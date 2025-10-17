Hejtman Půta: Obvinění považuji za další snahu o dehonestaci mě a mé rodiny

15. října mi policie doručila oznámení o zahájení trestního stíhání, ve které jsem obviněn ze spáchání „přečinu neoznámení trestného činu“. Policie v textu obvinění říká, že jsem sice odmítl úplatek, ale tuto nabídku policii neoznámil. Nejsem si vědom, že by k něčemu takovému došlo, a obvinění považuji za další pokus na mě za každou cenu něco najít apoliticky i společensky mě a celou moji rodinu dehonestovat.
Obvinění navazuje na akci policie, kdy mi vloni v dubnu zabavila počítač a telefon v tzv. třetí větvi kauzy Liberec. Následně jsem podal vysvětlení k mé účasti na přípravě výstavby fotovoltaické elektrárny Ralsko a ohledně mé údajné pomoci pro skupinu lidí, kteří chtěli dosáhnout výměny ředitele DIAMA, za což mi měl být podle obvinění slíben úplatek.
Skutečnost je zcela opačná. Činil jsem kroky, aby ředitel DIAMA zůstal ve své funkci. Toto mohu snadno dokázat. Policie tuto skutečnost v obvinění zcela opomíjí. Text obvinění nyní studují mí právníci, ale rozhodně proti němu podáme stížnost, protože ho považujeme za nesmyslné. Konkrétnější být nemohu, mám povinnost mlčenlivosti.
Obvinění, které mi bylo včera doručeno, podepsal tentýž policista, který mě obvinil, že jsem bral úplatky v případu kostela Máří Magdalény. Připomínám, že v této hlavní části obžaloby mě soud zprostil viny. A jsem si jistý, že moje odvolání proti podmínce za sjednání práce pro pana Dolanského bude úspěšné. Kdy k tomu dojde nevím, protože ani po devíti měsících od vyhlášení rozsudku soudce nedokončil jeho písemné vyhotovení. Po 11 letech, kdy se tato kauza řeší, to považuji za neuvěřitelné.
Jelikož předpokládám, že se obvinění proti mně dostane do médií, stejně jako tomu bylo doposud vždy, tak doplňuji, že skupina lidí, která mě měla uplácet ohledně DIAMA, je zároveň obviněna, že mě chtěla uplácet v případě přípravy výstavby FVE v Ralsku.
V tomto případě mě však policie neobvinila ani z přijetí úplatku a ani z neohlášení nabídky úplatku. I zde mohu prokázat, že tito lidé nezískali žádnou výhodu a já jsem vždy pracoval ve prospěch kraje.
O aktuální situaci jsem dnes ráno informoval zastupitelský klub SLK a následně předsedy ostatních zastupitelských klubů. O tom, jak budu dále postupovat, jsem se ještě nerozhodl.
Situaci musím probrat nejen s kolegy politiky, ale také v rodině, se svými nejbližšími spolupracovníky i se svými právníky. Informovat o dalším postupu budu nejpozději před úterním jednáním krajského zastupitelstva.
Proti tomuto obvinění se však budu aktivně bránit!
autor: PV