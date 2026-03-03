Fialova časovaná bomba. Expert popsal, jak vznikly „mapy větrníků“ a co je za nimi

Minule jste hovořil o investorech, kteří v naší zemi hledají poklad.
Ano, je to tak. Ale na rozdíl od těch románů, které jsem četl jako malý kluk, to není na pustém ostrově, ale v hustě obydlené české krajině. Poklad není ukrytý v jeskyni, ale mají být kvůli němu vztyčena větrná monstra, o 100 metrů vyšší než jinde, a pomyslné dukáty jsou naše budoucí daně. Jedno mají ty dva příběhy přece jenom společné, na cestě k pokladu potřebují mapu.
A kde ji mají, tu mapu?
Když ještě ve Fialově koalici plánovali tuhle akci, vzali dvě mapy.
První byla mapa povětrnosti České republiky, podobnou jsme měli z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR ještě v Pačesově komisi. Tahle se ale od té naší liší výškou větru, zadáním na rozdíl podobných odborných analýz bylo postavit věže o 100 metrů vyšší, aby vítr „přefoukl“ pohraniční hory. Takto plánované vrtule mají převyšovat horu Blaník. Nedokážu pochopit, jak tohle mohl počítat český „výzkumník“, který měl na střední škole maturitu z české literatury a alespoň základy dějepisu.
Druhá byla mapa Výzkumného ústavu krajiny. Ten dostal v letech 2024–2025 od Ministerstva životního prostředí zadaný projekt Příprava politiky krajiny, krajinného plánování a akceleračních zón OZE. Výzkumný ústav krajiny u toho uvádí, že mapový portál představuje odborný podklad pro podporu informované debaty a rozhodování o vhodnosti území, avšak současně upozorňuje, že mapový portál nepředstavuje návrh akceleračních oblastí, který by vstupoval do zákonem stanoveného procesu vymezování.
V čem je tedy problém, když jde pouze o podklady pro podporu informované debaty?
Konflikt je v tom, že zatímco jedni to považují za podporu pro další dialog, bylo to druhými, konkrétně některými politiky a „ekologickými“ aktivisty zneužito jako předčasný příslib developerům a bankám. Na Univerzitě Karlově byl spočítán model, který neoprávněně tvrdil, že je tím nestabilním větrem možno nahradit stabilní roztočené výkony z jádra nebo uhlí, také chtěli dovážet elektřinu v době, když nikde nebude, a pak se spočítalo, kolik bude potřeba těch vrtulí. Postup byl takový:
přehnaný závazek snížení CO2 → počet vrtulí a dalších OZE → nutné investice
záporné ceny na burze → kompenzace zisku a úroků ze státního rozpočtu
odmítavý postoj obyvatelstva → zmanipulovaný zákon a výklad evropské legislativy
No, a protože tvůrci tohoto plánu jednali ve shodě s investory a chtěli vydělat co nejvíce, tak to v tom modelu SEEPIA kapku přehnali. Naše republika je malá a členitá, a nebylo by kde stavět. A tak vymysleli smělý plán: Vrtule vyšší o 100 metrů (větrná elektrárna typu Frankenstein) 500 metrů od domu, aby se jim tam výkon přislíbený developerům vůbec vešel.
Nástroj pro podporu informované debaty byl zneužit jako podklad pro návrh tunelu vůči neinformované veřejnosti. Asi tak jako kdybychom si nechali udělat mapu města, kde je možné stavět obchody a restaurace, a někdo vám tam pak všude chtěl stavět hrací automaty a drogové bary. Chtěli zastavět celou českou krajinu, všude kde se dalo, na vzdálenost od domu bližší, než je zastávka MHD. Jejich mapa je mapou celé republiky, kde chtějí stavět a vybírat naše peníze do svých kapes ve státním zájmu.
A existuje také mapa, která není pro loupežníky, ale je pro ty slušné investory?
