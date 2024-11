„Lídr, vizionář,“ pochválil Fialu za „německé platy“ senátor

Uvedl to v pořadu X talk XTV, když odpovídal na otázky moderátorky Alexandry Mynářové. „Petr Fiala prohlásil, že považuje svou vládu za nejúspěšnější v historii našeho státu, a slíbil lidem, pokud ho znova vyšlou do premiérského křesla, že se budou mít jako v Německu. Budou mít do pěti let stejné platy,“ zopakovala moderátorka premiérova slova a zeptala se Červíčka na jeho názor.

Mgr. Martin Červíček, Brig.gen.v.v. ODS



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Je to vize lídra. Premiér je lídr, který by měl mít pokud možno optimistický pohled na to, jakým způsobem se situace v České republice může vyvíjet. Nejsem člen vlády, nedovedu v tuto chvíli zhodnotit, co všechno se povedlo, aby se nastartoval hospodářský růst. Nepobuřuje mě, že lídr řekl svou vizi. Teď je otázka, co všechno uděláme pro to, aby tato vize jednou nastala,“ řekl senátor Červíček.

Moderátorka namítla, že ekonomové se shodují v tom, že premiérova slova jsou nerealistická, neboť průměrný plat v Německu převyšuje sto tisíc korun. „Jak znám pana premiéra, jde o jeho vizionářství, lídrovství. Po tom všem, co máme za sebou, to vypadá nereálně. Ale je fajn mít nějakou optimistickou vizi,“ domnívá se politik ODS.

Premiéra prý nepovažuje za populistu, ale spíše vizionáře. Připouští však, že bude problém jeho vizi naplnit v průběhu příštích pěti let. „Měli bychom se zamyslet nad tím, co všechno se povedlo, co se nezvládlo, a vysvětlit lidem, jaký máme plán,“ řekl Červíček, jenž přece jen připustil, že zaregistroval určité rozladění lidí v České republice.

Problémem podle něj je, že když Fiala vstupoval do funkce premiéra, veřejnost měla v mnoha ohledech očekávání, která nemohla být stoprocentně naplněna. Červíček předpokládá, že ODS půjde do parlamentních voleb v koalici Spolu, přestože on sám v posledních krajských volbách pod touto značkou nekandidoval.

Bývalý policejní prezident se vyjádřil také k tragické události, která se loni před Vánoci odehrála na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. „Samotnou situaci v budově policie zvládla. Teď bychom si měli počkat na výsledky vyšetřování parlamentní komise,“ uvedl politik a někdejší policejní prezident.

Připustil, že vyšetřování trvá možná zbytečně dlouho. „Po boji je každý generálem. Ze závěrů vyšetřování by se policie měla poučit a přijmout příslušná opatření,“ řekl Červíček, jenž se domnívá, že do budoucna by policie mohla v takových případech změnit způsob komunikace.

„Nemyslím si, že výsledkem by mělo být odstoupení policejního prezidenta nebo ministra vnitra,“ dodal Červíček a zdůraznil, že je každopádně nutno vyčkat na závěry vyšetřování parlamentní komise.

Psali jsme: „Byl v rauši. Převzal to a neověřil.“ Fiala za výstup 17. listopadu hnán k demisi „Blázen, demence“. Fiala zopakoval „německé platy“ a ještě to rozmazal Babiš večer srovnal účty za řvaní a pískání na Národní třídě „To na tom budou tak mizerně?“ Lidé si Fialova slova o Německu přebrali po svém