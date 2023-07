„Jsi stejní jako Rusové!“ Provokatér přestřelil, výsměch je brutální. Migrace kavárnu zase rozdělila

reklama

kde už šestý den probíhaly nepokoje kvůli zastřelení sedmnáctiletého mladíka policisty na pařížském předměstí. Kvůli nepokojům bylo do ulic posláno více než 45 000 policistů. Podle posledních zpráv už nepokoje utichly, v Paříži a jejích předměstích bylo dle včerejších zpráv zatčeno „jen" 11 lidí. Celkem bylo zatčeno v noci z neděle na pondělí 157 lidí, tedy o poznání méně než noc předchozí, zraněni byli tři policisté.

Vzhledem k tomu, že téma migrace je v České republice hojně sledované už od roku 2015 a česká vláda podpořila dohodu o migraci, asi nikoho nepřekvapí, že se francouzské nepokoje (na nichž je na videích jasně vidět, že je mají na svědomí mladíci s migračním pozadím) staly na sociálních sítích oblíbeným tématem.

Komentuje je například cestovatel Daniel Přibáň, kterému zřejmě vadí, že si lidé všímají, že výtržníci nejsou bílí. „Nepokoje ve Francii jdou po linii sociální a ekonomické, nikoli po linii barvy kůže. Zdá se, že jak to přestalo být s opadnutím migrační vlny připomínáno, mnoho lidí na to zapomnělo. Většina lidí tmavší pleti ani muslimů (kteří do toho jsou už také zatahováni) s násilnostmi nemá nic společného a mnoho z nich se může stát jejich oběťmi,“ říká.

„Výtržníky spojuje sociální prostředí, ze kterého pocházejí a mizerná ekonomická situace, ve které žijí. Říkat jim agesoři, lupiči, násilníci (klidně i v hrubší verzi) je adekvátní popis jejich konání, ale ne barva jejich kůže. To vede ke kolektivní vině a ta je vždycky cestou do pekel!“ varuje.

„Je smutné, že ani po tolika letech svobodné společnosti a tolika letech od migrační krize, tolik lidí nechápe, jaký je problém s rasismem a xenofobií a co ten rasismus vlastně je. Rasismus je, pokud člověka hodnotíte (a odsuzujete) podle barvy jeho kůže a původu, tedy podle znaků, na který dotyčný nemá žádný vliv, nevybral si je a nemůže je ovlivnit. Je to vůči němu nefér,“ soudí Přibáň.

„Stejný problém je s kolektivní vinou kupříkladu na základě náboženství, které lze navíc do určité míry pro mnohé také obtížně změnit. Člověka nelze hodnotit ani podle barvy kůže, ani původu, ani náboženství. Člověka lze hodnotit podle jeho činů a podle jeho názorů. Můžete hodnotit levičáky, pravičáky či třeba vegany, ale ne černochy nebo třeba muslimy,“ přikazuje cestovatel.

A k nepokojům se Přibáň vyjadřoval i včera. „Poslední data hovoří o tom, že 10 % lidí žijících ve Francii má imigrační původ, tedy narodili se v zahraničí. Další obrovské množství lidí jsou potomci imigrantů a potomci potomků imigrantů, jde o ohromný počet lidí. Francie má necelých 70 milionů obyvatel. Pokud budeme počítat jen lidi narozené v zahraničí, jde o 7 000 000 lidí. Lidí z rodin imigrantů je mnohem více,“ argumentuje Přibáň čísly.

„Kolik lidí se účastní současných nepokojů? Řekněme, že několik tisíc, ale klidně bychom mohli říct i několik desítek tisíc. Drtivá většina imigrantů a potomků imigrantů nemá s nepokoji nic společného. Naopak se velmi snadno mohou stát jejich oběťmi,“ připomíná a vyzývá, aby se nad tím lidé zamysleli.

V předchozí diskusi o tématu však byl Přibáň mnohem více konfrontační. Na twitteru se k nepokojům vyjádřil český dobrovolník na Ukrajině, známý pod přezdívkou Cohen The Barbarian, který se „hřebejkovců“ dotazoval, jak ospravedlní, že výtržníci zapálili knihovnu.

A ti se ozvali. „To dezolátství většinu času maskujete. Ale když z vás vytryskne, tak to stojí zato,“ ozval se přiznaný „havloid“ Petr Lamr.

To dezolátství většinu času maskujete. Ale když z vás vytryskne, tak to stojí zato. — Petr Lamr (@PetrLamr) July 1, 2023

„Dezolátství? Už za let mé služby jsme se potýkali s problémama s racaille (francouzský termín pro lůzu – pozn. red.), ale tehdá měla legie ještě docela velké pravomoci a kde jsme se objevili, tam byl klid. Nad současným stavem ve Francii by jeden zaplakal. To, že nechápete, o čem mluvím, protože nemáte stejné prožitky, vás částečně omlouvá, ale urážet mě a házet do jednoho pytle s dezoláty? Ať už si pod tím ve své hlavě představujete cokoliv...“ reagoval na osočení dotyčný, zřejmě bývalý příslušník francouzské cizinecké legie.

castecne omlouva, ale urazet me a hazet do jednoho pytle s dezolaty?

