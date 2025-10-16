Udženija (ODS): Máme jednu z nejhustějších sítí záchranářských základen

16.10.2025 15:05

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k záchranné síti v Praze.

Udženija (ODS): Máme jednu z nejhustějších sítí záchranářských základen
Foto: Hans Štembera
Popisek: Alexandra Udženija

Nedávno jsem vám psala o rekonstrukci Míčánek - největší základny pražské záchranky.

V Praze máme jednu z nejhustějších sítí záchranářských základen v Evropě a Míčánky jsou její důležitou součástí. Naše záchranka, to je:

  • přes 600 srdcařů v uniformách, z toho 54 lékařů
  • 38 výjezdových skupin
  • 7 lékařských posádek včetně té letecké
  • 350 zásahů denně
  • 700+ hovorů denně na linku 155
  • 140 tisíc událostí jen za loňský rok
  • sanitky, které najezdí i 6 000 kilometrů měsíčně
  • 24 základen

Odsud nám vyrážejí na pomoc naši andělé strážní. Protože za všemi těmi čísly se skrývají lidé. Se svými radostmi, starostmi, lidé jako my a přesto trochu jiní. Protože tihle lidé zachraňují životy.

A já jim za to z celého srdce děkuji. Máme vás rádi! 

Ing. Aleksandra Udženija

  • ODS
  • bydlení
