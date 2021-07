„Která p*ča.“ „Trápit tu s*ini.“ Prima zhasla kamery, zůstalo napětí. Pak vybuchlo

Předevčírem se na CNN Prima News europoslanec zvolený za SPD Hynek Blaško vyjadřoval k maďarskému zákonu o vzdělávání dětí, který činitelé Evropské unie považují za diskriminační vůči menšinám. Postup EU považuje jednoznačně za nemístný, nemá prý suverénnímu státu právo něco diktovat, rozhodně ne takovýmto způsobem. Odsouzení v europarlamentu prosadily nejsilnější frakce v EP. „Já to považuji za nemístný tlak na premiéra Orbána a Maďary jako takové,“ uvedl Blaško. Také namítal, že zákon není diskriminační a slouží k tomu, aby se ve školách „nepropagovaly jiné sexuální orientace“.

Jeho oponent, europoslanec TOP 09 Jiří Pospíšil, však trval na tom, že zákon diskriminační je, mladí lidé, kteří zjišťují, že mají menšinovou orientaci, by prý měli mít nárok na informace a podporu. A navíc, Orbán prý smíchal do jednoho zákona homosexualitu a pedofilii. Blaško označil Pospíšilova slova za zavádějící, neboť dítě má plné právo se ptát na problematiku svých rodičů, což je o dost lepší, než kdyby informace získávalo od „duhových aktivistů“.

Moderátor se ještě otázal na směšování homosexuality a pedofilie, zda tím lze argumentovat. „Já jsem jeden z lidí v této republice, kterému pedofil zavraždil syna. A jestli si někdo myslí, že srovnání takovéto věci nekulhá, tak bohužel. Já bych si to s ním klidně rád vyměnil,“ načal citlivé téma. Pedofil Antonín Novák znásilnil a zavraždil Blaškova syna v roce 2008.

Dále mínil, že EU nemá právo zasahovat do vnitřních záležitostí členských států. „Autority toho státu vědí, co dělají, vycházejí z určitých analýz, které vedou k tomu, že přijaly zákon takový, jaký přijaly,“ řekl a dodal, že po roce 1989 byl v Československu zrušen zákon o trestnosti homosexuality. „Vyšli jsme vstříc jako společnost. A teď se na to podívejte, jak to vypadá. Neustále zvyšují svoje požadavky, neustále musíme strpět, že se díváme na televizi a tam musí být zástupce menšin. Tady nikdo žádné menšiny nepotlačuje. Ale já jim také nestrkám pod nos svou orientaci. A já si prostě nepřeju a spousta lidí si nepřeje, abychom s tím pořád byli konfrontováni.“

Pospíšil namítl, že pokud mladý člověk zjistí, že na jinou orientaci se vztahuje zákon o trestání pedofilů, tak usoudí, že s nimi má něco společného. A to u něj prý povede k psychickým problémům, možná i k sebevraždě. Nemluvě o tom, že pokud prý mladí lidé nebudou o jiných orientacích vzděláváni, tak to povede k šikaně a k tmářství. Prý se nejedná o propagaci, ale o informování o jiných orientacích.

Reakce na rozhovor byly v některých koutech internetu bouřlivé. „Řešit srovnávání LGBT a pedofilie s europoslancem Blaškem, kterému pedofil zavraždil syna, to vymyslela na CNN Prima která píča? To je neskutečný, co za sračky tahle stanice produkuje... Pomíjím jeho názory, ale to fakt někoho baví zabodnout do rány nůž a vrtat se v ní? Odporný,“ odsoudil kombinaci tematiky a pozvaného hosta jeden z diskutujících.

Na to ovšem reagoval známý twitterový „vtipálek“ a sprosťák Marek Vondrák, který se sám označuje za pravicového liberála. „Té proruské SPD svini to přeju... Jen ať se mu v tom šťourají denně... Nulový soucit s takovým odpadem...“ vyjádřil se – a vzbudil pohoršení. Když se ho další uživatelé ptali, zda si uvědomuje, co napsal, odvětil: „Nevím, proč na takového hajzla brát ohledy. Mám k němu doslova nulovou empatii, totální proruské hnědé dno…" Blaško prý ztratil nárok na jakékoliv ohledy.

Té proruské SPD svini to přeju... Jen ať se mu v tom šťourají denně...



Nulový soucit s takovým odpadem... — Marek Vondrák (@MarekVondrak) July 12, 2021

Nevím proč na takového hajzla brát ohledy. Mám k němu doslova nulovou empatii, totalni proruske hnědé dno…?????????? — Marek Vondrák (@MarekVondrak) July 13, 2021

Rozhodně ne. Tito lidé ztratili nárok na jakékoli ohledy... — Marek Vondrák (@MarekVondrak) July 13, 2021

Vondrák je na Twitteru známá firma. Proslul například svým výrokem: „Vypláchni si hubu krtkem!" Tento výrok použil na prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka, prezidenta Miloše Zemana i Andreje Babiše, a jak je jeho zvykem, doprovodil vše dalšími sprostotami.

Vypláchni si hubu Krtkem, hajzle estébácekej! pic.twitter.com/jxL77omYhc — Marek Vondrák (@MarekVondrak) January 16, 2021

Vypláchni si hubu Krtkem, hajzle...!!! — Marek Vondrák (@MarekVondrak) December 28, 2019

Kromě toho, jak si všimla Jenny Nowak na Foru24, při pandemii šířil falešné výroky premiéra Andreje Babiše. A když byl tázán, zda tyto výroky skutečně zazněly, tak buď mlžil, nebo odmítal přiznat, že jsou vymyšlené. Členka TOP 09 v článku srovnává, jak moc se Vondrákovy vymyšlené výroky podobají těm skutečným a shledává, že docela dost a že není divu, že někteří jeho výtvory považují za skutečné. I Nowak, sama rozhodně odpůrkyně Andreje Babiše, uznává, že se jedná přinejmenším o černý humor, možná i nevhodný.

