Drony: Vetchý nepomohl. Vyšetřovat se má ještě více, padlo doporučení

Skupina Drony Nemesis dávala poslední roky tvář českým aktivitám na bojující Ukrajině. Pod jménem řecké bohyně spravedlivé odplaty dodávala ukrajinské armádě drony, které mohly útočit na Rusko.
Na ně pořádala v Česku veřejné sbírky, kupovala je od výrobců a zajišťovala jejich předání ukrajinské armádě. Během roku 2024 takto „otočili“ více než 200 milionů korun vybraných v českých sbírkách.
Tváří skupiny byl herec Ondřej Vetchý, současně jeden z pěti členů předsednictva ve spolku Skupina D. Společně s ním byl v předsednictvu podnikatel Milan Mikulecký (který se ze zcela neznámé tváře s mezerami v životopise stal hvězdou expertního panelu ČT po začátku války na Ukrajině), nadpraporčík Vladislav Baťka a bratři Mikuláš Kroupa a Martin Kroupa.
Čestnou funkci ve spolku při jeho založení v roce 2023 získal náčelník generálního štábu Armády České republiky Karel Řehka a ve spolku figuroval i Otakar Foltýn, zástupce náčelníka vojenské kanceláře prezidenta republiky, který se později stal zmocněncem Fialovy vlády pro strategickou komunikaci. Z těchto důvodů si mnozí kladli otázky, jak moc je tato iniciativa, prezentovaná jako dobrovolnická, propojena s českou armádou.
Za nejdůležitější postavu byl všeobecně považován Jan Veverka. Někdejší bankéř privátní klientely a mladý kandidát liberecké ODS, prezentující se svým příbuzenským vztahem s vynálezci, bratranci Veverkovými, je veteránem z misí v Afghánistánu a Mali s medailí od americké armády, ale současně úspěšným investorem a podnikatelem. Hovoří se o jeho blízkém vztahu hlavně ke Karlu Řehkovi, kterému měl zajistit bydlení poté, co náčelník generálního štábu opustil rodinu s poslankyní STAN Michaelou Opltovou.
Tváří byl ale Ondřej Vetchý, který jejich aktivity prezentoval v médiích a dodával dronové iniciativě až foglarovské akcenty komunikace. Spolek, který využíval i mediálních konexí bratrů Kroupových, tak patřil k hlavním hrdinům české pomoci Ukrajině. Své drony prezentoval v zahradách Úřadu vlády a jejich výjezdy na Ukrajinu byly vždy sledovanou událostí.
Pokud se objevily pochybnosti o jejich aktivitách, doposud vždy převážil postoj vyjádřený slovy prezidenta Petra Pavla o vojákovi, co nejprve koná a pak řeší předpis. I v mediálním mainstreamu dlouho převládal názor, že správná věc pomoci Ukrajině je důležitější než dodržení všech procedur.
Když v červnu 2024 poslanec Pavel Růžička vznesl interpelaci na ministryni Černochovou, nevzbudilo to příliš veřejného zájmu. Už zde přitom padly dotazy na velmi nestandardní události, třeba na spolupráci spolku s vojáky z 601. skupiny speciálních sil. Tato prostějovská jednotka, se kterou je historicky spojen NGŠ Řehka i prezident Pavel, se měla podílet testování dronů Nemesis, což bylo vysvětleno jako „účast na získávání poznatků o využití bezpilotních prostředků“.
Jana Černochová tehdy v odpovědi uvedla, že věc předává vojenskému vyšetřování, protože sama má o některých věcech pochybnosti. Aktivity spolku byly jedním z důvodů eskalace jejích sporů s Karlem Řehkou, které média někdy posměšně nazývala jako „válka Roseových“, zejména když k nim docházelo i veřejně na jednáních sněmovního výboru pro obranu.
