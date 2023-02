„Mají obavy z toho, co by se mohlo stát…“ V ostravském ANO je podle Macury dusno

„Z vedení hnutí ANO probíhá jakýsi nátlak na členy zastupitelského klubu hnutí ANO v Ostravě. Jakkoliv je toto místopředsedy hnutí zpochybňováno, tak se to děje. Naši lidé mají obavy,“ shrnul svůj pohled na aktuální napětí v ostravské části hnutí ANO primátor Ostravy Tomáš Macura před hlasováním o jeho setrvání v primátorské funkci. Tu je prý ochotný ihned složit, vadí mu však údajný nátlak a zasahování centrálního vedení hnutí ANO, a to „zejména v kontextu popírání toho, že to dělají“. Řekl, co pro něj již bylo jakousi „červenou linií“.

Oba politici, kteří v prezidentské volbě nepodpořili předsedu hnutí Andreje Babiše, ale jeho protikandidáta Petra Pavla, údajně ze strany vedení hnutí ANO pociťují snahu na jejich odhod z funkcí. Macura přitom o svém dalším působení v čele města již nechal rozhodnout své kolegy a zastupitelský klub hnutí ANO v Ostravě mu vyjádřil podporu, aby na postu primátora setrval i po odchodu z hnutí.



Zdali bude Macura primátorem Ostravy i nadále, to netuší. Podporu od zastupitelského klubu hnutí ANO v Ostravě má ovšem podle svých slov od „významné většiny členů“. Ze strany těch, kteří tak neučinili, pak zaznělo, že si sice Macurovy práce váží, ovšem obávají se toho, „co by se stalo, pokud by mu podporu vyjádřili“.

Tomáš Macura



Množství toho, co by se mohlo stát lidem, kteří ho podpoří, je dle Macury značné. Patří mezi to například hrozba, že by mohli být ti, kteří budou hlasovat pro jeho setrvání v primátorské funkci, vyškrtnuti z kandidátky v příštích volbách či dokonce visí ve vzduchu i obavy z možnosti, že by mohla být zrušena celá místní či oblastní organizace.



Lidem z ostravského ANO je podle informací Macury vyhrožováno, že by takovéto kroky mohly nastat. Naopak pokud uposlechnou a odvolají ho, pak jim je dle něj nabízena možnost vyšších funkcí. Osloven měl být ve věci odstavení Macury oblastní předseda hnutí či starostové městských obvodů.



Dle Macury je na zastupitelský klub hnutí ANO v Ostravě vyvíjen nátlak přímo od vedení ANO. Ostatní koaliční strany se v Ostravě za Macuru rovněž postavily, vyjádřili ovšem, že hodlají respektovat rozhodnutí zastupitelského klubu hnutí ANO. Pokud by bylo třeba ve prospěch zachování koalice položení Macurova primátorského mandátu, je tento krok připraven učinit.

„Nevymezuji se proti vlastnímu hnutí. Já se vymezuji proti tomu, kam to hnutí směřuje a proti tomu, že není žádný prostor pro vnitrostranickou diskusi. Tou poslední kapkou v poháru pro mě bylo vyjádření předsedy ANO Babiše po posledním jednání předsednictva hnutí, kdy mimo jiné zamítl jakýkoli možnou debatu o budoucím směřování hnutí. My jsme s panem hejtmanem (Ivo Vondrákem) navrhovali, že uspořádáme ideovou, respektive programovou konferenci o směřování hnutí. Pan předseda Babiš se k tomu vyjádřil negativně. Také nezazněla sebemenší reflexe výsledků prezidentských voleb, a těch důvodů bylo více,“ vysvětlil v Interview ČT24 Macura důvod svého ukončení členství v hnutí ANO. Sám se dle svých slov nerozešel ve zlém s hnutím jako takovým, ale s tím, kam hnutí ANO aktuálně směřuje.



Upozornil, že se dříve společně s kolegy z hnutí ANO snažil například prosadit návrh na zrušení superhrubé mzdy. „Navrhovali jsme to už na začátku roku 2019. Tehdy to paní ministryně Schillerová označila za věc, která je absolutně nepřijatelná v dané chvíli kvůli veřejným rozpočtům, a o rok později ejhle. Ta věc zavedena byla, když ty rozpočty byly v daleko horší situaci,“ jmenoval. Poslední týdny a to, jak šéf hnutí Babiš a jeho tým vedli prezidentskou kampaň, pak již prý u Macury překročily jeho „červenou linii“.

Na počátku se dle něj hnutí soustředilo též na jinou skupinu voličů a zaznívala prý k ANO silná podpora od podnikatelů, živnostníků a dalších „lidí, kteří přinášejí hodnoty“. To se však postupně měnilo s tím, jak se směřovalo samotné zaměření ANO.



Sám je prý připraven svou primátorskou funkci složit, vadí mu však, že do rozhodování ostravského ANO údajně zasahuje centrální vedení hnutí, a lež, jež má být dle něj v podobě toho, že se tak neděje. „Jsem připraven tu funkci složit. Klidně okamžitě. Klub ANO jsem o tom informoval a udělám to znova…“ zopakoval Macura.

