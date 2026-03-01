Jestli padne íránský režim, tak pánbůh s námi. Jiří Kobza a černý scénář

01.03.2026 13:33 | Komentář
autor: Jakub Vosáhlo

Bývalý šéf české ambasády v Teheránu Jiří Kobza v komentáři pro ParlamentníListy.cz uvedl, že útok USA a Izraele na Írán může teheránský režim spíše upevnit, než oslabit. Zároveň naznačil, že v pozadí mohou hrát roli i vnitropolitické zájmy ve Spojených státech před volbami. Podle něj je nutné usilovat o diplomatické řešení až do poslední chvíle. Komentář zveřejňujeme bez redakčních zásahů.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Jiří Kobza

Co znamená pro nás útok na Irán? Podívejme se na širší souvislosti. Splnil se sen tamějšího autokratického režimu. Všechny totalitní režimy totiž stojí a padají s vnějším nepřítelem, ohrožujícím jejich stát. Potřebují jej tak nutně, že jsou ochotny si takové nepřátele vymyslet a vyrobit. 

Pokud dojde k válce, tak má režim vystaráno, neboť, jak jsme viděli například ve válce Irák vs. Írán, obě strany využívaly válku především k tomu, aby se zbavily opozice, jejíž představitele (nebo jejich děti) nechaly potichu zmizet v první linii.

V současnosti ale v případě amerického útoku na Írán nejde Američanům a Izraelcům ani tak  o Írán, jako jim jde, ostatně jako vždy, o to, kdo vyhraje podzimní volby v USA a pro ty prezident Trump potřebuje pozici zachránce a vítěze.

Izraelský Netanyahu je v podobné pozici. Protože jakou jinou logiku by mělo útočit na Írán v momentě, kdy rozhovory o nové smlouvě USA – Írán ještě probíhají, íránská režim se hroutí pod astronomickou inflací a bouřemi protestů? Vypadá to hezky, ale všimněme si, že opozice je naprosto živelná, bez výrazných postav, schopných převzít moc. Princ Pahlaví sice tyto ambice má, ale je otázkou, jakou podporu bude mít v Íránu.

Navíc, jak před pár dny prosáklo do médií, že íránský vůdce Chámeneí pro případ své „smrti“ již předem nominoval celou následnickou mocenskou strukturu. Po případném pádu režimu pravděpodobně nastane občanská válka, kterou vyhrají perfektně organizovaní, vycvičení a vyzbrojení islámští gardisté. Dojde k převzetí moci (respektive k puči) a výsledkem bude nový autokratický fanatický a militantní režim.

No a potom, když se k nim přidají teroristické buňky ISIL, infiltrované do Evropy během migrační krize, které se mohou aktivizovat naprosto autonomně, tak pánbůh s námi. Bylo mi dopředu jasné (a zažil jsem v oblasti tři americké války, Pouštní bouři, Pouštní štít a útok na Afghánistán), že když už Američané přivezli takovou spoustu munice, že stejně jako v předchozích konfliktech to zpátky nepovezou.

Je mi líto všech, kteří zbytečně zemřou, protože jsem přesvědčen, že se má jednat do posledního momentu, dokud je aspoň kousíček naděje na zachování míru.

