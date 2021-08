„Má p*ndíka, nebo p*pinku.“ Okamura bavil nakupující. Piráti? Šel na tenký led

Stánkaři se nezastavili. Stovky lidí nakupovaly maso, mléčné výrobky, zeleninu i espéďácký speciál z novopackého pivovaru. Hnutí SPD vyrazilo se svým českým jarmarkem do dalšího města, tentokrát do Brna. A Tomio Okamura to během projevu rozbalil. Na téma „pohlaví“.

Nedělní Zelný trh v jihomoravském městě zaplnili příznivci hnutí Tomia Okamury, ale i ti, kdo neodolali nízkým cenám nebo byli prostě zvědaví. U stánků se tak tvořily fronty, největší a prakticky neustále u masa. Od dvanácti hodin měli prodejci co dělat, ještě větší množství lidí bylo však v centru vidět ve chvíli, kdy přijel sám Tomio Okamura. Nevyhýbal se fotkám, podpisům, potřesením rukou ani konverzaci. „My jsme chtěli ukázat, že Česká republika může být soběstačná v základních potravinách, které lze produkovat v České republice. Ta soběstačnost způsobuje větší konkurenci na trhu u základních potravin, což způsobuje nižší ceny. Teď je to aktuální téma, protože se zdražují potraviny a vše ostatní. Jarmark je koncipován tak, že SPD ho vůbec nesponzoruje, ani to nedotujeme a nic z toho nemáme. Dali jsme pouze prostor českým producentům, aby si mohli prodávat za ceny, jaké si sami určili,“ vysvětlil pro ParlamentníListy.cz Tomio Okamura s tím, že úrodná půda je zlatem české země a nechápe, proč se místo řepky nepěstuje cibule, brambory a mrkev.

Levně a hodně

„Jak už bylo dnes řečeno, my tady nic neprodáváme, což je důležité sdělit. Musíte se zeptat našich zemědělců, jak to dělají, že dokážou prodávat za tuhle cenu. Ale určitě všichni víme, že k cenám, které jsou ve velkoobchodech a supermarketech, si přidávají další a další marže. Tohle jsou čeští zemědělci, kteří tady dávají ochutnat své potraviny,“ uvedla poslankyně hnutí Lucie Šafránková. A levné zboží opravdu lákalo: „Koupila jsem králíka, máslo a zeleninu. Za tyhle peníze… nevím, jestli jsou tyhle ceny reálné, ale ty z marketů jsou rozhodně předražené. I zlatá střední cesta by stačila,“ řekla na dotaz redakce Veronika z Brna a v ruce držela tři tašky s logem SPD. Vedle zrovna procházely dvě ženy středního věku vstupní branou jarmarku: „Jéžiš, SPD, to určitě néé,“ bylo slyšet, když zjistily, kdo celý trh pořádá. Na jarmark ale stejně zamířily. Podobný názor však nesdílela většina přítomných, kteří Okamurovi tleskali při proslovu a chtěli si s ním potřást rukou.

FOTO Z AKCE:

Fotogalerie: - Český jarmark v Brně

„My ho volíme, celá rodina, ze tří důvodů. Za prvé je proti Sudeťákům. To je pro mě důležité, protože vyvraždili skoro celou naši rodinu. Za druhé, protože je proti Landsmanschaftu (sudetoněmecké krajanské sdružení, pozn. red.) a za třetí, protože je proti migraci. Nemůžeme si dovolit v zemi další muslimy. Nejsem xenofobní, ale islám je ideologie proti ústavě našeho státu stejně jako právo šaría,“ vysvětlil redakci Jaroš Nichelík z brněnské části Líšeň.

Na vir máme léky, na aroganci elit nikoliv

Na pódiu promlouval k lidem Radim Fiala, další z poslanců hnutí a pak se k němu přidal i předseda. V proslovu kritizoval neuznávání protilátek proti covidu-19 a současné dění označil za covidovou totalitu. Tu vláda podle něj zavádí neustálým porušováním ústavy, když vyhlašuje nezákonná opatření, která soud zpětně ruší. „A dokonce jsou v rozporu se zdravím. Stres a zanedbání mají na svědomí velké množství mrtvých. Na vir máme léky, ale na aroganci elit, které nám chtějí nasazovat náhubky, nikoliv,“ promlouval Okamura k četným posluchačům a několikrát si vysloužil hlasitý potlesk. Mezi jeho slovy také na plátně uvedli hymnu SPD. Bylo dokonce vidět, že někteří ji umějí nazpaměť.

