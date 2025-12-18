„Proruská sebranka!“ Nerudová rozpoutala rvačku ve studiu

18.12.2025 20:59 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Debata České zájmy v Evropě, vysílaná na CNN Prima NEWS, se zvrhla v mimořádně vyhrocenou slovní přestřelku. Europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) ostře útočila na europoslance zvoleného za Stačilo! Ondřeje Dostála i europoslance Ivana Davida (SPD), když Dostála označila za „nejvíce proruského českého europoslance“ a Davida za „proruskou sebranku“ a „vlastizrádce“.

„Proruská sebranka!“ Nerudová rozpoutala rvačku ve studiu
Foto: CNN Prima NEWS
Popisek: Danuše Nerudová a Ivan David

Nová, už třetí vláda Andreje Babiše hned po svém nástupu dala ostré vzkazy Evropě, odmítla migrační pakt a nové emisní povolenky ETS 2. V Bruselu je i sám premiér Babiš, čeká ho vrcholný summit mimo jiné ohledně finanční podpory pro Ukrajinu.

Evropský parlament v týdnu pověřil českou europoslankyni Nerudovou z nejsilnější frakce Evropské lidové strany (EPP), aby jako hlavní zpravodajka vedla vyjednávání o cenovém omezení emisních povolenek ETS 2. V debatě na CNN Prima NEWS řekla, že je skeptická k možnosti najít dostatek spojenců pro jejich odmítnutí. „Země, kterým se to nelíbí, to chtějí přepracovat nebo dopracovat. Varianta odmítnutí není na stole,“ poznamenala v debatě České zájmy v Evropě, která se odehrála v Evropském parlamentu ve Štrasburku. 

Europoslanec Ivan David varoval před přijetím systému ETS 2 a poukázal na politické i sociální důsledky, které podle něj mohou následovat. „Především bych položil otázku, čím ty povolenky jsou občanům v Evropské unii prospěšné. Jestli mi někdo vysvětlí, čím jsou prospěšné, tak prosím, to je první hledisko. Druhé hledisko je, vychází to z Green Dealu. Víme, že americká administrativa upouští od těchto nápadů, takže opravdu Evropská unie bude velkým skanzenem v této oblasti, přinese to občanům Evropské unie obrovské potíže,“ zdůraznil, že je to škodlivý a podivný projekt.

Přijmout ETS 2 podle něj bude vyžadovat velkou odvahu, pokud se někdo je schopen dívat trochu dopředu, protože jakmile dopadnou důsledky na občany, tak to je jednoznačné, že to nezvýší popularitu těch, kteří tyto nápady realizují. „Také popularita Evropské unie se tím zřítí,“ doplnil David.

Europoslanec Ondřej Dostál v této souvislosti hovořil především o pokusech vyvolat hlasování o odvolání Evropské komise a o nedostatečné podpoře. „Opakovaně jsme zde vyvolávali hlasování o odvolání Komise včetně těch zelených šílenců, kteří tam sedí. Bohužel nás opět nepodpořila EPP, což znamená, že se to nestalo. Pokud budou chtít, zbavíme se této Komise i těch komisařů, kteří tyto věci prosazují. Čili je to velmi prosté.“

Zároveň popsal, jak podle něj bude vývoj v Evropské unii v této záležitosti pokračovat v následujících letech. „Myslím si, že to dopadne nějakým ušmudlaným kompromisem, bude se brzdit patami, bude se to odsouvat do roku 2028, pak do roku 2030 a tak dále. A pak s boží pomocí zvolí nějaký jiný Evropský parlament a jinou Komisi, která to definitivně zařízne. Tak si myslím, že to bude,“ uvedl Dostál.

Europoslankyně Danuše Nerudová, která působí v nejsilnější frakci Evropského parlamentu, kterou je Evropská lidová strana (EPP), reagovala na Dostálovu kritiku: „Pan europoslanec Dostál tady vytváří nějaký pocit, že nezařazení v EPP o něčem rozhodují. Ne, vy nerozhodujete vůbec o ničem. Pro občany naší země nejste schopni udělat vůbec nic!“ dodala s tím, že jsou jen glosátoři z televize.

Následně si znovu vzal slovo Ondřej Dostál a komentoval Nerudové vystoupení kritikou rozhodování nejsilnější frakce v Evropském parlamentu. „Bohužel ta škoda, která vzniká, je právě na těch, kteří rozhodují, a to je Evropská lidová strana, která za tyto věci může, protože znovu zvolili Ursulu von der Leyenovou, znovu zvolili její tým. A přestože je tu velká většina rozumných stran, jako jsou ECR, jako jsou Patrioti pro Evropu, jako jsou Suverenisté, tak bohužel, protože evropští lidovci toto blokují, pan Zdechovský, paní Nerudová, tak se s tímto pořád musíme vypořádávat. A není to jako v Americe, kde to Trump zařízl jedním ostrým řezem,“ uvedl.