At uz si pod tim ve sve hlave predstavujete cokoli... — CohenTheBarbarian (@barbarian_cohen) July 1, 2023

Ovšem do debaty se přidal Přibáň. „Vy jste ukázkový dezolát, není třeba vás nikam házet. Rasista s názory nácka z SPD. Vy, pokud byste žil v Rusku, byste šel z přesvědčení střílet Ukrajjnce, jen byste jim místo bubáků říkal chocholové,“ prohlásil.

Byl celkem rychle informován, že nadává dobrovolníkovi z Ukrajiny. Ale to pro Přibáně nebyla omluva. „Ano, díky vnějším vlivům, nikoli díky svým intelektuálním schopnostem. Na to právě narážím. Pan Cohen je dokonalá ukázka materiálu, se kterým pracuje Rusko. Pan Cohen má bubáky, Rusové mají chocholy, rozdíl v myšlení není žádný. Sám na to není schopen přijít, kdyby byl, uvědomil by si, že mezi jeho dehumanizací a kolektivní vinou a ruskou dehumanizací a kolektivní vinou, není žádný rozdíl. Je to vlastně hrozně smutné, mít takové zkušenosti a stejně to nepochopit,“ doplnil. Když dobrovolník nemá rád „bubáky“, je to prý úplně stejné, jako když Rusové nesnášejí „chocholy“.

Vy jste ukázkový dezolát, není třeba vás nikam házet. Rasista s názory nácka z SPD. Vy, pokud byste žil v Rusku, byste šel z přesvědčení střílet Ukrajjnce, jen byste jim místo bubáků říkal chocholové. — Dan Priban (@DanPriban) July 1, 2023

Ano, díky vnějším vlivům, nikoli díky svým intelektuálním schopnostem. Na to právě narážím. Pan Cohen je dokonalá ukázka

materiálu, se kterým pracuje Rusko. Pan Cohen má bubáky, Rusové mají chocholy, rozdíl v myšlení není žádný. Sám na to není schopen přijít, kdyby byl, uvědomil… — Dan Priban (@DanPriban) July 1, 2023

Cohenův profil je plný rasismu vůči "bubákům", to, stejně jako profily mnohých Rusů vůči "chocholům", v čem je rozdíl? — Dan Priban (@DanPriban) July 1, 2023

Každopádně, pro Přibáňovu kritiku neměli lidé pochopení. „Tohle je zatím nejlepší Přibáňův zářez! Nadávat veteránovi z Ukrajiny, co přišel o nohu, do ruskejch dezolátů, to chce IQ mloka,“ zhodnotil jeho výstupy herní vývojář a zakladatel Společnosti pro obranu svobody projevu Daniel Vávra. Dodejme, že podle zpráv Echa24 dobrovolník o nohu nakonec nepřišel.

„Doufám, že kdokoliv, kdo měl v plánu poslat tomuhle peníze na dovolenou v trabantu, si to po tom, jak se chová k válečným veteránům, rozmyslí a pošle je na něco užitečnějšího,“ reagoval na Přibáně Kamil. Jiří Malík soudí, že Přibáň si „nevidí do držky“. „Co strašného se člověku musí stát, aby takhle urážel válečné hrdiny, kteří bojují za naše bezpečí... Jste odpad, pane Přibáni!“ vzkázal mu Ondřej Klíma.

Doufám, že kdokoliv, kdo měl v plánu poslat tomuhle peníze na dovolenou v trabantu, si to po tom, jak se chová k válečným veteránům, rozmyslí a pošle je na něco užitečnějšího (užitečnější by bylo i spláchnutí do hajzlu v tomhle případě) https://t.co/638EG0rC8h — Kamil (@khejml_) July 1, 2023

Definice spojení „nevidět si do držky” https://t.co/ZGXJtoYfHB — Jiří Malík (@_jirimalik) July 1, 2023

Co strašného se člověku musí stát, aby takhle urážel válečné hrdiny, kteří bojují za naše bezpečí... Jste odpad, pane Přibáni! https://t.co/1aytGFAXGl — ondra_klima (@klima_ondra) July 1, 2023

„Ukázkový dezolát jste vy, dokazujete to tady každý den. Vás snad musí platit přímo Kreml. Málokdo se tak snaží rozesírat společnost, ale i přes vaší urputnou snahu z vás má většina lidí jen legraci. Prostě jste jen takový dvoutaktní kašpárek,“ mínil o cestovateli Václav Rájek. „Pane Přibáň, držte už hubu a dejte si od sociálních sítí pokoj. Serete lidi, sere vás to a musíte na všechno reagovat. Dejte si relax před výletem a hoďte se do pohody,“ doporučoval mu Jiří Strnad.

Další pak reagovali krátce, ale neméně odmítavě.

Ukázkový dezolát jste vy, dokazujete to tady každý den. Vás snad musí platit přímo Kreml. Málokdo se tak snaží rozesírat společnost, ale i přes vaší urputnou snahu z vás má většina lidí jen legraci. Prostě jste jen takový dvoutaktní kašpárek?? — Václav Rájek (@RajekVaclav) July 1, 2023

Pane Přibáň držte už hubu a dejte si od sociálních sítí pokoj. Serete lidi, sere vás to a musíte na všechno reagovat. Dejte si relax před výletem a hoďte se do pohody. — Jirka Strnad (@jiri_str) July 1, 2023