Korunu všemu před koncem roku 2024 nasadil expremiér Mirek Topolánek: „Byl bych rád, kdyby se do toho a do nás přestala sr*t. Karel, Honza Veverka a Ondra Vetchý jsou kamarádi a já jsem na ně ku*evsky pyšný,“ uvedl tehdy pro Českou televizi. Kamarádi a pýcha, to byla klíčová slova prezentace této skupiny až do letošního podzimu.
Letos na jaře se objevily otazníky ohledně využívání zdrojů české armády včetně testování ve vojenských prostorech, používání armádních trhavin a využívání diplomatických pasů k cestám spolku na Ukrajinu. Do likvidace mediálních škod se zapojil dokonce i třetí z bratrů Kroupových. Janek Kroupa přinesl v Seznam Zprávách sérii textů, ve kterých znevěrohodňoval alarmující závěry armádní inspekce. A vše korunoval sdělením, že je bratrem dvou členů spolku, ale s jeho psaním to nijak nesouvisí.
Otakar Foltýn, tehdy komunikující za celou Fialovu vládu, vysvětlil kauzu slovy: „Neexistuje, aby kdokoliv sloužící státu porušoval zákon. Co se ale může stát – je administrativní pochybení v bažině vnitřních předpisů, metodických pokynů a příruček.“
Z dalších představitelů Spolku D tehdy Milan Mikulecký absolvoval mediální kolečko, Ondřej Vetchý podával trestní oznámení na opozičního poslance Růžičku, který se kauze věnoval, a Jan Veverka uvedl, že „jednou za to všichni dostaneme medaili“.
Prezident Petr Pavel tehdy vyzval, aby všechny pochybnosti byly rychle vyšetřeny.
Hrdina od Kábulu a jeho „rodina“
Minulý týden se v kancelářích spolku objevila vojenská policie a současně byly zablokovány účty, zhasly všechny weby a sociální profily skupiny. Současně měli vyšetřovatelé zamířit do společnosti FPV Space.
Firma prezentovaná jako technologický start-up byla zapsána do rejstříku ve stejný den jako spolek Skupina D, 13. prosince 2023. Od března 2024 stál v jejím čele Zdeněk Poul. Někdejší armádní kapitán byl prezentován jako „hrdina evakuace z Afghánistánu“, kde jako velitel jednotky Vojenské policie Kamba měl v posledních hodinách před evakuací přivést na kábulské letiště hned několik afghánských spolupracovníků české armády. „Během své kariéry jsem se snažil učit své podřízené, aby byli připraveni improvizovat a přizpůsobit se situaci, kterou vidí na vlastní oči, a ne tomu, co se píše někde na papíru,“ řekl v listopadu 2022, když jej Karel Řehka uváděl do „Galerie hrdinů“.
Sám však veřejně přiznal, že nebyl tím, kdo záměr s drony vymyslel. „Na začátku minulého roku za mnou přišel Honza Veverka s tím, že má v hlavě projekt na podporu Ukrajiny. Chtěl na bojiště darovat drony. Známe se dlouhá léta. Řekl, že je schopen založit sbírku, sehnat peníze, kontaktovat partnery a já bych se zapojil jako projektový manažer. Vytvořil logistický řetězec, zajistil potřebná povolení a jiné formality. Věděl navíc, že s drony mám dlouholeté zkušenosti i z armády. Náš projekt funguje na bázi armádní struktury malých jednotek. Všichni se známe, jsme jako rodina a ty víš, že ten člověk, co máš po levé i pravé straně, tě nepodrazí a můžeš se na něj stoprocentně spolehnout. A to je přesně případ této bandy. Já jsem proto do projektu vstoupil, protože Karla Řehku, Milana Mikuleckého, Otu Foltýna, Honzu Veverku a další znám dlouho a dal bych za ně ruku do ohně,“ vyjasnil v rozhovoru pro IDNES.cz v červnu 2024.
