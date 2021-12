„Mám s vámi osobní problém.“ Ledecký nakládal Prymulovi. Ale pak přišel obrat jednou větou

Mělo jít o debatu o povinném očkování a vládních protiepidemických opatřeních, nakonec se ale pořad Co Čech, to politik! Na CNN Prima NEWS proměnil ve výslech epidemiologa Romana Prymuly ze strany zpěváka Janka Ledeckého. Toho nejvíce pálily možné konflikty zájmů profesora i jeho rodinných příslušníků. „Mám s vámi osobní problém, a nejen já,“ obořil se na Prymulu, který však měl argument na každou záludnou otázku. A závěrem umělce dorazil, když mu oznámil, že nevylučuje lockdown, který znamená konec jeho koncertování.

Jednoznačně jsme se podle jeho mínění ocitli v krizi kvůli selhání státu: „Je tu velká část populace naprosto racionálních, inteligentních našich spoluobčanů, kteří mají k očkování nedůvěru z naprosto jasných důvodů. A to jsou ty důvody, proč se to u nás nedaří. Vláda hned z kraje selhala v tom, že se nesoustředila na rizikovou skupinu, jen se honila za celkovými čísly v očkovacích centrech. Velká část lidí je opravdu zklamaná, protože vláda udělala spoustu špatných kroků.“

Nechápe proto, že vládní kampaň na očkování slaví úspěch: „Minulý týden dostali ocenění za Tečku od Asociace komunikačních agentur. No... já bych nechal pana Vojtěcha, který řekl, že je to bezvadný a že je na to moc pyšný, přebírat cenu na té jipce, kde opravdu padají doktoři a sestřičky na hubu. Tahle kampaň, tak jak byla nastavena, naplňuje klasické znaky jaksi podstaty klamavé reklamy podle § 2977 občanského zákoníku,“ pokračoval, zatímco usmívající se Prymula mlčky naslouchal.

Už od samého začátku přitom většina vakcinologů upozorňovala, že to není tečka za tou nemocí. „Takže oni tvrdili, že uděláme tu Tečku, a teď ji neudělali, lidi jen čekají, co ještě přijde,“ poukázal na chaos a zmatek, který vláda stále přiživuje.

Následně jeho kritická slova směřovala konkrétně k činnosti Prymuly: „Já nijak nezpochybňuji jeho odbornou erudici... ale já mám tedy s vámi osobní problém...,“ ukázal na epidemiologa a pokračoval: „A myslím si, že ho má i velká část populace, zrovna ti, kteří nemají důvěru ve vládní opatření,“ řekl mu do očí a Prymulův úsměv z jeho tváře rychle zmizel.

Vyčetl mu, že covid je zároveň jeho byznys: „Vy současně doporučujete ta opatření, tzn. testování, vakcinaci, používání ochranných prostředků, a současně se účastníte, potažmo vaše rodina, toho byznysu u těch firem, které se zabývají tím testováním,“ vypálil a zaražený Prymula udiveně pozvedl obočí a nesouhlasně zakroutil hlavou.

„Já jsem nikdy v takovém postavení nebyl a pevně věřím, že to dokážete oddělit, ale... jak to děláte?“ zajímal se Ledecký.

Prymula sklopil zrak dolů se slovy, že to jej už „skutečně irituje“: „Na mě to působí až neuvěřitelně...,“ poznamenal šokovaně. „Vy myslíte, že v tom byznyse opravdu jsem?“ ujišťoval se. „Vždyť... vždyť jste to přiznal v těch rozhovorech,“ svraštil čelo Ledecký, nechápající, že to exministr zdravotnictví popírá. „Nikdy jsem v něm nebyl, nikdy jsem v něm nebyl,“ odvětil chladně Prymula.

Zpěvák se ale nenechal tak rychle odbýt a narážel dál na Prymulův možný střet zájmů. Zmínil, že je například externí poradce Chrenkovy pojišťovny Agel, jejíž součástí je i distribuce vakcín, což epidemiolog nijak nepopřel, že zde poradcem skutečně je: „To jsem, to jsem,“ přikývl. Ledecký se pousmál s tím, že to je přece firma, která má pod křídly většinu testovacího byznysu.

„No... no, moment,“ zakoktal se odborník a upřesnil: „To ale není firma, která testuje, přece. To je firma, která distribuuje vakcíny. A z té distribuce má jako poměrně málo. A já jsem tam od srpna tohoto roku,“ vysvětlil umělci.

„Aha. Dobře, dobře. Já tady jako nechci útočit,“ pozvedl Ledecký ruce a dodal: „Ale když už jsem to začal... loni, v momentě, kdy vaše dcera dostane dotaci a otevře si firmu na výrobu roušek a dezinfekčních prostředků a ptají se jí, zda jí nepřipadá neetické, že její tatínek rozhoduje o používání toho, co ona vyrábí, tak řekne, že by jinak nebyla konkurenceschopná,“ poukázal.

Prymula překvapen reagoval slovy: „Počkejte a to jste slyšel kde? Vždyť o tu dotaci zažádala, pak si ji ani nevzala a nikdy tento produkt nevyráběli. Oni vyráběli kosmetiku,“ kontroval s ledovým klidem epidemiolog. „Tohle prostě proběhlo tiskem a já tomu věřím,“ zmohl se na to Ledecký. „Právě, právě... to probíhá tiskem,“ pousmál se Prymula. „No, jestli to tak není, já jsem jenom rád,“ poškrábal se nejistě zpěvák za uchem. „To není. Dokonce na to přišlo trestní oznámení, které bylo prošetřeno a bylo uzavřeno. Takže nic takového se nestalo,“ ubezpečil jej profesor.

Poté Ledecký na Prymulu namířil svou tužku a pokračoval na stejné vlně, a zase narazil: „Já... vás nechci napadat, já jsem jen chtěl vědět, jakým způsobem se tohleto řeší. Teď tu s námi nesedí pan Maďar, který – jestli se nepletu – je v představenstvu…,“ řekl nejistě. „Není,“ odrazil jeho pochyby opět Prymula.

„Já jsem tady úplně zbytečně, já jsem jako na tenise,“ upozornil Ledeckého moderátor Petr Suchoň, že vedení diskuse má být v jeho režii. „Už jste si to vysvětlili s panem profesorem?“ rýpl si a vyzval umělce ke změně tématu, kterým bylo zrušení jeho koncertu kvůli vyhlášení nouzového stavu. „Už jsem se naučil žít s tím, že možná každý koncert může být v daném roce mým posledním,“ pokrčil Ledecký závěrem smířlivě rameny.

Pokud toto zhoršení epidemické situace bude pokračovat dál, je podle epidemiologa logické, že dojde ke zpřísnění opatření u hromadných akcí a může následovat obávaný lockdown. „Asi nikdo nechce dělat úplný lockdown, ale já dnes nevylučuji, že k němu nedojde. Jestli se kapacita nemocnic bude dál snižovat, bude se muset udělat opatření, aby lidé neumírali na chodbách,“ uzavřel Roman Prymula.

