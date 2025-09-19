„Lžete.“ Americké médium má kvůli Kirkovi problém

Pentagon se ostře ohradil proti zprávě NBC News, která tvrdí, že se zvažoval start nové náborové kampaně spojené s odkazem na zavražděného konzervativního aktivistu Charlieho Kirka.
Tiskový mluvčí Pentagonu Kingsley Wilson pro konzervativní televizi Fox News uvedl, že zpráva je „na 100 % mylná“ a kritizoval NBC za „zveřejňování nepravdivých tvrzení založených na anonymních zdrojích“.
„To se neděje, přesto Fake News NBC zveřejnila tuto zprávu, jako by byla pravdivá, s využitím anonymních zdrojů, které nevěděly, na čem náborová pracovní skupina na ministerstvu pracuje,“ řekl Wilson.
„Média se tak zoufale snaží podkopat úspěchy této administrativy, že si nyní vymýšlejí lži,“ řekl Parnell. „Pod silným vedením prezidenta Trumpa a ministra (obrany Petea) Hegsetha se muži a ženy houfně hlásí ke službě tomuto skvělému národu.“
NBC tvrdí, že náměstek ministra obrany pro personální otázky Anthony Tata vede diskuse o náborové kampani koncipované jako celostátní „výzva ke službě“. A proč se to děje? „USA zaznamenaly po hospodářském poklesu v roce 2007, tedy před 18 lety, prudký pokles porodnosti, čímž se zmenšil dnešní počet potenciálních rekrutů,“ napsala NBC.
Spor o to, zda Pentagon chystal náborovou kampaň, či nikoli se projevuje v době, kdy CNN oznámila, že Kirkova manželka Erika Kirková přebírá žezlo v konzervativní organizaci Turning Point, kterou Charlie Kirk spoluzakládal. Kirkova žena usedne do pozice generální ředitelky organizace Turning Point.
„Nevzdáme se ani nepoklekneme před zlem,“ uvedli členové představenstva ve svém prohlášení. „Budeme pokračovat.“
Ve svém prvním projevu od atentátu na svého manžela Kirková uvedla, že je odhodlána pokračovat v díle svého manžela a jeho odkazu.
„Všem, kdo dnes večer poslouchají po celé Americe, hnutí, které můj manžel vybudoval, nezanikne,“ řekla Kirková ve svém projevu z 12. září.
„Mise mého manžela neskončí, ani na okamžik,“ řekla a slíbila, že bude pokračovat v turné American Comeback Tour po univerzitních kampusech, které je naplánováno na tento podzim.
autor: Miloš Polák
