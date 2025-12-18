Exministr životního prostředí Petr Hladík se stal obětí dezinformace. Pravda o dopadu povolenek ETS2

Evropská komise na konci října 2025 představila návrh úprav systému emisních povolenek EU ETS2, který se bude vztahovat na emise z benzínu, nafty, uhlí a plynu. Návrh vznikl jako reakce na dokument 19 členských států EU, kde údajně státy žádaly zásadní zmírnění dopadů na občany a odstranění cenové nejistoty. Zatímco ministr životního prostředí Petr Hladík prezentoval návrh jako velký úspěch a garanci dostupných cen energií, většina politické a zejména odborné scény jej hodnotí zcela opačně a upozorňuje na zatížení lidí i podnikatelů.
Systém EU ETS2 má být spuštěn v roce 2028 a fungovat až do roku 2050. Jeho deklarovaným cílem je dosažení uhlíkové neutrality v Evropské unii, tedy postupné úplné ukončení využívání benzínu, nafty, uhlí a zemního plynu v osobní dopravě a domácím vytápění. Aby bylo tohoto cíle dosaženo, budou všichni dodavatelé těchto komodit nakupovat emisní povolenky a jejich cenu následně promítnou do cen pro koncové zákazníky. Povolenky lze nakupovat a obchodovat na finančních trzích, kde o jejich ceně rozhoduje nabídka, poptávka i investiční spekulace, nikoliv přímo regulace Evropské komise. To přináší značnou nejistotu ohledně budoucí cenové hladiny, a tudíž vlastně zásadní nejistotu, jak rychle bude ekonomicky využívání těchto paliv v Evropě znemožněno.
Mechanismus, který má omezit extrémní růsty ceny povolenek, je stanoven pouze na první tři roky fungování systému (2028–2030) z let 2028–2050, kdy se bude nabízené množství v EU aukcích postupně snižovat až k nule. Pokud cena přesáhne stanovenou hranici (nově navrhovaných 45 eur za tunu CO2), Evropská unie může přidat do aukcí omezené množství dalších povolenek.
Objem těchto dodatečných povolenek je však ve srovnání s celkovým množstvím, které bude prodáváno až do roku 2050, velmi malý – pouze ve výši 1 %. Z toho vyplývá, že tento nový mechanismus má nicotný potenciál reálně ovlivnit tržní cenu. V dlouhodobém horizontu navíc není nastaven žádný mechanismus, který by výslednou cenu mohl limitovat. Ceny povolenek se tedy mohou výrazně zvýšit, což odhaduje velké množství relevantních studií.
Nový návrh komise úpravy systému pouze technicky zpřesňuje: Mírně zvyšuje množství povolenek, které mohou být na trh krátkodobě přidány, snižuje hranici ceny, při níž se tak stane, a také určuje dřívější zahájení aukcí. Nic z toho ale nevede ke skutečnému snížení významných dopadů na domácnosti.
Pro Českou republiku, kde velká část obyvatel stále využívá fosilní paliva pro dopravu i vytápění, může mít spuštění EU ETS2 zásadní ekonomické dopady. Dodatečné náklady ponesou především domácnosti, a to dlouhodobě – každý rok až do roku 2050. Diskuse proto nesmí končit pouze u prezentace návrhů Evropské komise jako „vítězství“, pokud nepřinášejí skutečnou záruku dostupnosti energií pro lidi. Je nutné otevřeně mluvit o rizicích, reálných očekáváních a potřebě hájit zájmy občanů České republiky ještě před tím, než budou pravidla plně uplatněna v praxi. Současný návrh úprav nepřinese zásadní změny.
Pro Českou republiku se tak nabízejí k rozhodnutí do 31. 12. 2026 dvě řešení:
- Úplné odmítnutí EU ETS2 a tvorba koalic v rámci EU
- Technický zákon, který fakticky povolenky zavede, ale bez nežádoucího dopadu na ČR občany a firmy (viz koncepční řešení zpracované VŠE týmem dne 16. 9. 2025)
A současně maximální využití všech EU ETS zdrojů pro eliminaci EU ETS1 (viz koncepční řešení zpracované VŠE týmem dne 16. 9. 2025).
Ministr Hladík se stal obětí dezinformace ohledně emisních povolenek EU ETS2
Na konci října Evropská komise představila návrh úpravy systému emisních povolenek pro domácnosti, tzv. EU ETS2 v návaznosti na prosbu 19 zemí EU, v jejichž čele stála Česká republika. Návrh EK dle odpovědného komisaře Hoekstra prý podpoří stabilitu a cenovou dostupnost v rámci ETS2 a všem pomůže na předvídatelnější cestě k nízkouhlíkové budoucnosti. Ministr životního prostředí ČR pan Petr Hladík označil návrh Evropské komise za absolutní vítězství a uvedl k tomu mimo jiné toto: „EK vyslyšela náš požadavek a představila konkrétní návrh změny legislativy, který vychází přesně z našich požadavků. Díky tomu bude možné stabilizovat cenu povolenky a účinně předcházet jejím výkyvům. Emisní povolenky tak neohrozí naše domácnosti ani drobné živnostníky či podnikatele. Podle naší analýzy, kterou jsme si nechali vypracovat, ty dopady emisní povolenky budou maximálně 200–400 Kč na domácnost za měsíc.“ Místopředseda hnutí ANO a pravděpodobný ministr hospodářství nově vznikající vlády pan Karel Havlíček označil návrh Evropské komise za debakl.
Cílem tohoto textu je poskytnout každému základní fakta o tom, jak nový návrh EK může změnit výslednou cenu emisních povolenek, resp. výslednou zátěž českých domácností? A proto nejprve shrnuje základní fakta o podstatě systému, tj. o dosud platném nastavení EU směrnice. A následně popisuje navrhovanou změnu Evropské komise. Každý si tedy může vytvořit vlastní názor na to, zda návrh Evropské komise skutečně přináší nějaké změny. Nový konsenzus mezi evropskými zeměmi, že se zahájení pravděpodobně posune na rok 2028, na věci fakticky nic nemění. Proto níže popisujeme dosud platný stav, který počítá se startem v roce 2027. Následující informace představují relevantní podklady pro posouzení, zda nový návrh Evropské komise s pěti opatřeními přináší skutečné změny.
- Podstata a cíle systému EU ETS2 dle platné legislativy EU
Systém EU ETS2, tj. tzv. emisních povolenek pro domácnosti, je v EU schválen s účinností od roku 2028 a má fungovat až do roku 2050 či 2051 s jediným cílem – dosáhnout tzv. uhlíkové neutrality. Což v praxi znamená cíl, aby nejpozději v roce 2050 či 2051 nebyly produkovány žádné emise CO2. Jinými slovy, aby nebylo možné jezdit auty, které spalují benzín, naftu. Aby nebylo možné doma topit uhlím či při topení doma pálit plyn. Tudíž otázka nezní „jak moc tento systém zatíží domácnosti?“ , ale jak rychle systém EU ETS2 každému člověku postupně znemožní spotřebovávat naftu, benzín, uhlí a plyn.
Rychlost toho přechodu neboli likvidace využívání dosavadních zdrojů energie bude záviset na tom, jak se bude vyvíjet cena emisní povolenky na trhu. Kromě prodejců benzínu, nafty, uhlí, tepla a plynu (kteří budou tyto komodity lidem dodávat) budou s emisními povolenkami obchodovat, resp. již dnes obchodují penzijní a jiné investiční fondy a spekulanti. Emisní povolenka představuje cenný papír, který se obchoduje na kapitálových a finančních trzích a tam se také určuje jeho cena.
Zodpovězení otázky, proč byl tento systém v EU vymyšlen a schválen, by vydalo na samostatný text. Nicméně, při naplnění celého Green Dealu, tj. snížení emisí CO2 v obou systémech EU ETS1 a EU ETS2 dojde údajně k oslabení skleníkového efektu, a tím ke snížení teploty na zemi o cca 0,01 stupně Celsia. Z toho přínos omezení emisí v rámci EU ETS2 je určitě nižší, než v rámci EU ETS1, kde je cílem plně eliminovat emise z uhelných a plynových elektráren a tepláren.
- Mechanismus stanovení ceny povolenky EU ETS2 dle platné legislativy EU
Všichni prodejci benzínu, nafty, tepla, uhlí a plynu budou muset kupovat v aukcích tzv. emisní povolenky a odevzdávat je státu každý rok v závislosti na objemu prodejů těchto komodit koncovým zákazníkům, tedy občanům. Jedna emisní povolenka opravňuje držitele vypustit do ovzduší 1 tunu CO2. Tato povinnost bude během období 2027 až 2050. Povolenku koupenou na trhu v roce 2027 může každý subjekt použít, tj. odevzdat státu za vyprodukované emise během všech 24 let, tudíž výsledná cena emisní povolenky pro první rok 2027 bude ve skutečnosti odrážet odhad celkového vývoje až do roku 2050. A nikoliv pouze nabízené a poptávané množství na trhu pro daný rok.
Na první rok 2027 je již stanoveno, že v aukcích na EU trzích bude nabídnut celkový počet emisních povolenek ve výši přesahující 1 000 mil. emisních povolenek. Roční objem povolenek nabízených v aukcích se bude postupně v podstatě lineárně snižovat až do roku 2050. Každý, kdo by chtěl ještě v roce 2050 tyto energie využívat, si tak musí povolenku pořídit již v aukcích z předchozích let.
Celkem během těch 24 let při lineárním snižování objemu bude na trhu nabídnuto 12 000 mil. emisních povolenek (výpočet: 24*(1000+0)/2, protože pro 1. rok 2027 bude nabízeno cca 1 000 mil. tun, pro rok 2028 klesne množství nabízené na trhu o téměř 5 %, pro rok 2029 objem klesne o dalších téměř 5 %, a tak dále až postupně k nule nabízené v roce 2050.).
- Stabilizační mechanismus (resp. údajný strop ceny) dle platné EU směrnice
Žádný strop ceny povolenky ve schválené EU ETS2 směrnici neexistuje. Je pouze definován tzv. stabilizační mechanismus pro první tři roky, tj. pro roky 2027, 2028 a 2029. Pro tyto roky jsou stanoveny konkrétní hraniční ceny emisní povolenek. Pro první rok 2027 byla stanovena cena cca 57 EUR/t CO2 (což odpovídá směrnici stanovené hodnotě pro rok 2020 ve výši 45 EUR/t + kumulovaná inflace za 7 let). A když v kalendářním roce 2027 cena emisní povolenky na trhu překročí hodnotu 57 EUR/t, tak EU přidá v aukcích na trh 20 mil. tun navíc. A kdyby to nestačilo na udržení ceny pod 57 EUR/t, tak se může EK sejít a schválit přidání na trh dalších 20 mil. tun v jednom kalendářním roce.
Vzhledem k tomu, že pro rok 2027 je stanoven celkový objem aukcí EU na hodnotu přes 1 000 mil. tun, tak schválené opatření znamená přidání maximálně 4 % ročního objemu. A toto může EK udělat stejně v roce 2028 a 2029. Dále už nikoliv. Přitom s ohledem na ten definovaný postupný pokles objemu v aukcích o téměř 5 % ročně to znamená, že opatření pro stabilizaci ceny na rok 2028, resp. 2029 je ve skutečnosti menší objem, než ten řízený roční pokles základního nabízeného objemu.
Důležitý je zejména fakt, že ten potenciálně přidávaný objem 3 x 40 mil. tun, tj. 120 mil. tun emisních povolenek, je třeba porovnat s celkovým objemem aukcí na celých 24 let, tj. s těmi 12 000 mil. tun. A nikoliv s objemem povolenek pro aukce na ty první tři roky. V tomto srovnání platný stabilizační mechanismus znamená, že se na trh přidá pouhé 1 % celkového uvažovaného objemu povolenek. Proto si troufáme tvrdit, že dosud schválený stabilizační mechanismus nebo v médiích nepřesně zmiňovaný „mechanismus zastropování ceny povolenky“ reálně nemá na cenu emisní povolenky ani v prvním roce 2027 téměř žádný vliv.
Již dnes se s emisními povolenkami s dodáním v roce 2027 na trzích aktivně obchoduje a aktuální tržní cena přesahuje 80 EUR/t. Pohybuje se tedy výrazně nad tou „hraniční“ cenou 57 EUR/t pro rok 2027. Tudíž trh již dnes předpokládá, že nabídka v roce 2027 bude navýšena o těch až 40 mil. emisních povolenek, a přesto očekává, že se rovnováha mezi nabídkou a poptávkou ustálí na úrovni přes 80 EUR/t. To je mimochodem cena blízká ceně emisních povolenek v rámci systému EU ETS1, který funguje v Evropě již od roku 2005 a zpoplatňuje emise při výrobě uhelných a plynových elektráren a tepláren.
- Nový návrh Evropské komise na změny EU ETS2 v návaznosti na dopis 19 států
Návrh EK z konce října 2025 reagoval na dopis 19 členských zemí EU, který údajně iniciovala Česká republika a pan Hladík. V dopise nebyl obsažen žádný konkrétní návrh opatření nebo stropu, ale jednalo se v podstatě o obecnou nesmělou prosbu, zda by Evropská komise nemohla zvážit a nějakým způsobem zmírnit aktuální vysokou nejistotu o tom, jak EU ETS2 zatíží občany EU.
Při bližším čtení, co skutečně EK navrhuje změnit, se tomu nelze příliš divit, protože změny jsou skutečně kosmetické. Níže podrobněji k jednotlivým „opatřením“:
a) V rámci stabilizačního mechanismu pro první 3 roky (2027, 2028 a 2029) se zdvojnásobí množství, které EU přidá na trh v aukcích, pokud cena překročí stanovenou hraniční hodnotu, tj. nikoliv až 40 mil. tun ročně, ale až 80 mil. tun ročně. Tudíž nyní by se jednalo o 8 % objemu roční aukce na rok 2027 (oproti 4 % v dosud platné směrnici). Tedy celkem 240 mil. tun za první tři roky. S ohledem na celkový objem aukcí na 24 let (2027 až 2050) ve výši celkem 12 000 mil. tun tedy nový tzv. „stabilizační mechanismus“ znamená, že se na trh případně přidají pouhá 2 % celkového objemu povolenek (oproti dosavadnímu 1 %). Je zřejmé, že takové množství povolenek nemůže mít na cenu téměř žádný vliv. Určující pro cenu budou zejména odhady a spekulace trhů na to, jak rychle bude v EU klesat spotřeba benzínu, nafty, plynu a uhlí domácností, resp. na to, jak dlouho celý systém v aktuální podobě budou členské státy EU tolerovat.
b) Snížila se úroveň té hraniční ceny emisní povolenky, při které EU přidá na trh ty výše popsané nízké objemy dodatečných emisních povolenek. Dosud platí dle směrnice indikativní cena 57 EUR/t pro rok 2027. Nyní v návrhu snížila hranice na 45 EUR/t. I toto „opatření“ je pro celkovou tržní cenu absolutně irelevantní, protože trhy počítají s celkovou nabídkou a poptávkou množství na období 2028–2050.
c) Návrh EK dále říká, že kdyby se v letech 2027–2029 nevyužila nabídka dodatečných 3 x 80 mil. tun povolenek, tak může pouze tu nevyužitou část povolenek v letech 2027–2029 použít i v aukcích po roce 2030. Vzhledem k tomu, že již nyní trh očekává, že cena bude přes 80 EUR/t, tak je zřejmé, že celý dodatečný objem 3 x 80 mil. tun bude použit v aukcích 2027–2029, takže toto opatření nebude mít na cenu žádný dopad.
d) Aukce povolenek na pokrytí emisí v roce 2027 se budou v aukcích prodávat již o rok dříve, tj. od roku 2026. Toto pouze reálně znamená, že lidé v EU budou vědět o něco dříve, o kolik se zdraží výdaje za emisní energie v roce 2027.
e) Poslední novinkou je, že bude možné povolenky nabízet v aukcích během roku průběžně postupně, tj. údajně lépe reagovat na výkyvy na trhu. Toto opatření nebude mít žádný skutečný vliv na celkovou výslednou cenu emisní povolenky. Mění pouze techniku aukcí během roku.
Z výše uvedeného je zřejmé, že nový návrh Evropské komise nepřináší žádné zastropování ceny emisní povolenky a žádné z pěti deklarovaných opatření nebude mít fakticky žádný dopad na výslednou cenu emisní povolenky. Nadále tedy zůstává velkou neznámou cena emisní povolenky v roce 2027, resp. 2028.
Dále je zřejmé, že zdražení zejména pohonných hmot způsobí dodatečný negativní dopad na ceny všech služeb a výrobků. Celkový dopad na evropské domácnosti může být bohužel extrémní.
- Údajná kompenzace pro občany
Platná směrnice předpokládá, že získané peníze z prodeje emisních povolenek budou prostřednictvím různých celoevropských či národních fondů alokovány mezi firmy a občany za účelem různých dotací a podpor pro podporu přechodu na bezemisní energie. Každému je jasné, že při tomto obrovském přerozdělení desítek miliard EUR v rámci EU bude většina lidí platit mnohem více než dokáže z těchto zdrojů následně získat. Řada lidí nedosáhne na žádné avizované dotace a podpůrné mechanismy. Mnoho lidí se ocitne pod hranicí chudoby a skončí na sociálních dávkách státu. Je také zřejmé, že nové jiné zdroje energie budou ještě mnoho let výrazně dražší než ty stávající zdroje energie. Navíc při obrovském přerozdělování se vždy mnoho prostředků ztratí po cestě. Zaplatí se právníkům, poradcům a různým prostředníkům a úředníkům. Vznikne také obrovský prostor pro korupci. Všichni dohromady zchudnou na úkor umělého urychlení technologické proměny dopravy a bydlení, a tudíž na úkor zisků vybraných dodavatelů, poradců a různých prostředníků.
- Závěr: Nabízí se otázka, zda se ministr Hladík stal obětí dezinformace až nyní ohledně nového návrhu EK nebo byl pan ministr mylně informován o celém systému EU ETS2 již před jeho schválením v roce 2023. Tehdy Česká republika a vláda Petra Fialy předsedala Evropské radě a tento systém otevřeně podpořila.
Autoři konceptu: Ekonomický tým KHP NF VŠE ve složení Ing. Jan Klaus, doc. Ing. Milan Bednář, Ph.D, a doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. 12. 12. 2025.
autor: Alena Kratochvílová