Zajisté, v Bruselu pro nás jednu takovou mají. Paní Adriána Lohr v nedávném rozhovoru říkala, že by si pro ni měli zajet i Motoristé, moc se mi ten příměr líbil. Můžeme si opět zopakovat příslušnou směrnici, aby si ji mohli přečíst i někteří politici, kteří ještě pošilhávají po realizaci Fialova programu i v nové koalici:
- umělé a zastavěné plochy, jako jsou střechy a fasády budov,
- dopravní infrastruktura a její bezprostřední okolí,
- parkoviště,
- zemědělské podniky,
- skládky,
- průmyslové areály,
- doly,
- umělé vnitrozemské vodní útvary, jezera nebo nádrže,
- městské čistírny odpadních vod,
- znehodnocená půda, kterou nelze využívat pro zemědělství.
Kdo měl toto u nás stanovit?
Veřejně dostupné informace hovoří o jakési pracovní skupině pro akcelerační zóny zřízené na Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR), ale nikde není publikovaný seznam jejích členů ani kdo je jmenoval. Když se kolega dotazoval na MMR, sdělili mu, že tuto komisi předali na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Když se podíváme na web MPO, odkazuje se na metodiku MŽP, ale jejich web tvrdí, že požadovaná stránka nebyla nalezena.
Takovýto postup nemůže ale nikdo považovat za transparentní postup státní správy. Oproti tomu obce obcházejí investoři s řadou informací, se kterými není zainteresovaná veřejnost seznámena, a ještě k tomu někteří politici tvrdí, že je v tom „tolik peněz, že už se to nedá zastavit“. Mám tedy určitý pocit, že metodika tunelu sice někde v hlubinách naší energetické mafie existuje, ale nikdo si ji ještě netroufl přinést jako oficiální a transparentní produkt státní správy.
Slušným lidem nejde o to, kdo všechno ten tunel naplánoval, ale aby zapadl v nevážnost a zapomnění jako jeden z destruktivních plánů Fialovy vlády a nikdo jej už na stůl na vládě ani v krajích nenosil. O to nám jde především.
Je to u nás běžný postup?
Ano, velmi často se v naší energetice stávalo, že nějaká lobbistická agentura spočítala nějaké scénáře a pak se z nich udělal oficiální výstup. Zaražení rozvoje solárů na deset let, dumpingový export fosilní elektřiny, prodloužení solárních baronů o 5 let, což nás bude stát asi 150 miliard, pokus o zmanipulovanou tarifní reformu. Koneckonců posledním byla i ta SEEPIA, to není tak dávno. Ale teď se lidi začali bouřit, a tak vzniklo zvláštní bezvládí: Lobbisté se bojí přinést mapy na stůl, nemají kudy, developeři s nimi obíhají obce, v některých krajích, jako třeba v Liberci, už podle toho dokonce chystají sítě z regulovaných poplatků nás spotřebitelů. Kdyby nám nešlo o monstra před barákem a poplatky baronům na dalších dvacet let, je to docela zajímavá podívaná.
Možná u toho český národ pochopil, že je císař opravdu nahý, ale musí se jim k tomu přinést anatomický atlas. V tomto případě zřetězení tří podvodů: mapy, dotace z daní a opačná implementace bruselských nařízení. Konkrétně aby byly akcelerační pozemky na užitečných polohách a aby u toho lidem s protesty zavřeli ústa.
Ale lidé už pochopili, že jim politici s těmi zákony lžou, jeden „obnovitelný“ tunel už také pocítili na vlastní peněžence a ústa nezavírají. A do toho se ozývá česká inteligence, jejíž hlas sílí, že si máme nechat naši českou krajinu, ne si ji nechat zničit a u toho se ještě nechat okrádat. Obludná je zejména ta kombinace: Nechat si zničit krajinu tak, že za to budeme ještě těm „investorům“ platit i s úroky.
Jak vnímáte politický rozměr tohoto problému?
Jako časovanou bombu Fialovy koalice Babišově vládě. Oni to jenom důmyslně připravili, zákon, mapy i dotace a aukce. Zákon připravili čtvrt roku před volbami, aukce a podporu vymezování těch map dokonce v demisi. Jako když někdo opouští loď, mydlí druhému schody, a ještě u toho myslí na kontrakty pro investory, které za své vlády dohodl. Ten druhý to má realizovat, a národ naštvaný na vrtule pak na nich ukřižuje Andreje Babiše. Tak to bylo režírované.
