, že prohřešky uvnitř ukrajinské komunity jsou například řízení pod vlivem alkoholu či násilí. To jsou desítky případů, abyste si nemysleli, že to nějak vybočuje,“ upozornil však.

Na konferenci byla prezentována i čísla od vězeňské služby, která ukazují, že od minulého roku narostl počet lidí ve vězení o 721. Ukázána byla i data o cizích státních příslušnících v českých věznicích. Ačkoli jsou největší českou menšinou Ukrajinci, ve věznících je mnohem více Slováků. Těch je v českých věznicích celkem 476 (k 30. 4. tohoto roku, odsouzených i obviněných). Na druhém místě jsou právě Ukrajinci, kterých je zavřených 279.

