„Když šutrem, tak šutrem.“ Jandák varoval Xavera před průse*em. „Vemou klacky a půjdou vymlátit Hrad?“

Xaver Veselý se v interview věnoval například výročí 17. listopadu a zeptal se Jandáka, jestli půjde na nějakou demonstraci. Ten odpověděl, že u něj v jižních Čechách se, pokud ví, žádné nechystají. „Já nemám proč demonstrovat. Demokracie je něco, kde si lidé během voleb svobodně rozhodnou, jak chtějí, aby vypadala budoucnost té, které země.“ Moderátor namítl, že občané mají o demokracii strach. „Vy máte strach? No tak si o tom nechte zdát, já nevím, co vám mám k tomu říct. Tak ho nemějte,“ odvětil radní. Anketa Chcete generála Petra Pavla za prezidenta? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 4670 lidí

„Je to součást určité taktiky. Když my se pořád zaobíráme tím, že tato zem je důležitá a že to, co se tu probírá, že se třesou okna ve Washingtonu a Pekingu, Moskvě a vůbec, praskaj tabulky, není to tak,“ pravil Jandák a dodal, že státy okolo 10 milionů obyvatel nemají žádnou váhu. „A Evropa...“ začal Jandák, ale moderátor se zeptal, jak to souvisí s demonstracemi. A Jandák vysvětlil, že i když se budou dělat demonstrace, tak to nikoho zajímat nebude.

„Nikoho. A taky se nic stát nemůže, protože v organizacích, ve kterých jsme, vědí, že tady demokracie ohrožena není. Jsme součástí NATO, jsme v EU, vemte si, jak řádí proti Polsku, když je lehce nahnuta demokracie, jak říká EU, takže já si myslím, že tohle to ne. To jsou folklorní skupiny, který tady dělaj takovýhle věci. Kouknou, dyť je to slušnej džob. Dyť já řeknu, že jsme Chvilka poezie, nebo jak se to jmenuje, my by jsme potřebovali, protože už toho máme plný zuby, vy už toho určitě máte taky plný zuby, každej má někdy něčeho plný zuby, pošlete nám nějakou pětku, a skutečně se poveselíme. Tak lidi pošlou v dobrým nějakým pětky, nějaký firmy pošlou víc pětek, pak si zabouříme, máme tady Letenskou pláň, dyť je to krásný demonstrovat,“ vysvětlil chystané demonstrace radní.

Moderátor mu vytkl, že situaci zlehčuje, ale podle Jandáka zaslouženě. „Vždyť je to blbost všecko. Vždyť oni vědí, že se nemůže nic stát, i kdyby se sešlo milion a půl lidí,“ dodal. „Tak co se stane, vemou klacky a půjdou vymlátit Hrad? Nebo půjdou vymlátit předsednictvo vlády? Co budou dělat?“ ptal se Jandák, proč se odpůrci Zemana a Babiše nezmobilizují při volbách. A věštil, že zase zapadnou jako ODA nebo Jiří Drahoš. „Tohle to by měli dělat. Ale jít vykřikovat na pláň v hnědém oblečku, to se mi nelíbí,“ neměl o demonstracích valné mínění Jandák. Fotogalerie: - V předvečer velké demonstrace

Moderátor se přiznal, že má cukání Jandáka veřejně pochválit. „To nedělejte, vy už máte tolik průserů, a ještě začnete chválit Jandáka? To by byl velkej malér,“ odrazoval ho radní rozhlasu. Xaver se ozval, že by to právě vzal všechno najednou. „Nepáchejte předčasně zbytečně sebevraždu, ono k ní stejně dojde,“ apeloval se smíchem Jandák.

Veselý se zeptal, zda tedy, když demokracii nic nehrozí, je namístě se strachovat o svobodu médií. „Jak a kterejch?“ chtěl upřesnění Jandák. A nezdála se mu ani odpověď, že strach o média je ve „veřejném prostoru“. Podle něj není důvod se o svobodu médií strachovat, když se jich všichni bojí. „Politici by mohli změnit situaci médií. Samozřejmě, vydají zákon, že ten, ten a ten tam nebude, že tohle se smí, tamto se nesmí, kdo by o tom rozhodoval, politici. Ale politici se médií bojí. Takže ti neudělají nic. Budou vykřikovat, sem tam zanadávají, řeknou, jak je to hrozný, ale neudělají nic,“ popíral paniku o svobodná média Jandák.

Dodal, že média politiky živí. S médii jako poslanec prý dobře vycházel, i když do něho čas od času kopala. „Ale to je jejich práce,“ uznával Jandák. Práce politika je podle něj něco prosazovat, práce médií pak tyto věci zpochybňovat, podporovat nebo do politiků kopat. „To je jejich džob. Já to bral, tak jak to je. Ale přece kvůli tomu se nebudeme nenávidět.“ Mgr. Vítězslav Jandák



Právě nenávist odsoudil. „Nenávist v médiích někdy, nenávist mezi lidma, nenávist ve veřejném prostoru. V tom luftu se vznáší nenávist, a to je velmi špatný. Protože jakmile začnou nastupovat takové věci jako nenávist, tak už je první krok k tomu, že někoho zřežu, někoho oddělám, někoho zavřu, něco zakážu. To je špatný. Já mám strach z nenávisti, ale ne z toho, že by někdo omezoval média.“ Nenávist se podle něj rodí z přemíry svobody a ze špatného pochopení člověka. „Člověk je šelma,“ mínil bývalý poslanec. „Když to povolíte, tak to zlé v tom člověku vytryskne. A ono je nakažlivé. Začne se šířit.“

Moderátor Jandáka popíchl, zda zlo nebylo to, co z něho vytrysklo na Jiřího Černého na zasedání rady ČRo. Ale Jandák se nedal, že to byl vztek a připomenul svou repliku „Až ho potkám, tak mu ji fláknu“. „Co by udělal chlap? Nechat se urážet? To mám chodit jako českej bratr? Oni po mě kamenem, já po nich chlebem? Ne, když šutrem, tak šutrem, chlapče,“ nehlásil se radní ke křesťanské morálce. Xaver Veselý se obával, že by mohl také jednu chytnout, ale Jandák s úsměvem konstatoval, že ho moderátor uráží otevřeně, což je prý krásné. „Vy jste hodnej, abyste neměl malér zase,“ narážel ještě na aféru s HlídacímPsem.org a Newsroomem ČT.

Jandák také vysvětlil, co obnáší práce radního ČRo. Dohlíží na objektivitu a dodržování pravidel, k tomuto účelu si na popud stížností objednávají analýzy, a když podle nich dojdou k závěru, že skutečně došlo k porušení, zvou si na kobereček ředitele ČRo. A důsledek porušení je, že rada pak snižuje řediteli odměny. Jednání rady ho prý baví, ale kandidovat znovu sebekriticky odmítl. „Já jsem starej dědek, já bych měl zalízt.“

A jeho hlavní poučení z politiky? Prý není možné očekávat vděk. Jandák připomenul, že to byl on, kdo našel peníze na opravu Národního muzea. Ale když došlo na otevření muzea, nebyl pozván, což ho mrzelo.