Ono se i pozná, kdo kope za to nové a kdo za to staré. Nerozumím ale, proč si nová vláda neudělala ještě pořádek na klíčových postech, třeba na konflikt zájmů libereckého hejtmana a jeho členství v dozorčí radě ČEZu už upozorňují snad všichni. Martin Půta tam zastupuje stranu, ve které Jozef Síkela zlikvidoval drahotou část našeho průmyslu, včetně skláren v Libereckém kraji, a Lukáš Vlček připravil nový zákon a na ministerstvu pro investory štědrou podporu. Jak je možné, že jejich stranický kolega stále za nové koalice pokračuje greendealovými projekty v Ralsku a ještě na to dozírá ve státní společnosti? Takovýhle „konsenzus“ mezi minulou koalicí, která tu zavedla drahotu, a tou současnou, která to má napravovat, je opravdu neobvyklý. Svolat valnou hromadu státní firmy a dosadit tam odborníky místo takovýchto politiků z minula, by snad neměl být takový problém.
ANO má ale devět hejtmanů ze čtrnácti, pokud dodrží svou energetickou strategii vůči voličům, měl by být ve většině krajů, které jsou také klíčové, od mafiánských metod vytyčování akceleračních zón klid. Nutno ale ohlídat, aby jim někdo nepodsouval podjatou metodiku, která bude určitě někde ležet pod stolem.
Máme tak skvělé podmínky, že ČEZ prodává elektrárny v zahraničí a chce stavět nové v Ralsku?
Povětrnostní určitě ne, u moře je povětrnost, 3500 až 4000 hodin doby využití maxima (z ročních 8760 – pozn. red.), kdežto u nás jen 2000, možná 2500, ale spíše méně. Kdyby nechtěli stavět dvojnásobné stožáry jako v Německu, bylo by to o dost méně, možná 1500 až 2000, tedy polovina toho u moře.
Svět i Evropa už od toho německého „zázraku“ začíná pomalu odcházet. Elektřina je krevním řečištěm průmyslu a ekonomiky, a to už posledních 100 let. Německá ekonomika je po výbuchu podmořského plynovodu způsobeného ukrajinskými teroristy a uzavření jaderných elektráren způsobeném ekologickými fanatiky a jejich zvrácenou ideologií po infarktu, a už jim to asi i začíná docházet. Investoři, kteří se na Německu napásli, hledají tedy s tímto produktem nové odbytiště. Hledají vládu, která jim to zaplatí, když by je s tím ve Francii a dnes už i v Německu vyhodili. Měli to domluvené s minulou koalicí, takový kšeft, který chce měnu zákona a zmapování celé republiky, se domlouvá dva až tři roky. Teď po prohraných volbách to zkoušejí, jestli by jim to třeba přece jenom nevyšlo.
Jak to tedy dělat správně?
Energetika a její vývoj má být podle všech etických i právních norem předmětem celospolečenského konsenzu, nikoli uzavřených jednání úzké skupiny osob. Nejde jen o „zmírňování“ minulých křivd ve stádiu přípravy, které ještě nenastaly. Jde o to, aby nenastaly. Filipa Turka lidé volili, že je mladý energetický politik, a že přinese změnu, ne vyjednávání s investory o posunutí tunelu o 200 metrů. Lidé volili Motoristy proto, že ukončí „zelenou“ destrukci energetiky a automobilismu. Opravdový chlap a vlastenec musí někdy umět říci rozhodné NE. Když by to nedokázal říci lichvářům, ještě k tomu s podporou celé koalice, čím by se pak lišil takový politik od jiného, který to v jeho věku nedokázal odmítnout okupantům?
Pojďme s vládou nejprve zmapovat ty brownfieldy a pak se uvidí. S podvrženými podklady a utajovanými komisemi se těžko dělá dobrý plán.
A co nedělat?
Vyhodit je s „větrnými mapami“, pokud nejsou v souladu s těmi nepotřebnými plochami podle evropské směrnice. Nutit politiky, starosty, vládu i kraje jednat veřejně a také veřejně odmítat jednat o umístění obnovitelných zdrojů energie, které budou na užitečné ploše, vrtule před domem a solární parky na rodné půdě. Obojí je to nezákonná akcelerační zóna, pokud má ten pozemek jakékoli lepší využití. Tajnou komisi s podvrženými mapami už slušní politici a odborníci ohlídají, je to veřejně tak známý problém, že to nepozorovaným způsobem už ani nejde.
