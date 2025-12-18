Nad cenou boršče a chleba ve Varech se i Rusům protočí panenky

„Hele Máňo, polívka za tři stovky. Pojď se na to podívat, abys mi pak neříkala, že kecám,“ znělo nefalšované zděšení jedné starší paní, která si prohlížela menu u Bohemia Restaurantu v Karlových Varech. ParlamentníListy.cz se na to šly mrknout taky…
Zlatý boršč
Zmíněná restaurace stojí přímo naproti karlovarskému divadlu, mírně z nábřeží vystupuje nad říčku Teplou, která protéká lázeňskou částí. Takže v dost exklusivním místě. Když také nahlédnu do menu před vchodem do podniku, který je kupodivu celkem plný, sdílím zděšení starších dam. 400 mililitrů boršče za 290 korun českých. Kuřecí vývar je za 190, soljanka za 250. Zděšení pak se mnou sdílí i kolega na telefonu větou: „To v něm jsou kousky zlata nebo co?“ Nejsou!
Když se podíváte na internet, tak třeba v receptu podle Zdeňka Pohlreicha na pravý ruský boršč jsou namátkou: hovězí kližky a maso, brambor, červené zelí, špek, krájená rajčata, červená řepa, smetana a několik druhů koření. Však si to najděte. Podle stejného zdroje stojí v jídelnách 45, v restauracích až 160 korun. Aby ne, když v něm není žádná drahá ingredience, jako lanýže anebo prášek z rohu nosorožce. Soljanka je ten samý příběh. Až si člověk říká, že kdyby měl starosta Varů objednat polévku pro chudé, což je bohulibý předvánoční zvyk, v této restauraci, musel by kvůli tomu najmout čečenskou mafii, aby pro něj dělala racketeering.
Nicméně těch utrácivých Rusů už není v Kralových Varech tolik co bývalo. Dostat se do Evropy je pro ně v dobách konfliktu na Ukrajině na dost dlouhé lokte, takže se většinou po lázních procházejí Rusové žijící v Německu, protože jim tamní zdravotní pojišťovny často hradí i ozdravné pobyty v Česku. Ruské vlajky zmizely a třeba nad hotelem Astoria vlaje kromě těch, u nás běžně k vidění, i zástava Kazachstánu. Na druhou stranu je třeba zmínit, že ruština z většinou čtyřjazyčných menu, nápisů v obchodech a tak dále nejspíš jen tak nezmizí.
Asi bych mohl zaujmout i dalšími cenami ála „vejvar ve Varech“. Tak třeba v restauraci Pizzeria Venezia mají domácí chléb bruschetta za 299 korun. Přitom jde o topinku z bílého chleba se směsí z rajčat. Na jiném menu nabízeli jehněčí hřebínky s pečenými bramborami za 890 či steak ze svíčkové s tím samým za 790 korun. Jinde zase štrůdl či palačinku se zmrzlinou za 160 korun. Není divu, že se zde člověk i s průměrným pražským platem cítí podprůměrně.
Zlatý film
Na druhou stranu pár stovek metrů od Mlýnské kolonády směrem k brutalistické legendě hotelu Thermal vejdu do Cafe mix, což je takový hybrid mezi bufetem a kavárnou. Ochotná prodavačka mi přinese zelňačku za 29 a posléze i klobásu s chlebem za 45 korun. To je za „lidovku“. Následně si zajdu k pultu ještě pro limonádu, která je drahá stejně jako klobása. Na jídelním lístku mě zaujme věta: „Při platbě v euro přijímáme pouze bankovky a vracíme v českých korunách.“ Ještě o kousek dál nabízí turistická agentura Rusům výlet Západočeským lázeňským trojúhelníkem, který zahrnuje kromě Varů ještě Mariánské a Františkovy Lázně za 15 euro, tedy skoro za cenu „zlatého boršče“. To jsou paradoxy.
Nedávno byla na konci lázeňské promenády dokončena rekonstrukce Císařských lázní a teď tam nabízejí několik okruhů. Ten nejdelší se jmenuje Skrz naskrz Císařskými lázněmi a je za 250, ve skupině nad dvacet lidí za 150 korun. To není, při dnešních cenách, žádná zlodějina. V nedalekém muzeu mají vstupné ještě přívětivější, takže nelze až tak úplně říct, že bez naditých měšců tady bude člověk sedět na lavičce v parku a čumět do blba.
Nicméně, když chcete mít patřičný „ždímací“ kulturní zážitek, zajděte si na film o Západních Čechách Feel Karlovy Vary do infocentra na protilehlé straně Mlýnské kolonády, než jsme byli před tím. Promítají, tedy spíše nepromítají, protože není obecenstvo, ho v malém sále nad centrem. Což o to, dokument je to moc pěkný s mnoha záběry z dronů na okolní krajinu, ale povšechné informace jsou běžně známé. Trvá patnáct minut a lístek stojí 200 korun. No nekupte takový zážitek, jen třináct korun za minutu. „Přijďte příští rok, bude delší,“ navnadila mě pohledná prodavačka s východním přízvukem. V duchu si říkám: „To asi neklapne!“ V kině Čas v centru města jsou filmy k vidění za 160, fungl nový díl Avatara za 190 korun.
Oproti tomu všemu na protějším břehu Ohře stojí budovy světoznámé sklárny Moser. Za prohlídku musíte pustit taky celkem „zlatý chlup“ 350 korun, ale užijete si určitě daleko víc než s polévkou z červené řepy. Zavedou vás do hutě, kde skláři jako na běžícím pásu vyfukují překrásné skleničky či vázy. Dozvíte se, že kvůli bezpečnosti bylo popíjení osmistupňového piva už dávno zakázáno. Dozvíte se, že jestli podraží plyn, tak budou těžkosti, takže doufejme, že i v budoucnu „budou mít dobří skláři, co žrát“. No, a v prodejní galerii zjistíte, že tahle ruční výroba něco stojí. Dvě skleničky několik tisíc, váza s vyrytou Monou Lisou přes dvě a půl mega. Takže si připravte šrajtofle, Ježíšek vybírá do dost hlubokého klobouku. Ale, „není všechno zlato, co se třpytí“.
