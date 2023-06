„Lidi budou nas*aní.“ Ceny jídla v Chorvatsku poškodí Fialovu vládu

CENY V CHORVATSKU 240 korun za snídani, 600 korun za oběd a 835 korun za večeři – to jsou ceny jídla v restauracích v Chorvatsku, které by podle iniciativy Euro v Česku mohly Čechům pomoci při rozhodování o přijetí eura u nás. Zkušenost s cestou do Chorvatska by podle spolku, podporovaného například šéfkou TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou, mohla vést k tomu, že se „Česko také konečně vydá na cestu“ přijmout společnou evropskou měnu. Prounijní aktivista Tomasz Peszyński má naopak obavy. Bojí se, že například útrata za jídlo pro dva, která podle ČT při stravování v restauracích činí přes 23 tisíc korun na týden, Čechy spíše přesvědčí o opaku. Míní, že lidé budou „nas*aní“, že se v zemi, jež přijmula euro, „všechno zdražilo“.

razí tvrzení, že se s inflací dá „efektivně bojovat" přijmutím eura a jeho předseda Michael Pascal Večeř se přijmutí společné evropské měny snaží docílit lobbováním ve Sněmovně či v Senátu, přičemž již u množství českých politiků našel podporu a pochlubil se tak například společným setkáním s lidoveckým poslancem Hayatem Okamurou či s předsedkyní Poslanecké sněmovny a šéfkou TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou.

Pascal Večeř se také netají tím, že by po současné vládě chtěl, aby zavedla funkci národního koordinátora pro euro a na místo dosadila právě jeho. Podporu proto má například právě u šéfky TOP 09 Pekarové Adamové, podle níž aktivista lobbující za euro „odvádí skvělou práci“ a „euro jsme měli přijmout již dávno“.



„Situace teď není lehká, ale realistický termín pro přijetí společné měny je rok 2030 a podnikáme konkrétní kroky, aby se tak stalo,“ oznámila po společném setkání Pekarová v listopadu loňského roku.

Při rozhodnutí o přijetí eura by nyní prý mohlo Čechům pomoci to, že se vydají o letních prázdninách do Chorvatska a uvidí tamní ceny jídla.



„Milion Čechů pojede letos na dovolenou do Chorvatska a využije výhod společné evropské měny. Možná jejich nová zkušenost povede k tomu, že se Česko také konečně vydá na cestu přijmout euro,“ doufá iniciativa Euro v Česku a připojila reportáž České televize, z níž však vyplývá, že se v Čechy oblíbené destinaci sice dá ušetřit například za pohonné hmoty, pokud však do Chorvatska nepojedete autem, pocítíte naopak – stejně jako Chorvati – že se v poslední době v zemi zvedly ceny nejen v restauracích, ale i v obchodech.



V reportáži zaznívá, že za čevapčiči například v jedné z tamních restauracích necháte 9 až 10 eur, tedy v přepočtu přibližně až 240 korun.

Necelých 240 korun v přepočtu podle České televize stojí v restauraci i snídaně pro jednoho, oběd pak prý je za „pětadvacet“, tedy v přepočtu za téměř 600 korun. Večeře podle redaktora České televize Martina Řezníčka běžně vyjde v Chorvatsku na 35 eur (přibližně 835 korun).



Jelikož by tedy celodenní stravování v chorvatských restauracích vyšlo v přepočtu na více než 1670 korun a rekreanti cestující v páru by tak za týden nechali v této zemi přes 23 tisíc jen za jídlo, řada Čechů tak raději nakupuje jídlo v supermarketech.



I tam si ale připlatí. „Nakupujeme základní potraviny: brambory, chleba, mléko, jogurty nebo salám. V roce 2020 jsme za podobný nákup zaplatili 630 korun, teď nás vyšel na 714,“ zaznívá v reportáži.

