Bonzáctví proti vlastní zemi. Lipavský prý těžce nese konec

Andrej Babiš se podle slov prezidenta Petra Pavla stane v úterý předsedou vlády. Zatím půjde „pouze“ o jmenování Babiše premiérem, nikoli celé jeho vlády. I nadále tak bude Českou republiku řídit končící kabinet Petra Fialy, který prohrál počátkem října volby. Do veřejného prostoru začínají pronikat informace o tom, čeho se někteří členové dosluhujícího Fialova vládního seskupení dopouštějí.
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Anketa
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Diplomaté, se kterými ParlamentníListy.cz hovořily, to pojmenovali jako pomlouvání vlastní země a budoucí vlády, budeme-li se držet mírného slovníku. Týká se to hlavně ministra zahraničí Jana Lipavského, což veřejně potvrdil i komentátor Thomas Kulidakis.
Redakce ParlamentníchListů.cz kontaktovala několik diplomatů, českých i zahraničních. Hovořili jsme s Čechy, kteří zastupují Českou republiku v zahraničí, ale i s cizími diplomaty, kteří na ambasádách v Praze hájí zájmy svých zemí. Všichni se nezávisle na sobě shodli na jednom. Dosud nikdy podle svých slov nezažili, aby vrcholní politici v zahraničí nebo před zahraničními diplomaty pomlouvali svou zemi a konkurenční politiky, kteří je vystřídají v řízení státu.
„Střídaly se u nás různé vlády, občas to bylo skutečně velmi vyhrocené, občansky i mediálně, ale nepamatuji, že by se politická rivalita přenesla do diplomacie. Vlastní špinavé prádlo zásadně nepereme na veřejnosti a nedovedu si představit, že by můj ministr třeba na konferenci v Praze mluvil nehezky o svém nástupci z konkurenční strany. Zažil jsem to až zde v Praze a nemile mě to překvapilo. Dozvědět se, že po těch tzv. správných a hájících dobrou politiku přijdou prakticky zločinci a extremisté, to vám vyrazí dech. Zároveň jsem z minulosti i vlastních zdrojů našich úřadů doma věděl, že to tak není, takže u mě po tomto klesl hlavně váš vládní politik, který to pronášel. Takoví politici dané zemi opravdu nedělají dobrou službu, když se budu držet kulantních sdělení,“ řekl serveru ParlamentníListy.cz zahraniční diplomat, kterého pochopitelně nebudeme veřejně jmenovat.
Diplomat doplnil, že podle informací od jeho dalších zahraničních kolegů, kteří aktuálně slouží v Praze, slyšel něco podobného víckrát. Ač to výslovně neuvedl, naznačil v důvěrném rozhovoru, že pomlouvačné zkazky o budoucí vládě padaly především ze strany končícího ministra zahraničí Lipavského.
Zprávy tohoto druhu chodí i českým diplomatům v zahraničí. „Potvrzuji to, ač nerad. Vy mluvíte o pomlouvání, ale musím vás nediplomaticky opravit. To bylo bonzáctví. Bonzáctví nevídaného kalibru a ještě to je možná slabé slovo. Padaly nepředstavitelné nehoráznosti. Hlavně na adresu Andreje Babiše, ale i SPD a Motoristů. Diplomaté cizích států byli částečně zmateni z toho, co se to v České republice děje, a částečně se mě ptali, jestli se náš ministr zahraničí nezbláznil. V zahraničí totiž Babiše znají, premiérem už byl a vědí, co od něho mohou a nemohou čekat. Lipavskému nedošlo, že pokud bude takhle hrubě pomlouvat nastupující vládu, jeho partneři to nebudou brát jako nějaké varování, ale pomyslí si cosi nehezkého právě o něm,“ prozradil ParlamentnímListům.cz nejmenovaný český diplomat sloužící v zahraničí.
Prozrazuje zároveň, že zahraniční partneři, alespoň na základě jeho zkušeností, novou vládu vyhlížejí s pozitivním očekáváním. Z dlouhodobé praxe a řady našich článků o zahraniční politice plyne, že Jan Lipavský u svých protějšků v zahraničí neměl zrovna pověst dobrého diplomata, přestože všichni drželi dekorum a nemluvili o tom veřejně.
Podle bývalého šéfa české diplomacie Cyrila Svobody vždy platilo za naprosto vyloučené, aby končící představitelé státu v zahraničí kritizovali své nástupce. Kdo to dělá, spíš podle exministra zahraničních věcí ubližuje sobě, a nikoli těm, které pomlouvá.
„Obecně platí, že žádný ministr nepomlouvá svoji zemi, svoji vládu a nehodnotí své nástupce. To je princip. Demokracie znamená, že se systém okysličuje a děje se to tím, že se lidé u moci střídají. Okysličování činí organismus zdravým. Nástupci ve vládních funkcích se prostě v zahraničí nekritizují. My jsme to nedělali a také jsem se před koncem loučil na různých fórech a Evropských radách. Ve snu by mě nenapadlo hodnotit svého nástupce. Pokud to děláte, vypadáte přiblble, protože ti partneři v zahraničí si soud dovedou udělat sami, nejsou to hlupáci,“ konstatuje exministr Svoboda.
Ve svém komentáři pro ParlamentníListy.cz se dotkl i budoucího ministra obrany Jaromíra Zůny, který má podle jeho slov dobré předpoklady k výkonu ministerské funkce, jakkoli někteří komentátoři tvrdí opak.
„Slyšel jsem někde v médiích kritiku generála Zůny coby budoucího ministra obrany. No a co? Tak bude ten resort řídit někdo jiný než dosud. Generál Zůna má dvě vysoké školy, mluví plynně pěti jazyky včetně arabštiny. Najděte mi někoho jiného, kdo sloužil v armádě, je generál, mluví pěti jazyky a má zkušenosti z diplomacie. Máte kvalifikovanějšího člověka? Těžko. Zajímavé je, že o tomhle se vůbec nemluví,“ dodává Cyril Svoboda s narážkou na to, že řada ministrů v minulosti ani neovládala žádný cizí jazyk a Zůna je v této věci naprostý opak.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Radim Panenka