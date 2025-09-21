„Jste korupčníci“. Ševčík vytočil stanaře kvůli mrtvému Michalikovi

21.09.2025 13:59

V nedělní Partii se do sebe pustili koaliční partneři Jan Skopeček (ODS) a Petr Letocha (STAN). Skopeček naznačil, že by si premiér Petr Fiala měl rozmyslet další posezení u piva s Vítem Rakušanem. Letocha to po chvíli Skopečkovi vrátil. A pak se ozval Miroslav Ševčík z SPD: „Možná tady může nastat i rumunský scénář“.

„Jste korupčníci“. Ševčík vytočil stanaře kvůli mrtvému Michalikovi
Foto: Screen CNN Prima News
Popisek: Hosté nedělní Partie Jan Skopeček, Petr Letocha, Mirosla Ševčík a Patrik Nacher

Prvními hosty nedělní Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News byli Jan Skopeček (ODS), Petr Letocha (STAN), Miroslav Ševčík (za SPD) a Patrik Nacher (ANO).

Skopeček hned na úvod naznačil, že by Petr Fiala s Vítem Rakušanem podruhé na pivo chodit neměl. Po té zkušenosti. „On šel pan premiér na pivo a druhý den se dozvěděl, že v příští vládě už nebude premiérem, tak já bych si taková piva rozmyslel, no,“ poznamenal Skopeček.

„Mě překvapil pan premiér, když voliče vyzval, aby volili rozumem, ne srdcem. Já se domnívám, že lze volit i srdcem a poslat Starosty do čela. Myslím i, že bychom si vzájemně měli přát úspěch,“ žádal Letocha s tím, že se buď udrží stávající vláda, nebo bude vládnout ANO s SPD a se STAČILO! v zádech.  

Když dostal slovo Miroslav Ševčík, konstatoval, že o kandidátních listinách, o tom, zda jde v případě STAČILO! či SPD o koalice, bude rozhodovat Ústavní soud, a podle Ševčíka může nastat leccos.

„Možná tady může nastat i rumunský scénář. Já jsem proto velmi opatrný. Nic nezpochybňuju a jsem klidný, protože my budeme mít okolo 15 %. My oslovujeme voliče, kteří užívají zdravý selský rozum, a jsou to často voliči, kteří dřív volili ODS nebo STAN, ale teď budou volit nás. Vždyť tady máme ODS a dozimetrické stánkaře. Premiér Fiala lže, kudy chodí,“ rozjel se Ševčík.

„To směřovalo k voličům, kteří budou volit SPD, ale nebude to volič s racionálním rozumem. Já si neumím představit rozumného voliče, který byl volil pana Rajchla. Vždyť je to vstupenka do strašidelného zámku. Představa, že bude koalice s paní Kateřinou Konečnou nebo s panem Rajchlem, to je ta vstupenka do strašidelného zámku. Letocha se bránil, že hnutí STAN se vypořádalo s kauzou Dozimetr a že rozhodně nejsou žádní „stánkaři“.

„Jste korupčníci, jste korupčníci, jste korupčníci!“ hřímal v tu chvíli ve studiu Ševčík. Dovolával se i zesnulého Věslava Michalika, který se vzdal postu ministra průmyslu. Letochu to rozzlobilo. „Věslav Michalik již nežije, nemůže se bránit, je to od vás hnusné,“ smetl Ševčíkovu myšlenku Letocha.

Nacher upozornil, že ANO představilo i hospodářskou strategii, ale stávající vládní koalice nemá co nabízet, tak straší a dává nálepky o nedemokratických stranách o populistech.

Když opět dostal slovo Ševčík, obul se do NATO. „Toto NATO je nebezpečné. Vždyť oni si sestřelili vlastní barák v Polsku. Tahle obrana je nefunkční. NATO nás neuchrání. My nechceme jít ani na západ, ani na východ, my chceme posílit obranu v rámci střední Evropy. A já chci říct, že tady mladí muži vedou reálný třídní boj. Oni vycházejí z marxismu-leninismu a vedou třídní boj!“ vypálil Ševčík.  