„Říká nejvíc proruský český europoslanec,“ udeřila usmívající se Nerudová tvrdě na Ondřeje Dostála, který její reakci zarazil s tím, že nesouvisí s projednávaným tématem. „Co s tím má společného ETS 2, prosím?“ pozastavoval se. Danuše Nerudová mu následně odpověděla, že toto přirovnání má s debatou o ETS 2 společného dost.

Během vystoupení Danuše Nerudové byla slyšet i reakce europoslankyně Jaroslavy Pokorné Jermanové, která její vystupování z pozadí označila za „neskutečné“. Když následně dostala slovo, vystoupila s ostrou kritikou. „Chci paní Nerudové – a to už jsem si slíbila, že dnes s ní do konfliktu nepůjdu – říct, že to, co řekla mým kolegům s výsměchem na rtu, je výsměch voličům. Oni to dobře vědí v České republice, takže já bych byla opatrná v tom arogantním přístupu, který tady předvedla,“ upozornila.

Europoslanec Ondřej Dostál ale nebyl jediný, na koho Danuše Nerudová během debaty ostře mířila. Podobně se vymezila i vůči Ivanu Davidovi.

Když hovořil o tom, že podle něj jde v případě některých kroků Evropské unie o nesmyslné nápady ideologů, a to i ve vztahu k zákazu spalovacích motorů. „Kdyby existovala čínská komise, tak Čína bude v úpadku, protože by tam rozhodovali o tom, co se smí rozvíjet a co se nesmí rozvíjet. Rozhodli o zákazu spalovacích motorů, vy jste pro to zvedli ruku, vaše frakce, vaše frakce,“ ukázal Ivan David na Danuši Nerudovou.

Ta se ohradila následujícími slovy: „Vy jste tady seděl. Já tu nebyla. Na to jste zapomněl. Když jste četl Sputnik, tak jste na to zapomněl,“ prohlásila. Ivan David její vystoupení okamžitě okomentoval: „Ježiš, to je úroveň.“

Do slovní přestřelky se poté vložil také europoslanec Ondřej Dostál, který reagoval na adresu Danuše Nerudové, že „zase došly argumenty“. Danuše Nerudová úder vrátila slovy: „Tupé argumenty. Vaše.“

Názorové střety dál eskalovaly, když europoslanec Ivan David hovořil o nutnosti směřovat k ukončení války na Ukrajině a kritizoval podle něj automatické prodlužování konfliktu. „Tady se počítá s neustálým protahováním války na Ukrajině. Ukrajina trpí, trpí obyvatelstvo. A stejně je potřeba tam neustále přesypávat peníze,“ uvedl.

Když byl dotazován, co říká na nedávné vyjádření ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova, který řekl, že Rusko trvá na svých požadavcích a že chce vrátit bezpečnostní architekturu v Evropě před rok 1997, což by se týkalo i Česka, uvedl: „Může si samozřejmě říkat, co chce, se všemi důsledky, které z toho plynou,“ uvedl, že mu nelze takové prohlášení zakázat.

Tato slova vyvolala viditelnou reakci europoslankyně Danuše Nerudové, která se během Davidova vystoupení smála a následně vystoupila s velmi emotivní a vyhrocenou odpovědí. „Může si říkat, co chce, jo. To musím říct, že je pro mě naprosto šokující, že zástupce jedné z vládních stran řekne, že si Lavrov může říkat, co chce. On si tedy klidně může říct, že obsadí Českou republiku, a vy mu řeknete, Lavrov může říkat, co chce. Nevycházím z údivu, jací vlastizrádci mezi námi sedí ve studiu. Fakt neuvěřitelné,“ uvedla.

Podle Ivana Davida Danuše Nerudová nepochopila smysl jeho argumentu, což vedlo k dalšímu vyostření atmosféry, kdy už Nerudová výrazně zvýšila hlas: „Já jsem schopná pochopit tento problém. Putin je ruský agresor, který po každém zaváhání západního politika bombarduje dětské porodnice a nemocnice. To je Putin. To jsou základní hodnoty a základní fakta, která tu jsou. Pokud to zpochybňujete, tak jste opravdu proruská sebranka, která škodí České republice,“ konstatovala na adresu Ivana Davida. Ten na její slova reagoval s tím, že takový způsob debaty považuje za nepřijatelný. „Šílená úroveň. Každý, i paní Nerudová, si může říkat, co chce, ale i s následky, které z toho vyplývají,“ uvedl europoslanec Ivan David.

 