Zatímco Skupina D byla jedním ze symbolů pomoci Ukrajině, o firmě FPV Space se skoro nevědělo. Jak poznamenala investigativní novinářka Angelika Bazalová, která kauzu sleduje poslední rok, spojení s touto firmou poprvé prokázal koncem roku 2024 právě místopředseda sněmovního výboru pro obranu Pavel Růžička. Později vzbudily rozruch faktury předložené poslancům, podle kterých měla firma FPV Space nakupovat dron za pět tisíc korun a po úpravě jej prodávat za deset tisíc korun.
Státní zastupitelství se ve firmě, která měla dodávat spolku drony pro Ukrajinu, měla podle webu Ekonomický deník zajímat také o nákupy luxusních vozidel.
Zásah ve spolku, který ztělesňoval českou aktivitu směrem k Ukrajině, pochopitelně vyvolal zájem. A následně i reakci. Jako první vystoupil Poulův advokát Radek Ondruš, který se rozčiloval nad únikem informací z případu do médií, který spojil s Ministerstvem obrany. Následně na ministryni Černochovou na sociálních sítích nastoupila skupina fanoušků pomoci Ukrajině, nechyběly výzvy ODS k jejímu vyloučení ze strany.
Během víkendu a na začátku týdne přešla Poulova „rodina“ do mediální protiofenzivy, kde hlavní role připadla Ondřeji Vetchému. V pondělí natočil dramatické video, ve kterém hovoří o „tlaku, jehož intenzita se naprosto vymyká všemu, co ještě lze strpět a snést“.
Někdo podle něj chce nejen znevěrohodnit jejich občanskou aktivitu, ale také vyvolat pocit, že se chtějí obohatit. „Hluboce nás to uráží a znevěrohodňuje v očích desetitisíců spoluobčanů, kteří nám důvěřují a vůči kterým máme obrovský morální závazek,“ pokračoval.
Vysvětloval, že Skupina D vznikla z motivace chránit Českou republiku. Pomoc Ukrajině chtěla nastavit maximálně efektivně. „A také jsme chtěli ulevit státu. Nejsem naivní snílek, ale dovolávám se toho, aby obecná pravidla a z nich vyplývající povinnosti platily pro všechny,“ vyzval.
V úterý se konala tisková konference, na které Vetchý vystoupil doplněn Mikuleckým a Veverkou. Všichni zdůrazňovali, že policií byli vyslýcháni jen jako svědci, a Ondřej Vetchý z papíru přečetl, že představa, že by on osobně profitoval na válečné situaci, je nechutná.
„Když je občanská iniciativa pošlapávána způsobem, který může do budoucna odradit ochotné dobrovolníky a zkomplikovat pomoc všem, kteří nezištně pomáhají, může to ve svém důsledku ohrozit i bezpečnost České republiky,“ četl také Vetchý.
Podivil se tomu, jak snadno se může znevěrohodnit něco, co vzniklo z dobré vůle. „Bezpečnost je i důvěra, že společnost drží při sobě, a když je potřeba, tak se semkne,“ soudí herec a vyzval k tomu, aby se veřejnost držela faktů. Pak dodal, že pravda je složitá, ale lež jednoduchá, a proto je atraktivní, což byl citát europoslankyně Danuše Nerudové.
A virálem se stala jeho sdílená noční úvaha: „Já jsem v noci přemýšlel o tom, jak každý z nás je schopen se identifikovat s romantickými hrdiny v příbězích, románech, ve filmech a všichni víme, co je správné a co není. Ale je zvláštní, že v reálném světě jako kdyby lidé opouštěli svůj idealismus a ukotvení, a když se my, inspirováni hrdiny z minulosti nebo z příběhů, pokoušíme takto fungovat, tak reálný svět je dočista jiný. Jste stigmatizován, lidé si hledají důvody, proč to děláte a kdo vás platí. To je zdrcující a je mi líto, že se lidský druh nikam neposouvá.“ Pak Vetchý navazoval, že demokracie potřebuje lidi, co vidí dál, a že chtěli společnost svou aktivitou kultivovat.
Další řečníci se mimo jiné při obhajobě fungování spolku zaštiťovali několika audity, což poslanec Pavel Růžička konfrontoval informací, že firma FPV Space, o které se na tiskovce moc nemluvilo, byla prošetřována finančně analytickým útvarem.
Následovalo množství videí členů spolku a rovněž návštěv v médiích, která se spolkem sympatizovala v minulých měsících.
Internetem se začalo masivně šířit také Vetchého vystoupení v pořadu Politalk na Novinkách, kde varoval, že jestli Ukrajina prohraje, přijdou sem odtamtud „dva miliony frustrovaných chlapů se svou postsovětskou brachialitou“ a bezpečnostní systém této země klekne.
Do mediálního boje se pustili i další členové skupiny. Otakar Foltýn šířil na svém facebooku příběh britské firmy, která vyráběla plechovky s fazolemi, ale za války přešla na výrobu granátů, z nichž jeden hodil Josef Gabčík po Reinhardu Heydrichovi. Pointou bylo, že tuto firmu v Británii za „zboží dvojího užití“ nikdo nevyšetřoval. „Nejsme sráči. Dnešní Rusko je třetí říše v barvě. Ukrajině prosím pomáhejte dál, ať už to dopadne jakkoliv,“ vyzval.
Člen představenstva Skupiny D Mikuláš Kroupa se na tiskovkách neukazuje, místo toho se od začátku týdne ukázal několikrát v České televizi, jak v tričku jiné své neziskovky, Post Bellum, roznáší se skautíky betlémské světlo.
Mluví za spolek, nebo za firmu?
Pavel Růžička k množství mediálních výstupů ironicky poznamenal, že by jej zajímalo, zda tato vystoupení už jsou součástí obhajoby.
Když poslance ANO požádaly ParlamentníListy.cz o obsáhlejší komentář, zdůraznil, že v naší společnosti se každý může bránit tak, jak uzná za vhodné. „V současné době není vůbec důležité, co říkají pan Vetchý a spol. Na vysvětlení svojí činnosti měli víc než rok. Daleko důležitější je, co mají policisté ve spisu,“ myslí si místopředseda výboru pro obranu.
A znovu připomíná, že se od začátku hovořilo pouze o Skupině D – Drony Nemesis a firma FPV Space byla v pozadí.
Pozastavil se nad tím, že Jan Veverka opakovaně hovořil tak, že „my jsme osobně dovezli drony na Ukrajinu, my provádíme výcvik vojáků AČR“. A nyní se otevírá otázka, zda v rámci těchto PR hlášek hovořil o Spolku D, nebo o firmě FPV Space.
„Pokud si přečtete rozhovor pana Poula na iDnes, tak tam se dozvíte, že drony dodává jeho firma, výcvik provádí také jeho firma,“ odkazuje ke starším prohlášením statutáře.
Radovan Vích, který je nejen bývalým poslancem SPD, ale jako plukovník v záloze má i zkušenost z mediální komunikace armády, považuje komunikaci spolku za nešťastnou a nedostatečně transparentní. „Veřejná vyjádření působí jako předčasná obhajoba ještě před ukončením šetření, což oslabuje důvěru veřejnosti,“ podotýká.
Je podle něj nezbytné, aby celou věc vyšetřily orgány činné v trestním řízení, a to komplexně a bez vnějších tlaků. „Šetření by se mělo týkat nejen projektu Nemesis a veřejné sbírky, ale i souvisejících okolností včetně vývozu technologií a případného vydávání diplomatických a služebních pasů osobám, které na tato privilegia neměly nárok,“ vysvětluje, co podle něj zahrnuje komplexnost vyšetřování.
V právním státě podle něj musí platit zásada rovnosti před zákonem a o vině musejí rozhodovat výhradně soudy.
S váhami a mečem totiž v řecké mytologii není zobrazována bohyně pomsty Nemesis, ale bohyně Díké, zosobňující lidskou spravedlnost, právo a morální řád.
