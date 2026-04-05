„Máme ho!“ Trump slaví, ale Írán drží svět pod krkem

„Je jisté, že nyní, když Írán okusil svou moc a vliv nad průlivem, se ho jen tak nevzdá,“ uvedl jeden ze zdrojů. Agentura Reuters prý obdobnou informaci získala od tří zdrojů ze zpravodajské komunity, které si však přály zůstat v anonymitě.
Trump na své sociální síti Truth Social napsal, že s trochou času a úsilí dokáže Hormuzský průliv otevřít. „S trochou času můžeme snadno OTEVŘÍT HORMUZSKÝ PRŮLIV, ZÍSKAT ROPU A VYDĚLAT JMĚNÍ,“ napsal na své platformě Truth Social i s využitím velkých písmen.
Nabídl také video, které podle něj ukazuje mohutný úder na Írán, který dopadl na íránskou armádu. „Tento mohutný úder v Teheránu znamenal konec pro mnoho íránských vojenských velitelů, kteří své jednotky vedli špatně a nerozumně, a přinesl s sebou i mnoho dalších změn!“ napsal současný nájemník Bílého domu.
Z Ameriky mezitím také přišla zpráva, že příslušníci amerických speciálních sil nalezli a zachránili pilota americké stíhačky, kterou Íránci sestřelili. Velvyslanec USA při OSN Mike Waltz, bývalý důstojník speciálních sil, k záchranné akci napsal pár slov. „Amerika si oddechla,“ uvedl na sociální síti X.
Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová uvedla, že i po této akci mohou být Američané hrdí na to, že jsou Američané.
Proud of our troops. Proud of our President. Proud to be an American. ????— Karoline Leavitt (@PressSec) April 5, 2026
A citovala prohlášení prezidenta Donalda Trumpa.
FROM PRESIDENT DONALD J. TRUMP— Karoline Leavitt (@PressSec) April 5, 2026
WE GOT HIM! My fellow Americans, over the past several hours, the United States Military pulled off one of the most daring Search and Rescue Operations in U.S. History, for one of our incredible Crew Member Officers, who also happens to be a highly…
Trump také opakovaně připomněl, že jiné země mají větší zájem na otevření hormuzského průlivu, takže by měly přiložit ruku k dílu.
Jenže se zdá, že Trump ve snaze zabránit Íránu v získání jaderné zbraně předal témuž Íránu do rukou zbraň celoplanetárního nátlaku.
„Ve snaze zabránit Íránu ve vývoji zbraně hromadného ničení mu USA předaly zbraň hromadného narušení,“ řekl Ali Vaez, ředitel Íránského projektu v Mezinárodní krizové skupině, organizaci pro předcházení konfliktům.
Ale pokud se Trump pokusí otevřít Hormuzský průliv vojenskou silou, konkrétně pozemní operací, může za ni zaplatit opravdu hodně vysokou cenu. Vodní cesta odděluje Írán a Omán. V nejužším místě je široká 33 km, ale lodní koridor je v obou směrech široký pouze 3 km, což z lodí a vojáků dělá snadný cíl. Zvláště pro íránské drony a rakety, které mohou odpalovat příslušníci Íránských revolučních gard.
„K narušení dopravy a odrazení plavidel od proplutí stačí jeden nebo dva drony,“ řekl Vaez.
