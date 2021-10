„Když jsem slyšel pana Stanjuru, trošku mě to vyděsilo.“ Poslanci ANO začínají pracovat

Místopředseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek ubezpečil, že hnutí ANO nechce dělat žádné obstrukce a chystá se vládu předat v rámci zákonných termínů. „My umíme počítat do 108 nebo do 104 a počítáme s tím, že budeme v opozici,“ prohlásil smířeně Faltýnek s tím, že více řekne premiér Andrej Babiš. Hnutí ANO ale podle něj bude usilovat o pozici předsedy Sněmovny, na kterou prý má nárok.

Předseda Sněmovny Radek Vondráček na brífinku po jednání poslaneckého klubu ANO představil novou předsedkyni klubu, kterou je dosluhující ministryně financí Alena Schillerová. „Novou předsedkyní poslaneckého klubu byla zvolena Alena Schillerová a jako 1. místopředseda byl zvolen dřívější předseda Jaroslav Faltýnek, který se rozhodl, že nechce být jmenován předsedou klubu,“ překvapil Vondráček.

„Já bych na úvod chtěl vysvětlit své rozhodnutí, že nechci pokračovat jako předseda poslaneckého klubu. Předsedovi hnutí Babišovi jsem to oznámil v sobotu po volbách,“ jal se vysvětlovat Faltýnek. „Já jsem byl v pozici předsedy dvě volební období, v tom prvním ve většinové vládě a v tom druhém v menšinové, kdy nebylo úplně jednoduché shánět podporu pro vládní návrhy zákonů. Až na malé výjimky se mi to vždy podařilo a vládě většina zákonů prošla,“ pochválil se Faltýnek.

Vedení hnutí ANO si je prý dobře vědomo, že patrně skončí v opozici, a proto už Faltýnek předsedou poslaneckého klubu být nechce. „My umíme počítat do 108 nebo do 104 a počítáme s tím, že budeme v opozici. Tam je ale ta role předsedy poslaneckého klubu jiná, to by měl být člověk, který má tah na branku, který je cílevědomý, ambiciózní a má před sebou politickou perspektivu. Proto nám jednoznačně vyšlo, že se předsedkyní stane Alena Schillerová,“ vysvětlil Faltýnek.

„Já sám už nechci mít žádnou politickou perspektivu, jsem vděčný, že jsem získal preferenční hlasy po všech těch eskapádách, které tomu předcházely. Budu ale pomáhat Aleně v tom, co jsem dělal posledních osm let a budu platný v Poslanecké sněmovně,“ dodal Faltýnek.

V rámci dalšího postupu bude chtít hnutí ANO vyjednávat o ustavení sněmovních výborů, přičemž ve vyjednávacím týmu bude kromě Faltýnka také Radek Vondráček. „Jsme připraveni oslovit naše partnery a budeme samozřejmě trvat na těch pozicích, které nám jako nejpočetnějšímu poslaneckému klubu náležejí. Uvidíme, jak ta jednání budou probíhat, signály od ostatních klubů jsou mnohdy rozporné, ale nebudeme předbíhat. Dále jsme se dohodli na nominantech do jednotlivých výborů a zase uvidíme, jaká místa předsedů a místopředsedů výboru nám budou z hlediska poměrného zastoupení nabídnuta,“ řekl Vondráček.

Podle Vondráčka nebude hnutí ANO nijak blokovat vznik nové vlády, jak spekulují některá média. „My jsme připraveni na různé varianty a za všechny můžu prohlásit, že máme zájem na tom, aby to proběhlo hladce. Nechceme vymýšlet žádné obstrukce, nechceme nic zbytečně protahovat, máme zájem na tom, aby v České republice nová vláda vnikla v rozumném termínu a abychom mohli pracovat, ať už to bude na jakékoliv straně té pomyslné barikády,“ prohlásil Vondráček. „Ovšem co se týká vládního vyjednávání, to by vám měl říct pan premiér, který tu ale bohužel nemůže být, protože musel odejít kvůli naléhavé pracovní schůzce,“ dodal.

Faltýnek prý již osobně požádal vítěznou opozici, aby hnutí ANO nabídlo adekvátní posty v rámci poměrného systému, jako to před čtyřmi lety učinilo vítězné hnutí ANO. „Když jsem zaregistroval slova předsedy poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury, že když nebudeme blokovat hladké předání vlády, tak nám nabídnou pozice ve Sněmovně, tak mě to trošku vyděsilo. Ale dneska na tiskové konferenci, kterou jsem poslouchal, ubezpečil, že chtějí jednat férově tak jako my, a tak jsem rád, že vítězné koalice snad budou akceptovat to, že máme nejsilnější poslanecký klub,“ zopakoval přání hnutí ANO Faltýnek.

„Co se týká toho proklamovaného klidného předání moci, tak my to nijak blokovat nebudeme. Máme za to, v situaci, v jaké se nachází naše země, by to nebylo moudré a správné a je potřeba dát občanům jistotu, že tu bude stabilní vláda,“ ujistil Faltýnek.

Hnutí ANO se ale prý pokusí získat post předsedy Sněmovny. „Určitě ale vzneseme nárok na post předsedy Sněmovny, protože máme nejsilnější poslanecký klub a je otázka, jak to dopadne. Ale podle systému poměrného zastoupení ve Sněmovně máme na vedoucí posty ve Sněmovně nárok,“ věří Faltýnek.

