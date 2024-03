„Malá země, bývalý satelit Sovětů.“ V USA napsali o Česku, Janda nadskočil a velvyslanec začal žehlit

reklama

Zatímco USA váhají s pomocí, Česká republika se obrací na kontakty z dob studené války, aby dodala munici, kterou Ukrajina nejvíce potřebuje, uvádí list The Wall Street Journal, který Česko označil za postsovětskou republiku.

Proti tomu, že jsme postsovětská země, vystoupil na sociální síti Jakub Janda, výkonný ředitel lobbistického spolku Evropské hodnoty, který zdůraznil, že nejsme žádný „zasraný malý bývalý sovětský satelit“.

Dodal, že jsme hrdá desetimilionová země, jejíž prezident si telefonuje s prezidentem Tchaj-wanu. Poznamenal, že jsme pouze dodali milion dělostřeleckých granátů pro ukrajinské obránce.

We are no fucking “small ex-Soviet satellite”.



We are Czechia, a proud 10-million country whose President does phone calls with President of Taiwan and we just got about a million artillery shells to Ukrainian defenders while Germany and France do a pissing contest over egos. pic.twitter.com/5JhKnWso0i — Jakub Janda ??? (@_JakubJanda) March 17, 2024

Reportér České televize Michal Kubal, který strávil několik týdnů na Ukrajině, se rovněž pohoršoval, že nás americký tisk zařadil mezi státy bývalého Sovětského svazu. Připomněl, že od revoluce uplynulo téměř 35 let a dnes jsme devátou nejlidnatější zemí Evropské unie.

????: “A Small Ex-Soviet Satellite State”? Well played, @wsj & @bopanc, well played!



(Sure, it´s been only 35 years since the Velvet Revolution and it´s the 9th most populated country in the EU. But - don’t let these factual nuances destroy your nice story) pic.twitter.com/koPWkYVNuL — Michal Kubal ???? (@MichalKubal) March 17, 2024

Ekonm Pavel Kohout vyzval západní média, aby přestala ve spojitosti s Českou republikou používat spojení jako postsovětská a postkomunistická.

Dear @wsj, stop using the “ex-Soviet” or “post-communist” slur. Thank you very much. https://t.co/hl89NIbIS2 — Pavel Kohout (@KohoutPavel) March 17, 2024

Irský novinář žijící v Praze Ian Willoughby si rýpl do autora článku Bojana Pancevského, zda se nyní probudil po třiceti letech z kómatu, že dnes označuje Česko za bývalý satelit.

The “small ex-Soviet satellite state” referred to here is the Czech Republic.



What the hell — did this Wall Street Journal headline writer just wake up after 30 years in a coma?! ?? pic.twitter.com/bTHIny0oTd — Ian Willoughby (@Ian_Willoughby) March 17, 2024

„Je rok 2024 a vy nazýváte Českou republiku ‚exsovětským satelitním státem‘? Proč nenazvete Rusko bývalým mongolským vazalem?“ pozastavuje se ve své reakci politolog Daniel Szeligowski.

I know that's not what the article is about, but come on, it's *2024* and you are calling the Czech Republic "an ex-soviet satellite state"? Why don't you call Russia a former Mongol vassal?https://t.co/HF33DlKIhL — Daniel Szeligowski (@dszeligowski) March 17, 2024

Americký velvyslanec Bijan Sabet se pak snažil přešlap amerického listu vyžehlit, ofocený titulek přeškrtal a přepsal, že Česká republika je demokratická země více než 30 let a také důležitý spojenec NATO.

Dear WSJ. I fixed it for you. pic.twitter.com/UXeHXHbBM2 — Bijan Sabet (@bijan) March 17, 2024

List The Wall Street Journal zároveň uvedl, že Česká republika přitom není vojensky zdatná. „Dohodu uzavřela desetimilionová vnitrozemská země, která leží mezi Německem a Polskem a je známá spíše svým malebným hlavním městem a proslulým pivem než vojenskou zdatností,“ uvádí americký list.

Přesto chce Česká republika obstarat během tohoto roku pro Ukrajinu nejméně 1,5 milionu dělostřeleckých nábojů zhruba za tři miliardy eur, uvedl americký list The Wall Street Journal informující o české iniciativě nákupu velkorážové munice pro Ukrajinu ze zemí mimo Evropskou unii.

S iniciativou nákupu dělostřeleckých nábojů pro Ukrajinu přišel prezident Petr Pavel na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Česku se už podařilo zajistit téměř veškeré finanční prostředky potřebné na nákup osmi set tisíc nábojů ze zemí mimo Evropskou unii. Americký list v textu odkazuje také na výroky českých diplomatů, že tento počet zřejmě nebude konečný.

Munice by mohla být dodána na Ukrajinu v řádu týdnů.

