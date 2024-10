„Konec lidovců v Čechách.“ Po zvolení Výborného je ve SPOLU klid. Zato jinde

Anketa Vede Kateřina Konečná KSČM správným směrem? Díkybohu ano 96% Bohužel ano 1% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 11131 lidí



Právě Jurečka se stejně jako staronový předseda lidovců Výborný snažil obhájit aktuální pokračování lidovců v koalici SPOLU, a to zejména v době, kdy průzkumy uvádějí, že by se aktuálně samostatně strana do Sněmovny nedostala.



Výborný zmínil, že chce pokračovat v aktuálním směřování strany, byť s novými tvářemi. Za hlavní úkol KDU-ČSL označil znovu získat před sněmovními volbami v příštím roce ty voliče koalice SPOLU, kteří již k volbám nehodlají znovu přijít, a doplnil, že právě koalice SPOLU podle něj jako jediná může příští rok zastavit „nástup populistů“ k moci.

Staronovému šéfovi KDU-ČSL již gratuloval premiér Petr Fiala (ODS), jenž lidovecký sjezd rovněž navštívil, a poznamenal, že se těší na další spolupráci ve vládě a koalici SPOLU. Dosavadní předseda KDU-ČSL Jurečka souboj s Výborným označil za férový a pogratuloval mu k úspěchu.



Zaznívá však zároveň i nemálo pochybností, zdali je podpora 159 z 288 odevzdaných hlasů delegátů dostatečně silná. Komentátor SeznamZpráv.cz Martin Čaban poznamenal, že zvolení Výborného předsedou s 55% podporou delegátů je v porovnání s ostatními parlamentními stranami dosti slabé. „Nevybavuju si, že by v posledních letech měl někdo z parlamentních předsedů tak vratký mandát jako teď Marek Výborný,“ zmínil.

Předseda @kducsl zvolen 55 % hlasů. Nevybavuju si, že by v posledních letech měl někdo z parlamentních předsedů tak vratký mandát jako teď @MarekVyborny. — Martin Čaban (@cabanmart) October 18, 2024

Blahopřání Marku Výbornému i s přáním hodně úspěchů a sil naopak zaslala předsedkyně koaliční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se slovy, že je přesvědčena, že „úspěšná spolupráce v koalici SPOLU bude pokračovat“.

Mnozí komentující na sociálních sítích však v úspěchy lidovců nedoufají a snahu Výborného o kontinuitu současného směřování strany vnímají coby „začátek jejich konce“. „Konečně dnešek můžeme prohlásit za konec lidovců v Čechách,“ zaznívá kupříkladu.

Taky gratuluju. Konečně dnešek můžeme prohlásit za konec Lidovců v Čechách. :D — Dag (@MaresDag92) October 18, 2024

Gratulaci zaslal též ministr vnitra a šéf vládního hnutí STAN Vít Rakušan, jenž poznamenal, že se „těší na další spolupráci“. „Úkolů je před námi pořád dost,“ připojil.

Gratuluju novému předsedovi KDU-ČSL @MarekVyborny a teším se na další spolupráci. Úkolů je před námi pořád dost. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) October 18, 2024

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) poznamenává, že má Výborný před sebou velký úkol v podobě sjednocení strany. „Jsem připraven mu pomoci. Držím palce k tomuto nelehkému úkolu,“ uvedl.

?? Gratuluji Markovi Výbornému k získání postu předsedy KDU-ČSL. Má před sebou velký úkol, sjednotit KDU-ČSL. Jsem připraven mu pomoci. Držím palce k tomuto nelehkému úkolu. @MarekVyborny @kducsl pic.twitter.com/mwJGYc1jXv — Petr Hladík (@hladikpe) October 18, 2024

Svou pomoc s projekty kolem komunikace a marketingu nabízí též výrazná tvář lidovců v podobě hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha a lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský má taktéž za to, že Výborného nečeká jednoduché období. „Marku, nečeká tě lehký úkol, to dobře víš, ale jsem přesvědčenej, že uděláš všechno pro to, abys lidovce dostal nad 5 %,“ vzkázal Zdechovský novému předsedovi strany.

Gratuluji @MarekVyborny ke zvolení předsedou @kducsl. ??Marku, nečeká tě lehký úkol, to dobře víš, ale jsem přesvědčenej, že uděláš všechno pro to, aby si lidovce dostal nad 5 %. Rád ti kdykoliv pomůžu. Držím palce! ?? — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) October 18, 2024

Právě to, jestli se Výbornému podaří stranu uchovat při životě, se má ukázat i podle komentátora Petra Honzejka. „Teď se ukáže, jestli je Marek Výborný z hlediska přežití KDU-ČSL alespoň dostatečný,“ pronesl.

Lidovci si vybrali předsedu. Teď se ukáže, jestli je @MarekVyborny z hlediska přežití @kducsl alespoň dostatečný. — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) October 18, 2024

Své pochyby o tom, že se Výbornému podaří zastavit úbytek voličů, má také novinář a komentátor Alexandr Mitrofanov. „Transformaci KDU-ČSL na českou AfD delegáti na sjezdu zamítli. Zvolili předsedou Marka Výborného. Působí solidně, ale nevím, koho dokáže zaujmout kromě nejvěrnějších voličů. Těch je momentálně kolem dvou procent. Před volbami budou ale řádit hotoví šílenci, kteří zaujmou určitě,“ hodnotí.

Transformaci @kducsl na českou AfD delegátu sjezdu zamítli. Zvolili předsedou @MarekVyborny.

Působí solidně, ale nevím, koho dokáže zaujmout kromě nejvěrnějších voličů. Těch je momentálně kolem dvou procent.

Před volbami budou ale řádit hotoví šílenci, kteří zaujmou určitě. — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) October 18, 2024

