V Kongresu Spojených států dál probublává velké napětí. Kvůli pomoci Ukrajině. Do sporu se vložil i poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost Jake Sullivan, který momentálně opoziční republikány vyzval k podpoře pomoci Ukrajině. „Sázky rostou každým dnem, stejně jako cena naší nečinnosti, zejména na Ukrajině,“ hřímal na tiskové konferenci v Bílém domě. A mezitím server Kyiv Post probral pár manželství, které ovlivňují celou Ukrajinu.

Ve Spojených státech to vře. Senátoři a členové dolní komory Kongresu – Sněmovny reprezentantů – se tvrdě přou o potvrzení či odmítnutí další pomoci Ukrajině. Senát již návrh zákona pomoci Ukrajině, Izraeli a Tchaj-wanu schválil, ale v dolní komoře Kongresu, kde jsou hodně slyšet i podporovatelé prezidentského kandidáta Donalda Trumpa, se čeká mnohem tvrdší střet.

Do politického souboje se vložil i poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost Jake Sullivan a vyzval Sněmovnu reprezentantů, aby co nejdříve schválila návrh zákona s dodatečnými finančními prostředky pro Ukrajinu. Vyzval předsedu Sněmovny reprezentantů Mikea Johnsona, republikána, aby „rychle předložil návrh zákona k hlasování“, a vyjádřil přesvědčení, že jej podpoří velká většina zástupců obou stran.

„Ukrajinci a zájmy národní bezpečnosti USA utrpí každý den ztráty. Sázky rostou každým dnem, stejně jako cena naší nečinnosti, zejména na Ukrajině.“

Na jeho slova upozornil server Evropská pravda.

Mike Johnson přesto varoval, že nepodpoří žádný zákon, který by nevěnoval dostatečnou pozornost ochraně jižní hranice USA.

Debata o pomoci se vedla v den sv. Valentýna, svátku všech zamilovaných a server Kyiv Post se podíval na několik partnerských vztahů, které mají vliv na osudy celé Ukrajiny.

Na prvním místě zmínil manželství Volodymyra Zelenského, ukrajinského prezidenta, a první dámy Oleny Zelenské. V sedmé třídě prý Olena Volodymyra okamžitě zaujala. Ale navzdory jeho snaze ji získat, si prý nepamatuje jejich první setkání. Jejich románek vzkvétal až po střední škole, ve věku 17 let. Jejich první setkání po promoci bylo náhodné: Volodymyr narazil na ulici do Oleny, což vyvolalo spojení kvůli společnému zájmu o film. V roce 2003 se vzali a přivítali dceru Alexandru a krátce po ní o devět let později syna Kyryla. Po téměř třech desetiletích zůstávají oddaným párem.

Valerij Zalužnyj, bývalý vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil (AFU), je ženatý s Olenou Zalužnou již více než 20 let. Vojenský důstojník zřídka sdílí podrobnosti o svém osobním životě, ale nikdy se netajil tím, že je velmi šťastný, že spojil svůj život s Olenou.

„I když jsem si nevěřil, věřila jsi mi a podporovala mě. Vše, co mám a čeho jsem dosáhl, jsi ty. Děkuji za vzduch, za tlukot srdce a za sny, které se opravdu plní,“ napsal Valerij na sociální sítě k narozeninám své ženy.

Petro Porošenko, bývalý prezident Ukrajiny (2014–2019), se ve svých studentských dnech na večírku setkal se svou budoucí manželkou Marynou. Podle Maryny Porošenkové to byla láska na první pohled. Chodit spolu však začali až o šest měsíců později, když je společní přátelé pozvali na grilování na venkov. Poté se začali vídat téměř denně.

Mezitím pokračují na Ukrajině tvrdé boje. Náměstek ukrajinského ministra obrany generálporučík Ivan Havryljuk v rozhovoru zveřejněném 14. února uvedl, že Ukrajina nemůže konkurovat Rusku v počtu dělostřeleckých granátů, tanků a vojáků, které Rusko může generovat, ale že Ukrajina může získat výhodu na bojišti v podobě využití moderních náročných technologií. Na jeho vyjádření upozornil americký Institut pro studium války (ISW).

„Havryljuk argumentoval, že ukrajinské síly mají vynikající úderné schopnosti, které dříve Ukrajině umožnily degradovat ruské logistické a bojové schopnosti. Zdůraznil, že Ukrajina má tyto vynikající schopnosti pouze tehdy, když má dostatek vysoce přesné munice dlouhého doletu a dostatek munice pro západní dělostřelecké systémy, které mají delší dostřel a lepší přesnost než ruské dělostřelecké systémy,“ napsal k tomu ISW s tím, že momentální nedostatek přesné munice představuje pro ukrajinskou armádu velký problém.

Havryljukův popis ukrajinského úsilí o dosažení výhod prostřednictvím použití pokročilejších systémů odráží strategii bývalého ukrajinského vrchního velitele Valerije Zalužného využívat technologickou adaptaci a inovace k vyrovnání ruské početní převahy. Ukrajinci budují kapacity na výrobu moderních zbraní, ale háček je v tom, že bez západní pomoci Ukrajinci dosáhnou technologický náskok před Ruskem až za pár let. V tuto chvíli mohou navzdory vysokým ztrátám Rusové Ukrajince početně přečíslit.

Royal United Services Institute (RUSI) uvedla, že ruské síly se obvykle zapojují do lokalizovaných taktických útoků, dokud neztratí až 30 procent své živé síly, poté jsou vystřídány a obnoveny. Ztráty 30 procent jsou extrémně vysoké. Většina jednotek se stane bojově neúčinnou poté, co utrpí mnohem nižší ztráty. Zástupce náčelníka ukrajinského hlavního ředitelství vojenské rozvědky (GUR) generálmajor Vadym Skibitskyj 11. ledna uvedl, že ruské síly stahují své jednotky do týlových oblastí, když jsou na 50 procentech nebo méně jejich zamýšlené konečné síly, a po obnovení a doplnění je vracejí na frontu.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

