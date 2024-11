„Libtardí ksichty tuhnou!“ Český herec se neudržel. Za „dezoláta“ teď vrátil úder

Výsledky prezidentských voleb v Americe, které vyhrál Donald Trump, vyvolaly po celém světě řadu kladných i záporných reakcí. My jsme se zeptali několika známých českých osobností, co na vítězství Donalda Trumpa říkají. Došlo i na Joea Bidena a Kamalu Harrisovou. Nechyběla ani „vzpomínka“ na Obamu či Ronalda Reagana.

Gulyáš: Biden? Zničil všechno, co Donald začal budovat

„Hurá! Libtardí ksichty tuhnou!“ netajil svou radost nad výsledky prezidentských voleb v USA herec Michal Gulyáš. A hned vysvětloval.

„Víte, vezmu to osobně. Ze mne udělali před třemi roky dezoláta, putinovce a co já vím, co mi všechno nacpali na hlavu a jak se mnou vymetali za to, že říkám svůj názor, který se měnil v průběhu času na fakta. Přitom jsem byl vždycky zastáncem a obdivovatelem Ronalda Reagana, ten asi nesloužil v Kremlu, že? Ale to ti libtardí debilové možná ani netuší, ani nevědí, kdo byl Ronald Reagan a jaké nesl ideály,“ zamýšlí se herec a pokračuje. „Od konce funkčního období Ronalda Reagana jsem v Ameriku ztrácel naději, jako v korouhev západu. Korunu tomu nasadil odpornej Obama. A Biden? Vždyť jste to všichni viděli. Zničil všechno, co Donald začal budovat. Když totiž poprvé vyhrál Donald Trump, bylo jasné, že válka není východisko. Že obchodní souboj, byť tvrdý, je to, co chceme. Nechceme mrtvé vojáky a civilisty, nikde, na žádné straně. Chceme tvrdě soutěžit a vést dialog. Donald neválčil, ale obchodoval - tvrdě. Respektoval soupeře, budil respekt. Chytil notu pro normální lidi, pro konzervativně uvažující a žijící lidi. Donald je prostě formát mírového vůdce,“ říká Michal Gulyáš.

Média se změnila ve sluhy blinkající hovadiny

„Většina populace tu žije ve zfetované iluzi, že všechno je ok, že ekonomika kvete, bezpečnostní situace je na jedničku ap. Jenže, ekonomika jde po sestupné trajektorii, je jen otázkou času, až vybují stejný problém jako v Německu, Francii, Británii a jinde na začmoudlém západě. Trump se bude věnovat Americe, jako by se každý státník západu měl věnovat své zemi. Od současných evropských vládnoucích idiotů, pucfleků a vymaštěnců to nečekejme. Je jediná cesta; poslat je do pekel, jako Američani poslali do pekel tu neobolševickou selanku pod rozšklebeným ksichtem KamalKomoušky! Jsem Trumpovec, celou dobu jeho politické kariéry, tam je moje vize záchrany západu před totálním sebezničením. Tohle si tu přeji a jako jedinec aktivista se vším, co umím, budu přispívat k tomu, aby to jednou tak bylo. A budu si přát, aby všichni ti škodiči skončili před soudem, jako tam skončí všichni ti, co škodili Trumpovi a jeho přívržencům v Americe. Tak tedy po Trumpovsku: "FIGHT!!!",“ uzavírá.

Solařík: Soudruzi z Deep State podle všeho raději dodrželi hřbitovní klid

Pro ParlamentníListy.cz se k výsledkům amerických voleb vyjádřil i publicista a autor literatury faktu Bruno Solařík. „Souboj mezi Kamalou a Donaldem byl ohlašován jako vyrovnaný. Pro každého z kandidátů přitom mluvily významné předpoklady. Na Trumpově straně byl nejen fakt, že se vlivné osoby Západu začaly o mezinárodních problémech vyjadřovat míň sekernicky než dosud a že Trump vedl u sázkařů v poměru 2 : 1, ale především šlo o otevřené spojenectví Elona Muska, vládce lvího podílu v sociálních sítích,“ říká publicista a pokračuje.

„Jenže ani Kamala nepůsobila jako ztracený případ. Stačilo se podívat na repetici „Bidenovy křivky“ v Moldavsku (3.11.), kde po zpracování všech domácích výsledků vyhrál v prezidentských volbách „nevhodný“ kandidát, ale po přičtení korespondenčních hlasů ze zahraničí nakonec triumfovala „vhodná“ soudružka. Okolnosti amerických voleb skvěle vystihl Paul Craig Roberts, když upozornil, že například stát Kalifornie nedávno přijal zákon, podle něhož je trestným činem (!), pokud volený úředník požaduje od voličů průkaz totožnosti. Vzhledem k tomu jsem těsně před volbami skepticky prohlásil, že kdybych sázel, asi bych vsadil tučný obnos na mozkuprostou Kamalu,“ vysvětluje a podotýká. „Ještě že nesázím. Trumpův náskok byl nakonec tak velký, že by pro Kamalu muselo povstat víc mrtvých duší, než by unesla trpělivost těch živých. A tak soudruzi z Deep State podle všeho raději dodrželi hřbitovní klid,“ míní Bruno Solařík.

Je to holt na nás, co bude dál s Evropou

„Pokud jde o zlepšení v oblasti svobody projevu a spol., není od věci připomenout, že Trump nebude vládnout ani v Bruselu, ani v Praze. Je to holt na nás, co bude dál s Evropou. A to vlastně není úplně špatně, protože za Bidena s Kamalou na nás žádný rozhodovací podíl nezbýval,“ krčí rameny publicista.

Boura: Zajímavá inspirace pro voliče v Evropské unii

„Z výsledků voleb ve Spojených státech vyplývá, že nevyhrál jen Donald Trump, ale především Republikánská strana, která mu dost pomůže při jeho změně kurzu směrem ke konzervatismu. Zajímavá inspirace pro voliče v Evropské unii,“ míní moderátor Slávek Boura a dodává. „Nezbývá než se dívat, jak se s nově nastalou situací popere vedení EU i naše vláda. Pozorujme, poslouchejme, jak bude "elita" reagovat. Naslouchejme šeptání nového větru ve spletitém větvoví ideologie a ekonomiky. Tahle realita je zajímavější než lecjaký hollywoodský Oskarový film. Blahopřeji Republikánské straně k dobytí všech kót. Je to jistě začátek, ale s jakým koncem, těžko odhadnout.“