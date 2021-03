„Krvácení, nejde dýchat.“ Hlas dělníků průmyslu: Držíme Česko nad vodou. Zde je praxe

reklama

Předsednictvo ČSSD pověřilo ministry ze své strany, aby na jednání vlády navrhli uzavření méně důležitých průmyslových podniků až do doby, kdy se budou zaměstnanci povinně testovat. Je načase zavřít tedy průmyslové podniky s výjimkou těch klíčových pro chod státu, nebo nezavřít? „Velmi těžká otázka. Skloňuje se priorita zdraví. Lidský život nahradit nelze. To je pravda. Bohužel, tato mimořádná situace trvá déle než rok. Průmysl stále drží díky nesmírné obětavosti zaměstnanců ekonomiku České republiky nad vodou, což by mělo napomoci návratu na před covidovou úroveň vzápětí po té, kdy se konečně podaří proočkovat naši populaci,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Jaroslav Souček, předseda Odborového svazu KOVO.

Při těchto úvahách doporučuje velice důkladně zvážit, jak bude průmysl v budoucnu prosperovat, pokud ztratí zákazníky tím, že jim nedodá nasmlouvané zakázky. „Konkurence je dnes tak dramatická, že po ztrátě zákazníka bude firma nového shánět jen těžko. Velkou část průmyslu také nelze zastavit ze dne na den kvůli složitým technologiím, například v hutnictví. Samotné zavření průmyslu na dva, nebo tři týdny je iluze. Navíc nebude účinné bez dalších doprovodných opatření. Tím mám na mysli zásadní omezení kontaktů mezi lidmi. Pokud lidé nebudou pracovat v průmyslu, budou navštěvovat rodiny, kamarády, přátele a tak dále. Kontakty budou pokračovat a epidemie se nezbavíme,“ upozorňuje šéf největší odborové organizace v České republice, která sdružuje více než 98 tisíc členů nejen z kovoprůmyslu.

Pokud zkrachují živnostníci, dopadne to na celou společnost

Jeho předchůdce ve funkci a nynější předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula nedávno navrhl zavést kolem Velikonoc v Česku lockdown v přesvědčení, že by tato uzávěra země zhruba na deset dnů pomohla zvládat zhoršující se epidemickou situaci. „Pokud se lockdown vyhlásí generálně pro všechny kontakty mezi lidmi, nejen pro uzavření průmyslu, potom to může napomoci zvládnutí situace především ve zdravotnictví. Nejsem ale odborník na šíření epidemií. Osobně si příliš nedovedu představit, že by se právě v době Velikonoc lidé nescházeli se svou širší rodinou a přáteli. Bude to obdobné jako o Vánocích. Vše záleží na vysvětlovací kampani a ochotě zaměstnanců respektovat omezení, která vyhlásí vláda. Rád bych byl optimistou, ale bez rázného vymáhání vyhlášených opatření to bude problém,“ poukazuje Jaroslav Souček.

Šéf Senátu Vystrčil chce rozeštvat lidi mezi sebou

Ohledně kompenzací ho udivil čerstvý výrok druhého nejvyššího ústavního činitele v zemi. „Na druhou stranu zaznívají i extrémní projevy – v poslední době od předsedy Senátu pana Vystrčila, který by chtěl odebrat lidem, kteří mají možnost pracovat z domova, dvacet až třicet procent platu a věnovat tyto prostředky těm, kteří pracovat a podnikat nemohou, což je jen přiléváním oleje do ohně této problematiky. Obávám se, že si pan Vystrčil vůbec neuvědomuje, že lidé, pracující z domova nemají v tu chvíli klasickou pracovní dobu a zaměstnavatel jim zadává úkoly k řešení od rána do večera. Pokud je to snaha, aby se lidé hádali mezi sebou pod heslem ‚rozděl a panuj‘, tak toto je sice dobrý pokus, ale společnosti to neprospěje,“ zdůrazňuje pro ParlamentníListy.cz Jaroslav Souček.

Uzavření výroby by znamenalo, že další – a to významná – část společnosti by začala mít existenční potíže. „Velká část pracujících v průmyslu by jen z nějakých náhrad nevyžila. Stačí se podívat na úroveň výdělků v České republice, z nichž se náhrady vypočítávají,“ doporučuje odborový předák, jenž se před pár dny obrátil dopisem na premiéra Andreje Babiše, aby stát nenařizoval nošení respirátorů lidem ve výrobě. „Můžete vydat z moci úřední různá nařízení, ale musíte zvážit zdravotní rizika po téměř ročním nošení roušek. Respirátory, pokud jsou správně používány, výrazně zhoršují dýchání při zvýšené fyzické námaze. To je neakceptovatelné. Navíc vláda nechce nařídit povinné přestávky v práci na odložení ochran dýchacích cest, aby se zaměstnanci mohli zregenerovat a zaměstnavatelé to často dobrovolně poskytovat odmítají,“ zlobí se předseda OS KOVO.

V Evropě si na vakcíny počkáme, jinde mají na výběr

Pro lidi pracující přímo ve výrobě není neustálé dodržování hygienických a protiepidemických opatření už téměř rok opravdu nic snadného. „Zaměstnanci ve výrobě jsou velmi disciplinovaní a odborové organizace, pokud ve firmách působí, brání excesům vůči nim. Ne vždy se to ale daří, takže potom musí nastoupit naši odborníci na Regionálních pracovištích v krajských městech a s příslušným zaměstnavatelem jednat,“ připomíná Jaroslav Souček roli odborů v takových případech. Všímá si i toho, jak to vypadá s motivací lidí ve výrobě při pohledu na jiné, kteří mohou pracovat z domova. „Napětí mezi zaměstnanci ve výrobě a zaměstnanci, kteří pracují z domova, pochopitelně stoupá spolu s tím, jak se tento neblahý stav epidemie prodlužuje,“ konstatuje.

Velká očekávání má vláda od nástupu testování ve firmách, které by mělo zahrnout více než dva miliony lidí. „Nebude to jednoduché. Většina zaměstnanců si uvědomuje, že bez pravidelného testování ve firmách se bude nákaza dále šířit. Je tam ale i část zaměstnanců, kteří se testování brání z různých důvodů, třeba že budou mít při opakovaném vyšetřování z nosu potíže, které u citlivých lidí může znamenat i krvácení z nosu. Problém vidím v tom, že pokud jde o dezinfekci, roušky, případně respirátory a různé testy, těch je nyní dostatek, nicméně to základní, co by mělo zaměstnance ochránit, tedy očkování, silně pokulhává. Mám informaci, že například v Tunisku si kdokoliv z veřejnosti může vybrat z pěti druhů vakcín. Ve vyspělé Evropě budeme čekat do podzimu. A to je špatně,“ tvrdí pro ParlamentníListy.cz předseda OS KOVO Jaroslav Souček.

