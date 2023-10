„K zblití!“ Vávra zhrozen zvěrstvy v Izraeli. Ale to není vše. Toto zveřejnil

"To, co se děje v Izraeli, je naprosto k zblití," píše na svém facebookovém profilu vývojář Daniel Vávra. "Představte si, že by se něco podobného stalo někde u nás na Západě," poznamenává také Vávra. Podle něj nepřekvapí ani reakce "liberálů".

"To, co se děje v Izraeli, je naprosto k zblití. Zcela záměrně postřílet náhodný lidi a pak po nich skákat, kopat do jejich nahých mrtvol a ječet u toho o bohu... Je naprosto šokující, že se to může stát v Izraeli, který je na útoky na denní bázi zvyklý. Představte si, že by se něco podobného stalo někde u nás na západě... A nepřekvapí ani reakce 'liberálů'. Jedna z dneška za všechny: 'IsraHELL je v pozici RuSSka na Ukrajině," konstatuje Vávra na svém facebookovém profilu.

"Mě spíš udivuje ta zpomalenost Izraele... Vždycky se říkalo, že je to nejbezpečnější země na světě a najednou jim tam kozomrdi lítají v Toyotách jako by se nechumelilo a louskají tam Merkavy jak ořechy..." zaznívá následně v diskuzi.

"Není to bezpečná země, ale obvykle dokáže na nebezpečí reagovat rychle a tvrdě. V Evropě někde začnou vraždit a policie jen bezradně stojí venku, vojáci odmítají zasáhnout, protože "mají rozkazy nic nedělat" - viz. Bataclan (btw. Uposlechnout rozkaz nechat někoho vraždit je stejná prasárna, jako uposlechnout rozkaz někoho zavraždit sám) a politici jen zmateně blábolí, že "se nesmíme nechat zastrašit a ustoupit od diverzity" a soustředí se více na cenzuru kritiky svého přístupu či ideologie útočníků, než na snahu dalším útokům zabránit," dodává další.

"Než se to stane ve vyspělé západní Evropě, je jen otázkou času, bohužel," konstatuje další.

Dlouholetý konflikt mezi palestinským radikálním hnutím Hamás a Izraelem dnes eskaloval překvapivým masivním útokem, kdy ozbrojenci z Pásma Gazy spustili několikahodinové ostřelování izraelských měst a zároveň vtrhli do pohraničních oblastí.