Okamura dále odmítl se smíchem obvinění, že by jeho hnutí bylo nedemokratickou stranou, když dlouhodobě prosazuje zákon o referendech, který ostatní strany v Poslanecké sněmovně blokují stejně, jako zákon na zestátnění exekutorů. „Dokud nebude moct občan mávat s politikem, politici budou mávat s občanem jako kusem hadru,“ prohlásil do mikrofonu. A ozval se další potlesk.

Ukažte mi další pohlaví

Okamura rovněž přítomným tvrdil, že po změně volebního zákona se hlasy stran, které se do Sněmovny nedostanou, rozdělí poměrně mezi ty, které poslanecká křesla získaly. „Kdo není měsíc před volbami nad pěti procenty, do Sněmovny se pravděpodobně nedostane. Zázraky se nedějí. Je třeba netříštit hlasy, propadlé se budou přepočítávat. A byla by katastrofa, kdyby vládli Piráti,“ sdělil. Kritika z jeho úst mířila i proti Evropské unii a hnutí Přísaha Roberta Šlachty s tím, že nechápe, jak se může považovat za vlastenecké hnutí, jestliže odmítá referendum o vystoupení z Evropské unie. „A co to po nás Piráti a neomarxisti chtějí? Teď navrhli zákon, aby se v občanském průkazu škrtlo pohlaví. Já nevím, jak vy, ale já jsem byl od malička veden k tomu, že miminko má buď pindíka, nebo pipinku. Stále čekám, až mi ukážou to další pohlaví. Tedy ne pohlaví Pirátů, to bych nechtěl, ale stále čekám, až mi někdo ukáže další pohlaví,“ zavtipkoval Tomio Okamura a rozesmál přítomné.

Pustil se i do České pošty za to, že věnovala 250 tisíc korun na festival LGBT komunity Prague Pride místo toho, aby zvýšila plat doručovatelkám nebo se vedení připravilo o milionové odměny. Asi nikdo nepochybuje o tom, že hnutí SPD se staví jasně proti migraci. Ne jinak tomu bylo i v neděli na Zelném trhu: „Jasně vidíme, že nám sem dali tlumočníky z Afghánistánu, s čímž SPD jasně nesouhlasí a jsme jedinou stranou, která s tím nesouhlasí. Musíme si dávat pozor na naše hranice, chránit si náš stát, abychom zůstali suverénní Českou republikou,“ řekla poslankyně Šafránková.

Babiš se sklonil před Evropskou unií

„Vidíme, že jak Maďarsko, tak Rakousko už si začínají chránit své vlastní hranice. A je skandální, že Andrej Babiš přijal prvních 170 islámských afghánských migrantů do České republiky. Ten člověk tvrdil, že je proti migraci. Já jsem říkal, že jeho europoslanci (poslanci hnutí ANO, pozn. red.) nedávno hlasovali pro deklaraci a přijímání afrických migrantů a teď to jenom potvrzuje. Sklonil se před Evropskou unií – minulou sobotu předsedkyně Evropské komise Ursula vor der Leyenová vyzvala všechny členské státy k přijímání islámských a afghánských migrantů, a že jim za to bude Evropská komise platit. Kvůli dotacím pro Agrofert zradil Českou republiku, sklonil hlavu před Bruselem a přijal 170 domácích migrantů. Je to zrada a lidé by si to měli pamatovat,“ řekl Okamura. A rovněž připomněl slova rakouského premiéra Sebastina Kurze, který odmítl přijmout jediného Afghánce. Důvodem jsou statistiky, podle kterých se Afghánci dopouštějí trestných činů několikanásobně více než jiní obyvatelé.

Mezi proslovy jsem procházela stánky a zpoza prodavačů fotila nakupující na jarmarku. Do doby, než jsem došla ke klobásám. Za focení stánkaře na veřejném prostranství jsem byla ztrestána vulgarismy, litrem hořčice a pak se přidalo i pivo. Nutno podotknout, že hnutí SPD nemělo s tímto incidentem nic společného a jeho členové mi naopak neprodleně pomáhali. Můj objektiv i tělo zrcadlovky bylo kompletně pokryto hořčicí, a tak focení skončilo. Moje práce tím byla přerušena řešením s policií. Ale o tom až v dalším textu.

Pro hnutí SPD, které naplánovalo celkem 14 jarmarků v krajských městech, to byl čtvrtý. Po startu na Moravě míří tento týden do východních Čech, konkrétně do Pardubického a Královéhradeckého kraje. Kromě toho pořádají diskuse s voliči.



