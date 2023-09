„Má na tohle koule?“ Gregor před tisícovkami lidí na Václaváku potupil Fialu

reklama

Dalším řečníkem byl Matěj Gregor, zakladatel a předseda hnutí Odchod.eu. Prohlásil, že protest je o všech nespokojených lidech, nejen o demonstrujících, tedy nejsou sami. Zmínil, že demonstrující by radši byli doma, ale jak mohou, když nemůžou věřit těm, co nám vládnou? Zmínil například slibované nezvýšení daní, zvýšené a rozšířené koncesionářské poplatky. „Vláda lže každý den, vede ČR dolů,“ uvedl Gregor. 78 % lidí – tolik vládě nevěří, odkázal se na průzkumy. A zmínil, že se jedná o jasný signál, co by se mělo stát. Petr Fiala by prý „měl mít koule a přihlásit se o ty hlasy znovu“. „Nedostal by jediné křeslo ve vládě,“ dodal.



Demonstrace Česko proti vládě.

Anketa Dovládne Fialova vláda do voleb 2025? Bez ohledu na vaše přání Dovládne 10% Nedovládne 87% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 24461 lidí

Nestačí se zapojit jednou na demonstraci, změna musí přijít od nás, řekl Gregor. „Já se politikou neživím,“ připomenul. „Já tu jsem, protože si nedokážu představit, že bych tu založil rodinu a zplodil děti,“ zmínil svůj motiv pro účast na demonstracích. Chce prý spojovat, vyzval, aby lidé pořádali akce. Děkoval všem, přítomnost na demonstraci je podle něho důkaz odvahy, vytrvalosti a je známkou toho, že jim na jejich zemi záleží.

Psali jsme: Vláda musí slyšet, že zradila voliče a ztratila jejich důvěru. Ale žádný spasitel nepřijde „Všichni s řidičákem povinně dálniční známku.“ Poplatky za ČT utrhly lavinu Předčasné volby! Fiala si musí znovu říct o hlasy, burcuje mladý politik Lhali lidem. Proč vláda propadá v očích veřejnosti? Pohled od Svobodných

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE