Udženija (ODS): Máme jednu z nejhustějších sítí záchranářských základen

Nedávno jsem vám psala o rekonstrukci Míčánek - největší základny pražské záchranky.
V Praze máme jednu z nejhustějších sítí záchranářských základen v Evropě a Míčánky jsou její důležitou součástí. Naše záchranka, to je:
- přes 600 srdcařů v uniformách, z toho 54 lékařů
- 38 výjezdových skupin
- 7 lékařských posádek včetně té letecké
- 350 zásahů denně
- 700+ hovorů denně na linku 155
- 140 tisíc událostí jen za loňský rok
- sanitky, které najezdí i 6 000 kilometrů měsíčně
- 24 základen
Odsud nám vyrážejí na pomoc naši andělé strážní. Protože za všemi těmi čísly se skrývají lidé. Se svými radostmi, starostmi, lidé jako my a přesto trochu jiní. Protože tihle lidé zachraňují životy.
A já jim za to z celého srdce děkuji. Máme vás rádi!
autor: PV