„Korýtko nebude.“ Za nezvoleným Rakušanem zní smích

Předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan v prvním kole tajné volby na post čtvrtého místopředsedy Poslanecké sněmovny neuspěl. Získal podporu 82 poslanců ze 183 přítomných, což ke zvolení nestačilo, a místo tak zůstává neobsazené. Rakušan se zúčastní druhého volebního kola, které by se mohlo uskutečnit ve středu 28. ledna.
Podle dostupných informací ho pravděpodobně nepodpořili poslanci vládní koalice, a to navzdory tomu, že místopředsednická pozice má podle dohod připadnout kandidátovi STAN. Taťána Malá už dříve uvedla, že ve frakci ANO Rakušan velkou podporu nemá. Předseda SPD Tomio Okamura pak v pátek oznámil, že jeho hnutí Rakušana nepodpořilo ani v prvním kole a neplánuje tak učinit ani v kole druhém.
K výsledku tajné volby se Rakušan vyjádřil na sociální síti X s tím, že koalice nerespektuje vůli voličů: „V politice nemá jít o funkce, ale o principy. Jedním z nich je spravedlivé zastoupení stran ve vedení sněmovny. Že mě poslanci koalice jakožto představitele třetího nejsilnějšího sněmovního klubu nezvolili, není překvapivé,“ uvedl. „Tahle volba je ale demaskovala, je to jejich prohra, ne moje: Teď už Andrej Babiš a jeho koalice nemohou dál předstírat, že respektují vůli voličů a demokratické zvyklosti,“ doplnil šéf Starostů.
Pod Rakušanovým vyjádřením se objevily i kritické reakce veřejnosti. Někteří komentující mu připomněli chování minulé vlády k tehdejší opozici: „Jak vy do nich před čtyřmi lety, tak oni do vás po čtyřech letech útrpného práva.“
Další z uživatelů se pak ostře vymezil vůči Rakušanově politice v oblasti boje proti dezinformacím. „Kdybyste nerezignoval na boj proti dezinformacím, neprohráli byste volby. Je mi fakt jedno, jestli jste nebo nejste místopředseda sněmovny. Jediný, komu na tom záleží, jste vy.“
Jiný z komentujících Rakušanovi vzkázal, že podle něj nelze být současně morálním arbitrem i žadatelem o funkci. „A ty se divíš, Vítku? Si myslíš, že ukážeš do kalendáře, provoláš Andreji, už je čas, a dostaneš koryto? Tak takhle ne, chlapečku. Nejdřív se hezky omluvíš, jo?“
Lidé upozorňovali i na důsledky jeho veřejného vystupování. „Tohle jsou důsledky vašich projevů, urážek a arogantního chování, a ano, je to vaše prohra,“ vzkázal Rakušanovi další z diskutujících.
V diskuzi se objevily i další kritické poznámky k Rakušanovu výkladu výsledku volby. Jeden z komentujících uvedl: „Demokratická zvyklost je získat dostatek hlasů, zbytek jsou jen kecy neúspěšných.“
Uživatelé se rovněž podivovali, jaké reakce může Rakušan po svém veřejném vystupování očekávat. „Plivu na vládu a pak chci její hlasy? Stav hlasů říká, že vás ani nezvolili všichni z opozice. Bohužel, Vítku, korýtko asi nebude,“ zaznělo na jeho adresu.
V diskuzi nechybělo ani lidové přísloví, kterým komentující reagovali na Rakušanovo rozhořčení nad výsledkem volby. „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Začněte se chovat normálně.“
Vedle kritických hlasů se ale pod příspěvkem objevily také podpůrné reakce. Někteří diskutující Rakušanovi gratulovali s tím, že podle nich jeho nezvolení ukazuje obavy vládních stran z jeho viditelnosti a vlivu. Podle těchto komentářů se ho vládní koalice bojí, protože je příliš slyšet a vidět, a právě proto mu údajně nechtěla dát prostor ve vedení Sněmovny.
