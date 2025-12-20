Fiala pod rudou vlajkou s hvězdou. Zahradil o škodách po Lipavském

Moderátor Radim Panenka v Rozhovorech ParlamentníchListů.cz hovořil s politikem Janem Zahradilem, bývalým europoslancem a současným expertem Motoristů sobě na zahraniční politiku. Hned v úvodu padla otázka, jaké změny očekává host po jmenování nové vlády, v čem by mohla Babišova vláda navázat na činnost ministerstva zahraničních věcí, které vedl Jan Lipavský.
„Teď budu pozitivní, konfrontační budu později. Zkusím něco, na co se dá navázat. Česká republika podepsala letos strategické partnerství s Vietnamem. Vzhledem k rostoucí důležitosti Asie určitě k přerušení kontinuity nedojde. Myslím si, že ministr Jan Lipavský v tom nehrál hlavní roli,“ soudí Zahradil. A připomněl mj. jihokorejské společnosti, které se budou podílet na modernizaci naší energetiky.
„Tady bych určitě navazoval. V jiných věcech bude zapotřebí se nějak mírumilovně, ne konfrontačně, ale přece jen distancovat od politiky pana Lipavského, a začít to dělat jinak. Týká se to především politiky vůči našim sousedům a ve střední Evropě obecně a politiky vůči administrativě Donalda Trumpa, která v nejlepším případě nebyla žádná ze strany té končící vlády,“ domnívá se bývalý europoslanec Zahradil.
Ing. Jan Zahradil
Připomněl, že Česká republika spolu s Litvou jsou jedinými dvěma členskými státy EU, které mají vízovou povinnost při cestování do Číny. „Svědčí to o tom, že ta (končící) vláda dotáhla vztahy s Čínou až do mínusu. To se musí změnit,“ podotkl expert Motoristů sobě na zahraniční politiku.
Zahradil řekl, že doufá, že vláda Andreje Babiše bude dělat věci jinak.
Moderátor Panenka připomněl, že Vietnam navštívil expremiér Petr Fiala (ODS). „Ve Vietnamu vládnou komunisté, ústy Fialovy vlády naši nepřátelé, a na druhou stranu Vietnam je naším přítelem a partnerem. Nebylo to pokrytecké?“ podivil se moderátor.
„To je správná otázka, která napadla každého, když viděl stát Petra Fialu s vietnamským premiérem pod státní vlajkou s pěticípou hvězdou. Má to samozřejmě pragmatické důvody. Česká republika se domnívá, podle mého názoru mylně, ale budiž, že Vietnam by mohl být součástí nějaké skupiny států, které budou vyvažovat vliv Číny v Asii, zejména v jihovýchodní Asii. Já si to nemyslím. Vietnam dělá velice chytrou, pružnou zahraniční politiku. Bude kooperovat se zeměmi, které se počítají k Západu, jako je Česká republika, ale nemůže pominout Čínu, protože její dostředivá síla je obrovská, zejména v Asii. Skutečně to vykazuje určitou míru pokrytectví, protože najednou se ukazuje, že problémem není vláda jedné strany nebo politický režim, který ve Vietnamu a v Číně je velmi obdobný, že je to jenom záminka. Ten verbální antikomunismus je v tomto naprosto nedůsledný,“ míní Zahradil.
Fialova vláda si podle něj zřejmě myslela, že ostrým postojem vůči Číně se nějak zavděčí Američanům, kteří berou Čínu jako svého hlavního globálního vyzyvatele. Ale USA s Vietnamem mají také strategické partnerství, přestože před padesáti lety spolu tyto země válčily. „Ukazuje to na určitou nesamostatnost dosavadní české zahraniční politiky a také na to, že si neumějí správně přečíst globální situaci,“ upozornil Zahradil.
Krátkozraká politika Fialovy vlády a odskočení za dalajlámou
Moderátor připomněl, že ještě za prezidenta Miloše Zemana se mluvilo o nejednotě zahraniční politiky. A chtěl vědět, nakolik se Babišově vládě podaří českou zahraniční politiku zpragmatizovat. Nadhodil, že jednota zde pravděpodobně stejně nebude a zmínil postoje prezidenta Petra Pavla a Senátu Parlamentu ČR.
Zahradil řekl, že má silné podezření, hraničící s jistotou, že celá ta protičínská hysterie, která propukla v posledních letech a jejímiž protagonisty byli (ex)ministr Jan Lipavský, bývalá předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová a předseda Senátu Miloš Vystrčil, byla motivována snahou ‚nandat to“ Miloši Zemanovi, jenž byl považován za prezidenta velmi vstřícného k Číně.
„Celá ta bývalá vládní garnitura měla jako pojivo odpor vůči prezidentu Miloši Zemanovi. V jeho postprezidentské éře se snažili zhatit úplně všechno, na čem se podílel, včetně dobrých vztahů s Čínou. Je to krátkozraké, musíme to teď napravit. Je pravda, že určitá vícekolejnost zahraniční politiky tu hrozí. V české zahraniční politice to není nic moc nového, bylo to i dříve. Je třeba trvat na tom, že podle Ústavy ČR je za výkon zahraniční politiky zodpovědná vláda,“ zdůraznil Zahradil.
Senát má podle něj jen doplňkovou roli. Zahradil poznamenal, že se zajímal o nedávný senátní výlet za dalajlámou.
„Byla to oficiální delegace Senátu Parlamentu ČR. Cesty se zúčastnily také některé postavy občanské společnosti, ti si to údajně platili sami. Jedním z cílů cesty bylo jednání Senátu PČR v Indii s tamním senátem. Mám podezření, že oficiálním zdůvodněním bylo, že senátní delegace jede jednat s indickým senátem. Proti tomu nemůže nikdo nic namítat. A že si bokem odskočí za dalajlámou na takovou polosoukromou návštěvu, aby to bylo nenapadnutelné. Je to chytristika,“ řekl expert na zahraniční politiku Jan Zahradil a připomněl, že dalajláma nezastupuje žádný stát.
