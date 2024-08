„Má koule“. Lidovec boxerce pogratuloval po svém

Na olympijských hrách v alžírských barvách v boxerském turnaji žen nastoupila Imán Chalífová, která je přitom z boxerských zápasů pod hlavičkou Mezinárodní boxerské federace IBF vyřazena kvůli vysoké hladině testosteronu. Olympijský výbor jí ale umožnil závodit, což vyvolalo velké kontroverze. Hned první zápas dal kritikům za pravdu, když její italská soupeřka Angela Cariniová po necelé minutě zápas po obdrženém extrémně tvrdém úderu vzdala, soupeřce odmítla podat ruku a s pláčem opustila ring.

Alžířanka neměla v Paříži vůbec startovat, Mezinárodní boxerská federace IBF ji totiž vyloučila z ženské kategorie po sérii testů i zkoumání DNA. V testech se ukázalo, že má vyšší než povolenou hladinu testosteronu a genderová vyšetření také prokázala přítomnost chromozomů XY, které jsou typické pro muže. Přestože se sportovkyně narodila jako žena, bylo při testech u Mezinárodní boxerské asociace zjištěno, že má kvůli své biologické stránce mimo jiného soutěžní výhodu oproti ostatním závodnicím.

Jenže IBF je vyloučena z olympijského hnutí a turnaj pod pěti kruhy si řídí Mezinárodní olympijský výbor sám. Výbor ještě ve středu v prohlášení ujišťoval, že všechny osoby účastníci se boxerského turnaje splňují podmínky pro start v soutěži. „Není to tak jednoduché, jak to někteří v této kulturní válce chtějí vykreslit. Ty dvě jsou ženy a mají právo účastnit se ženské soutěže. A s inkluzí to nemá v žádném případě nic společného,“ prohlásil předseda MOV Thomas Bach směrem k Chalífové a také k reprezentantce Tchaj-wanu Lin Jü-tching, která byla z posledního mistrovství světa diskvalifikována ze stejného důvodu.

Chalífová nakonec celý turnaj ovládla. „Osm let to byl můj sen a teď jsem olympijská vítězka a držitelka zlaté medaile,“ uvedla po svém triumfu Chalífová. „Kvůli těm útokům to dává mému úspěchu zvláštní příchuť. Jsem plně způsobilá pro účast v této soutěži. Jsem žena jako každá jiná žena. Narodila jsem se jako žena, žiji jako žena a jsem způsobilá,“ dodala alžírská boxerka.

Její účast kritizovala řada světových osobností včetně spisovatelky J. K. Rowlingové, Donalda Trumpa, Elona Muska nebo česko-americké tenistky Martiny Navrátilové. „Díky za nic Mezinárodnímu olympijskému výboru. Styďte se, tohle je parodie. Mimochodem, nejde o genderovou otázku, ale o hádku o pohlaví,“ podotkla Navrátilová.

Na případ Alžířanky už předem upozorňoval předseda PRO Jindřich Rajchl, podle něhož je to vrchol genderového šílenství. „Už před několika lety jsem říkal, že genderové šílenství dosáhne svého vrcholu, až se nějaký boxer prohlásí za ženu a půjde do ringu zbít skutečnou biologickou ženu, zatímco bojovníci za ženská práva tomu budou v hledišti nadšeně aplaudovat. Dnes se tato šílenost stala skutečností,“ napsal na svém facebookovém profilu a alžírskou reprezentantku označil za muže.

Stručně a výstižně celou věc uzavřel lidovecký poslanec Ondřej Benešík. „Velký obdiv. Prostě má koule,“ uvedl k fotografii Chalífové se zlatou medailí.

Velký obdiv. Prostě má koule. https://t.co/iiaEZK1IcF — Ondřej Benešík (@BenesikOndra) August 13, 2024

