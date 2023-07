,,Lžete, obilí z Ukrajiny je víc. Tolik.” Ministr mlácen čísly

Agrární komora se vymezila proti prohlášením Ministerstva zemědělství České republiky ohledně dovozu ukrajinského obilí do České republiky. „Vypadá to, že úřad cíleně zkresluje čísla a vytváří dojem, že zde žádný problém není," píše Agrární komora. Ministr zemědělství Marek Výborný je ze strany Agrární komory mlácen čísly ČSÚ.

Anketa Má ruská pěvkyně Anna Netrebko vystoupit v Obecním domě v Praze? Má 97% Nemá 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2465 lidí „Vůbec nerozumíme prohlášením Ministerstva zemědělství České republiky ohledně dovozu ukrajinského obilí do ČR. Vypadá to, že úřad cíleně zkresluje čísla a vytváří dojem, že zde žádný problém není. V reakci na náš předchozí příspěvek pan ministr Marek Výborný tvrdí, že se loni z Ukrajiny do ČR dovezlo jen 4 000 tun obilí. Nevíme, odkud pan ministr čerpá svoje data, ale podle statistiků se loni do Česka dovezlo téměř sedmkrát více obilí z Ukrajiny, a to celkově 27 459 tun. Číslo může být dokonce vyšší, protože často dochází k reexportu, což potvrzuje i zvýšený dovoz z Polska," uvádí Agrární komora. „Tvrzení, že jednostranné zákazy dovozu ukrajinského obilí jsou v rozporu s podmínkami jednotného trhu EU, když právě embargo některých členských zemí na dovoz ukrajinského obilí bylo prodlouženo se souhlasem Evropské komise, je mírně řečeno zavádějící. Doufáme, že jde jen o informační přešlap, nikoli o onu avizovanou změnu komunikačního stylu ministerstva," dodává Agrární komora. Na svém facebookovém profilu pak s uvedením zdroje Českého statistického úřadu uvedla čísla ohledně dovozu z Ukrajiny. Jak je podle údajů patrné, dovoz pšenice i obilovin stoupá. V roce 2021 bylo dovezeno 1518,8 tuny, v letošním roce 31 736,9 tuny obilovin. Pšenice bylo dovezeno 287 tuny v roce 2021 a 6307,2 tuny v roce 2023.

V minulých dnech se Agrární komora České republiky poměrně ostře vymezila proti politice, kterou vláda Petra Fialy praktikuje v souvislosti s dovozem ukrajinského obilí a s tím související ochranou zájmů českých zemědělců. Ministerstvu zemědělství agrárníci vytýkají malou akceschopnost a odvolávání se na solidaritu. „Soucítíme s Ukrajinou, ale jejich dovozy nemohou zlikvidovat české zemědělce,“ zaznělo také v prohlášení Agrární komory ČR.

Zmíněná slova se objevila ve facebookovém příspěvku Agrární komory ČR, který byl na zmíněné sociální síti zveřejněn.

„Pět zemí východní části Evropy (Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko) ví, jak ochránit své zemědělce,“ začíná příspěvek narážkou na to, že podle komory v tomto naše země zaostává a pokračuje tím, jak zmíněné země chrání svoje zájmy.

„Jako první země v dubnu zakázaly dovoz ukrajinského obilí. Česko tehdy zákaz odmítlo s odvoláním na nutnost respektování unijních hodnot. Následně tyto země zákaz sice zrušily, ale vyjednaly si Evropou ‚posvěcené‘ embargo na dovoz obilí a dalších zemědělských komodit z Ukrajiny minimálně do půlky září,“ referují agrárníci o tom, co se dělo v Bruselu, zatímco naše vláda v tomto směru nekonala.

„Bohužel naše vláda se stále odvolává na solidaritu s Ukrajinou a tvrdí, že se do Česka nic nevozí a na cenu to nemá vliv. Upřímně si řekněme, že koridory solidarity, které měly zajistit export do nejchudších zemí světa, nefungují,“ jsou si v Agrární komoře jisti nefunkčností opatření, která měla zajistit dovoz obilí do nejchudších států světa.

„Asi nemusíme zdůrazňovat, přes kterou tranzitní zemi uprostřed Evropy ukrajinské obilí nyní putuje. S teoretickou možností záměrného klamání původu,“ naznačuje komora možnost, že k nám dovážené obilí může být záměrně chybně označeno a prodáno v naší republice.

Tím jsou samozřejmě poškozeni místní zemědělci a nelze se tedy divit tomu, že se jich jejich profesní komora zastává a snaží se podmínky narovnat tak, aby bylo české obilí konkurenceschopné.

„Voláme po větší akceschopnosti Ministerstva zemědělství České republiky. Soucítíme s ukrajinskými zemědělci, ale jejich dovozy nemohou zlikvidovat zemědělce české,“ má jasno Agrární komora.

Že jsou obavy agrárníků opodstatněné, se ukazovalo už na jaře tohoto roku, kdy Zemědělský svaz ČR upozornil na fakt, že od podzimu 2022 se v Česku obchody s pšenicí prakticky zastavily. Za důvod stagnace označil desetinásobné zvýšení exportu ukrajinské pšenice na evropský trh, která měla skončit ve třetích zemích prostřednictvím humanitárních koridorů.

„Místo toho naplnila sila a sklady v Polsku, Česku, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku. Důsledkem je chybějící obilí v Africe a na Blízkém východě a v České republice hrozící nedostatek místa pro ozimou pšenici,“ oznámil tehdy podle serveru Novinky.cz Zemědělský svaz ČR.