„Pokud někdo využívá metody marxismu-leninismu, tak jste to vy, stačí se podívat na vaše farmářské trhy,“ kontroval Skopeček. – „To není pravda, já vám ukážu ceduli z Makra, kde pivo stojí 15 korun,“ oponoval se Ševčík a trval na tom, že NATO nepředstavuje pro Česko bezpečný prostor. Ten vidí ve střední Evropě, spolu se Slovenskem, Polskem, Maďarskem, a taky s Rakouskem.

Nacher konstatoval, že vystupování z NATO v této době považuje za nezodpovědné. Na straně druhé ale považuje za nezodpovědné i nakupování předražených polních kuchyní. – Tady se Skopeček okamžitě bránil, že armádní nákupy se dělají podle dlouhodobě strategie pro posílení Armády ČR.

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku k emisním povolenkám pro domácnosti.

Skopeček zdůraznil, že emisní povolenky je třeba zastropovat, ale pokud to bude možné, tak pracovat i na jejich zrušení, protože to, co Evropská komise touto cestou prosazuje, je komunistické přerozdělování. „Je to model, kdy se ze střední třídy, která od státu nic nechtěla, dělá příjemce různých dávek na zmírnění dopadů Green Dealu,“ zlobil se Skopeček.

V tom dal Ševčík Skopečkovi za pravdu a zdůraznil, že jde opravdu o svého druhu komunismus, ale ve svých úvahách šel ještě o krok dál. „Je vidět, jakou zhovadilost přijala vláda Petra Fialy a teď se to snaží zastropovat, ale to v podstatě nejde. Nic to neřeší,“ zdůraznil Ševčík.

Letocha tvrdil, že stávající vláda se na rozdíl od opozice snaží řešit věci tak, jak je řešit lze, a neslibuje něco, co nepůjde naplnit, protože ke zrušení Green Dealu není na úrovni EU jako celku dostatečná vůle.

„Když se něco dalo politicky zavést, tak se to dá i zrušit,“ zdůraznil Nacher. „Žádní bruselští úředníci nesmějí premiérům jednotlivých členských států EU diktovat, co smějí a co nesmějí dělat. Ideální stav je, aby lidé využívali méně energie. Ano, ale to se musí dělat přirozeně, ne je tak převychovávat. Tak to dělá třeba Čína, oni mají ty solární panely na střechách, ale mají tam uhelné elektrárny. Mají tam nějaký mix, dělají to přirozeně,“ připomenul Nacher.

A zdůraznil, že EU vybírá peníze od lidí i od firem, aby je pak nějaký úředník milostivě přerozděloval. A mezitím odcházejí z Evropy další a další firmy.

„Je strašná škoda, že se hnutí ANO probouzí ze zeleného snění až těsně před volbami. Já si pamatuji, když se jednalo o Pařížské klimatické dohodě, já jsem hlasoval proti ní a chtěl jsem, aby se o tom ještě debatovalo, ale hnutí ANO to se socany protlačilo,“ upozornil Skopeček. A že špatné základy byly položeny už Pařížskou klimatickou dohodou a Green Dealem, jehož rámec schvaloval už Andrej Babiš jako premiér.

„Ale to není pravda. Když byl Andrej Babiš premiérem, tak jsme tady od opozice slýchali, že ‚musíme to schválit, abychom byli v jádru EU‘,“ kontroval Nacher. 

„Green Deal zrušit, zrušit, zrušit!“ volal ve studiu Ševčík a řekl, že ekologické studie, o které se tvůrci Green Dealu opírali, jsou zfalšované. „Němcům se rozsvítí, až se jim zhasne. Až se jim zhasne elektřina. A proto chceme referendum o vystoupení z EU, abychom tyhle blbosti nemuseli platit!“ zdůrazňoval Ševčík.  

Ve studiu došlo i na státní rozpočet. Skopeček a Letocha se k rozpočtu nechtěli vyjadřovat, protože se o něm jedná. Zato Ševčík konstatoval, že má připravený materiál, ve kterém je jasně stanoveno, na čem by se dalo šetřit. Šetřil by prý především na obraně a nevydával peníze za „drahé Leopardíky“ nebo za dvakrát předražené F-35.

autor: Miloš Polák

