„Vítají komunistického pohlavára, na mě pískají. Dělám to dobře,“ řekl Turek na Národní

„Tenhle primitiv chce být ministrem zahraničí, to snad ne,” odfrkl si pán v davu lidí na Národní třídě v Praze. Položit květiny k Pamětní desce 17. listopadu na fasádě Schirdingovského paláce se totitž vydal čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek. Bylo slyšet hlavně volání „fůůůj“ a pískání.
Šťastný: Nedemokraté!
U zmíněného místa byla hlava na hlavě a Turek, ač měl kolem sebe vlastní bodyguardy, ale i policisty, se skrumáží přihlížejících a novinářů pohyboval velmi pomalu. „SPD ne, Motoristům ne, fašistům ne,“ hlásalo se na podomácku vyrobeném transparentu, který se nad ním v jednu chvíli objevil. Na druhou stranu předseda Poslaneckého klubu Motoristů sobě Boris Šťastný postával opodál téměř osamoceně.
„Slyšel jsem názory, že ‚my vás tady nechceme, ukradli jste nám svátek‘. Nicméně ten svátek je všech lidí s různými názory, co ctí svobodu a demokracii. My také nesouhlasíme s některými jinými názory. Nicméně zmíněné věty nehovoří o tom, že jejich autoři ctí svobodu a demokracii, protože to jsou právě výrazy proti nim,“ sdělil Šťastný s tím, že po čtyři minulé roky se lidé báli říkat své názory na pracovištích, veřejně či v hospodě u piva, což je pryč.
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Anketa
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
„Svátek 17. listopadu mám strašně rád, protože mi připomíná období, kdy jsem byl studentem medicíny a šli jsme právě z Albertova sem. Byla to doba naděje, že přijde konečně svoboda a demokracie do naší země zpátky,“ zavzpomínal na dobu před šestatřiceti lety.
Turek: Posmutnění!
Reportér ParlamentníchListů.cz nakonec Turka v davu odchytil, ale moc dobré kulisy ke klidnému rozhovoru tam nebyly. Lidé okolo začali pískat a hučet, takže skoro nebylo slyšet vlastního slova.
„V roce 1989 jsem byl student mateřské školky, byly mi čtyři roky. Nicméně táta mě tenkrát tady nosil na ramenou, já vášnivě cinkal klíči a myslel jsme si, že studenti udělali revoluci. Pak jsem zjisitl, že sem StB nastrčilo mrtvého studenta a celé to koordinovala, takže jsem v dospělosti trochu posmutněl. Když jsem se ještě dozvěděl, že Marián Čalfa dovedl před komunistický parlament Václava Havla, který byl hladce zvolen prezidentem, tak jsem byl smutný znovu. Následně jsem zjistil, že Havel na konci roku 1989 tvrdil, že kapitalismus tak úplně nepřipadá v úvahu, že chtějí opravovat socialismus, jak to vycházelo z pozic liberálních politiků, takže zase přišel smutek. Pak přišel Václav Klaus a udělal transformaci na tržní hospodářství, což mě rozveselilo,“ řekl ParlamentnímListům.cz Turek.
„Působí to tady na mě velmi pozitivně, protože pískají ti, kteří vášnivě a nadšeně vítají bývalého komunistického pohlavára (Myšlen prezident Petr Pavel. pozn. red.) a mnoho politiků se silnou komunistickou minulostí. Takže je vidět, že dělám něco dobře,“ dodal a ohledně toho, že mu někteří stále spílají do nácků, doplnil: „Směju se tomu. Vzhledem ke genezi mé rodiny je to vyloučené. Dodnes velká část mé rodiny žije v Americe kvůli nacismu i komunismu. A je to pár týdnů, co mi ministr zahraničí Izraele napsal dopis, ve kterém mi děkuje za mé velmi silné proizraelské postoje v europarlamentu. Představa, že jsem nácek, je tedy bizarní, ale ať si ji ti lidé klidně nechají.“
Kolemstojící pak začali pokřikovat i na mě, pouhého pisálka. Svoboda tisku reinkarnovala ve svobodné právo roztrpčeného davu. Nakonec jsem byl rád, že jsem z toho vosího hnízda „rádobydemokratů“ vyfičel.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jan Rychetský