Prounijní aktivista Tomasz Peszyński s názorem iniciativy Euro v Česku nesouhlasí a nemyslí si, že by právě takováto zkušenost, popisovaná v iniciativou přiložené reportáži ČT, mohla u Čechů vyvolat touhu, aby se Česko také vydalo „na cestu přijmout euro“. Obává se naopak, že cesta do Chorvatska Čechy od přijímání eura spíše odradí – uvidí totiž, že se v zemi i přes přijetí společné evropské měny masivně zdražovalo. Češi dle Peszyńského „přijedou nas*aní, že všechno zdražilo a hodí to na euro“.

Samotní Chorvati mají také odlišný názor. „Po zavedení eura se ceny zbláznily, jsme dražší než téměř všichni naši sousedé včetně bohaté Itálie. Naopak řetězce, které prodávají potraviny, a výrobci potravin zbohatli ještě více než kdy jindy a jejich zisky vzrostly o 300 procent… Rozdíl jako vždy doplatili chorvatští občané,“ hodnotí situaci v zemi ve svém komentáři novinář Jurica Körbler na serveru Glas Istre.



„Rozdíly mezi bohatými a chudými jsou v Chorvatsku již velmi velké, a tak není divu, že někteří jezdí drahými auty, zatímco jiní přežívají sběrem lahví nebo prohrabáváním kontejnerů,“ doplnil.



Potraviny v Chorvatsku sice zdražily méně než v Česku a v dubnu tamní inflace u jídla dosahovala 15,8 procenta, zatímco v Česku 14,5 procenta, rozdílné ceny však již panovaly před příchodem současné inflační vlny a z dat Eurostatu vyplývá, že v roce 2021 byla cenová hladina u potravin a nápojů v Chorvatsku vyšší než v Česku. Zatímco v Česku potraviny byly na 90 procentech jejich průměrné ceny v Evropské unii, v Chorvatsku již před zavedením eura byly na 98 procentech průměrné ceny potravin v Evropské unii.

Důležité je také zmínit, že za nižší ceny pohonných hmot, o nichž se v reportáži České televize hovořilo, nemůže přijetí eura, ale odlišná energetická situace Chorvatska, plynoucí z polohy u moře a toho, že před ruským napadením Ukrajiny nebyl Záhřeb natolik závislý na ruské ropě. A především pak regulace chorvatské vlády, bez níž by byly ceny pohonných hmot v Chorvatsku dokonce vyšší.



Chorvatský server Dnevnik.hr upozornil, že chorvatská vláda od 6. června na dalších 14 dní stanovila maximální cenu benzínu na ceně 1,38 eur, což je v přepočtu necelých 33 korun a cenu nafty na 1,28 eur, tedy přes 30 korun a 50 haléřů.



Uvádí, že bez této regulace cen pohonných hmot by benzín stál v Chorvatsku 1,58 eur, tedy přes 37,70 korun a nafta 1,46 eur, což je v přepočtu 35 korun bez desetihaléře.



Cena benzínu v Česku oproti tomu je 37,12 korun za litr a nafty 32,03 korun za litr. Bez regulace chorvatské vlády by tak byly tamní pohonné hmoty mnohem dražší a nafta by vyšla o téměř 3 koruny dráže než v Česku.



Čechy zavedení eura v Chorvatsku nepotěší ani při nákupu zájezdů. Podle cestovních kanceláří totiž právě to zdražilo nejvíce ze všech dostupných zemí, a zatímco cena zájezdů do Bulharska či Španělska stoupla oproti loňsku o 5 procent, dovolená v Chorvatsku přes cestovku vyjde dráž hned o 14 procent. Obchodní ředitel cestovní agentury Invia Radek Šafařík tak pro SeznamZprávy.cz uvedl, že si někteří klienti již zkracují délku pobytu, aby si zájezd mohli dovolit a namísto 11 dní již jedou například pouze na týden.

Psali jsme: Staropramen za 95 Kč, limonáda 78 Kč. Ostrovní přirážka v Chorvatsku „A dost.“ Vzteklí Slováci nadzvedli Chorvatsko. Místní se bouří „Lidi vědí, co přijde.“ Ceny v ČR i Chorvatsku, plyn, léto. Zásadní Ostrov v Chorvatsku: 215 Kč za špagety, čevabčiči 270 Kč. Biftek? Dej pětikilo a přidej!

