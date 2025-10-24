„Jste normální? Chcete zabíjet lidi?“ Umělec proti raketě

Iniciativa Dárek pro Putina uspořádala sbírku, v niž shromáždila 13,5 milionů korun na raketu, která ponese jméno DANA 1 na počest nedávno zesnulé jaderné fyzičky Dany Drábové. Sbírka začala ve středu a už ve čtvrtek večer bylo vybráno nutných 12,5 milionu. Do sbírky přispělo více než osm a půl tisíce dárců.
Dana Drábové, která zemřela 6. října, se veřejně zasazovala o podporu Ukrajině proti ruské vojenské agresi. Už dříve prohlásila, že by jí nevadilo, kdyby se po ní jmenovala nějaká zbraň. Podle iniciativy Dárek pro Putina má raketa dolet 3000 kilometrů, rychlost 900 kilometrů za hodinu a hmotnost hlavice až 1150 kilogramů a zasáhnout podle iniciativy dokáže Moskvu nebo Petrohrad.
Herec Michal Gulyáš se vyjádřil ke sbírce na raketu „Dana 1“ pořádané na počest Dany Drábové a označil ji za zvrácenost. „Žiju v zemi, kde někdo uspořádá sbírku na raketu, která má zasáhnout hlavní město nějaké země — konkrétně Moskvu nebo Petrohrad — aby tam zabíjela lidi,” uvádí herec ve videu zveřejněném na jeho facebookovém profilu.
„Když se nad tím zamyslíte, musíte si nutně uvědomit jednu věc — žijeme ve společnosti, která dovoluje, aby lidé shromažďovali tzv. demokraticky peníze na něco, co má zabíjet lidi z jiné země, se kterou nejsme ve válečném konfliktu. Konflikt se odehrává mezi Ukrajinou a Ruskem a nás se týká pouze humanitárně. Byli jsme do toho vtaženi silami, včetně těch, které se měly starat o blaho naší země, ale na základě tohoto konfliktu nás finančně vysály z finančních prostředků a zadlužily nás takovým způsobem, že vyčíslení té sumy znamená téměř infarktovou situaci,“ pokračuje Gulyáš.
Herec se zamýšlí nad tím, jak se mohou lidé, a zejména umělci, smířit s podporou násilí a zbrojení. „Víte, já jsem pořád udiven, já vůbec nechápu, jak se může třeba umělec vyrovnat s tím, že shání peníze na zbraně, které mají zabíjet lidi. Pochopím to v případě, kdy skutečně nastane okamžik, kde můžete bránit sebe nebo skupinu lidí, se kterou jste nějakým způsobem spjatí, tak to pochopím. Ale už nepochopím, že se lidi na základě prachsprosté propagandy, která pracuje pouze s desetinou pravdy. Nebo že lidé jsou ochotní semknout se a přijmout nepřítele, kterého jim určí nějaká zájmová skupina. V tomto případě jsou to vlivové zájmové skupiny politické, ale i finanční,“ uvádí Gulyáš.
„Jsme ještě normální?“ ptá se Gulyáš
Ve svém vyjádření pokračuje ostrou reflexí stavu společnosti: „Nerozumím, jak je možné, že člověk ve svém vlastním svědomí nemá dostatek místa na to, aby nad takovou věcí vůbec přemýšlel. Nemá. Netvrdím, že jsou to všichni, kdo jsou tímhle postiženi, ale, jak vidno, dá se s úspěchem konstatovat, že je to poměrně vysoká část naší společnosti v České republice.
A teď mi povězte — jsme ještě normální? My, kteří s tím nesouhlasíme, skutečně vyvíjíme jistý protitlak, který je bohužel v tuto chvíli zatím slabší, protože agresivně naladění jedinci jsou vždy v prvopočátku ti silnější. Jak se my máme srovnat s tím, že někdo dělá cíl z naší země?“ pozastavuje se.
A rovněž se ptá, jak je možné, že takové věci zákon vůbec připouští, a přidává své vysvětlení. „Odpověď je jednoduchá. Když se rozhlédnete kolem sebe, tak vlastně to skutečné, pevné, ten základní stavební kámen spravedlnosti už není. Někdo ho z toho domu jménem Spravedlnost vysunul a šikovné ruce si ten dům přestavují na základě toho podle sebe,“ říká a pokračuje přirovnáním: „Je to jako Rubiková kostka. Někdo si prostě řekl, že občané už nejsou důležití. Dokonce už ani jako kompars – a na základě letošních voleb, které teď proběhly, bych si dovolil pochybovat, jestli vůbec někdo ještě občany považuje za důležité. A to především v okamžiku, kdy dochází k sestavování vlády a sledujeme, co se kolem toho děje,“ podotýká.
Jako akt mezinárodního terorismu
„Vracím se znova k zásadní otázce — co vede lidi k tomu, aby během dvou dnů nashromáždili 12 milionů korun na vražednou zbraň, která má zasáhnout cizí město a zabít lidi, kteří jim, těm, kteří to zaplatili, nic neudělali?
Já bych na to nejenže nedal ani korunu, já bych to skutečně nějakým způsobem možná i trestně řešil, protože to je akt mezinárodního terorismu a jeho podpora, z mého hlediska to tak je, netvrdím, že se lidi nemají bránit, ale nám do toho fakt nic není,” zdůrazňuje herec. „Vůbec nevylučuji, že žijeme v legálním blázinci a dokonce, že ti, kteří se tu volně pohybují, jsou velice nebezpeční narušení jedinci, kteří ale klamou, protože vypadají jako normální lidi,“ uzavírá Michal Gulyáš.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská