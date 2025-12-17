Konec soukromí, velký „krok vpřed“. Toto se v EU chystá

Evropa jde v zavádění digitální měny centrální banky proti proudu raženému Spojenými státy, z nichž zaznívají obavy o omezování svobod občanů. Američané své centrální bance vytváření digitální měny letos zatrhly s varováním Bílého domu
, že by digitální měna centrální banky mohla ohrozit „stabilitu finančního systému, soukromí jednotlivců a suverenitu Spojených států“.
Evropská unie oproti tomu volá po urychlení přijetí digitální měny a rozhovory se přenesly i na prosincové jednání unijních ministrů financí, na němž ještě Českou republiku zastupoval dnes již bývalý ministr financí Zbyněk Stanjura.
Na jednání
kde Stanjura volal
po urychleném zdražení nízkohodnotných zásilek Evropanům skrze clo a ocenil v této věci dánské předsednictví a Komisi, se rovněž probíral balíček jednotné měny a řešil se legislativní rámec projektu. Přítomní se měli během jednání posunout do bodu, kdy se dá předpokládat, že dojde do konce roku k finalizaci postoje Rady a zahájení tak jednání s Evropským parlamentem.
Pokud půjde vše hladce, mohlo by testování digitální měny odstartovat již v polovině roku 2027, a Evropané by tak mohli začít používat tuto novou formu peněz od centrální banky.
Šlo by přitom o výraznou změnu – peníze, které mají lidé přímo od centrální banky, jsou dosud pouze v podobě hotovosti a bezhotovostní platby pak probíhají z prostředků, které jsou držené komerčními bankami, jež jsou sice pod dohledem centrální autority, avšak ta jednotlivé účty občanů a firem nedrží. To by se změnilo.
S příchodem digitálního eura by najednou měli lidé peníze rovnou pod správou Evropské centrální banky a ta by zpracovávala jejich platby bez jakéhokoli soukromého prostředníka. Reálně by tak samotný proces probíhal úplně stejně jako při placení kartou, avšak namísto banky a vydavatele karet by platba šla jen přes centrální autoritu.
Lídři zemí eurozóny na říjnovém summitu vyzývali k rychlejšímu pokroku, mnozí Evropané však mezitím sdílejí z přijetí nové digitální měny, kterou by měla pod dohledem jen ECB, spíše obavy.
Kritici poukazují na možnost, že by se systém dal v budoucnu poměrně jednoduše zneužít a v případě krizí by centrální banka měla v rukách nástroj, který by se dal zneužít například proti protestujícím občanům.
Důvěru přitom příliš nevzbuzují opakovaná vyjádření šéfky ECB Christine Lagardeové, jež se netají svou fascinací čínským modelem, kde je již od roku 2020 ve velkém měřítku testován digitální jüan.
V době, kdy Čína svoji digitální měnu využívá coby nástroj ke sledování a omezování finančních činností, které pokládá za nelegální, Lagardeová prohlašuje
, že by toto tamní zavádění digitální měny chtěla dohnat i v rámci Evropské unie. Byť zároveň uklidňuje, že to nebude znamenat konec hotovosti.
Uklidnění, že nebude narušeno ani soukromí občanů EU a ECB nebude sledovat, co kdo platí, ovšem nevěří statisíce občanů, kteří podepsali petici, varující před potenciální možností budoucího zneužití nástroje. Petice, pod niž se podepsalo již téměř 400 tisíc lidí, varuje, že by Bruselem prosazovaná legislativa mohla vést k tomu, že budou monitorované transakce Evropanů, bude hrozit zmražení jejich účtů či by se jejich digitální peněženky mohly někdy v budoucnu dočkat při platbách například „klimatických poplatků“.
„Bez hotovosti neexistuje žádné soukromí, žádná pojistka a žádný způsob, jak žít mimo systém, který sleduje každou vaši utracenou korunu,“ uvádí text petice
.
Byť je většina z těchto obav spíše na bázi spekulací, co by se mohlo stát v případě zneužití systému, obavy sdílí nejen laická veřejnost. Na možné ohrožení soukromí upozorňuje například belgický ekonom Bruno Colmant, který hovoří o rizicích spojených s kontrolou či s hackerskými útoky. Jeho slova pro server The Cube, že by nová měna mohla přinést, že budou bez vědomí bank sledovány transakce, zdůrazňuje také portál Euronews
.
Znepokojení u něj vyvolává také omezení v držení maximálně tří tisíc eur v digitální formě na osobu a možnost přiřadit si konkrétní transakce ke konkrétním osobám. „Potenciálně by mohlo dojít ke ztrátě ochrany soukromí, protože toto digitální euro by bylo možné vysledovat a bylo by možné přesně vědět, k čemu se používá,“ uvedl.
Problém tkví v tom, že na rozdíl od hotovosti, jejíž anonymita zajišťuje, že transakce není možné snadno spojit s konkrétním člověkem, by digitální euro ve výchozím nastavení zřejmě umožňovalo centrální bance a jejím poskytovatelům sledovat a ukládat podrobné záznamy o každé platbě. Již nyní tak na unijní orgány panuje tlak, aby byl projekt od začátku realizován s důrazem na ochranu osobních údajů.
Aktuálně by se projekt Čechů napřímo nedotkl, „spadli“ by však do něj v případě, že by se některá z budoucích vlád rozhodla skoncovat s korunou a přijmout společnou unijní měnu.
Od věci tak nejsou ani hlasy o potenciálním snazším blokování financí nepohodlných občanů. Digitální podoba eura by státu totiž v neposlední řadě otevřela přímou cestu k blokování či cenzuře plateb a zmrazování účtů, aniž by musel spoléhat na spolupráci bank. Pro příklad, že se něco takového může v krizích odehrát, přitom není třeba jít do zemí, kde vládnou totalitní režimy, jmenovat stačí Kanadu, kde tamní vláda v roce 2022 zmrazila stovky bankovních účtů účastníků protestů proti covidovým restrikcím. S digitálním eurem by něco takového šlo provádět mnohem jednodušeji.
Evropská centrální banka tvrdí
, že zmíněné obavy nehrozí. Soukromí je podle ní jedním z nejdůležitějších konstrukčních prvků digitálního eura. „Digitální euro je navrženo tak, aby fungovalo off-line způsobem, který by uživatelům nabízel úroveň soukromí podobnou hotovosti, a to jak při zasílání peněz jiným lidem, tak při platbách v obchodech. Při platbách off-line by osobní údaje o provedených platbách znal pouze plátce a příjemce. Kontroly proti praní špinavých peněz by během procesu vkládání a vybírání finančních prostředků prováděl distribuující poskytovatel platebních služeb, stejně jako je to dnes u výběrů a vkladů hotovosti,“ odmítá, že by se chystala transakce občanů sledovat. Eurosystém by podle ECB nebyl schopen přímo propojit digitální transakce v eurech s konkrétními osobami, ať už on-line nebo off-line.
Respektována mají být rovněž nařízení na ochranu osobních údajů. „Digitální euro by se řídilo předpisy EU, jejichž cílem je vyvážit soukromí s bezpečností. Tento přístup zachovává robustní ochranu před nezákonnými aktivitami a zároveň chrání soukromí jednotlivců,“ uklidňuje dále unijní centrální banka.
„Digitální euro by byl elektronický platební prostředek dostupný zdarma pro kohokoli. Stejně jako hotovost dnes byste ho mohli používat kdekoli v eurozóně a bylo by bezpečné a soukromé. V naší stále více digitalizované společnosti by digitální euro bylo dalším krokem vpřed pro naši jednotnou měnu,“ dodává ECB.
Podobné nadšení mírní Česká národní banka (ČNB), z níž zní
, že „z hlediska plateb zřejmě digitální euro nepřinese nic podstatně nového, co by jim už dnes neuměly poskytnout komerční banky svými běžnými účty“. Reálně podle ČNB lze od projektu očekávat akorát tlak na banky, aby upustily od poplatků na účtech, a přínos pro obchodníky, kteří nebudou nuceni platit poplatky karetním společnostem. Namístě je podle člena bankovní rady ČNB Jana Kubíčka mnoho otázek včetně té, zdali se nestane digitální euro „trojským koněm pro zrušení papírového oběživa“. Mimo jiné by totiž znamenalo možnost zavádět centrálními bankami vyhlíženou možnost záporných úrokových sazeb, kdy by se spořivým lidem peníze „rozpouštěly“ pod rukama, a mnoho z nich by proto raději úspory začalo utrácet.
