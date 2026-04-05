„Máme ho!“ Trump slaví, ale Írán drží svět pod krkem

05.04.2026 7:52 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Američtí zpravodajci přicházejí se špatnou zprávou pro celý svět. Současný nájemník Bílého domu Donald Trump však jejich temné varování zlehčil. Jenže se zdá, že Trump ve snaze zabránit Íránu v získání jaderné zbraně předal témuž Íránu do rukou zbraň celoplanetárního nátlaku. Pro své americké spoluobčany měl však Trump i dobrou zprávu.

„Máme ho!“ Trump slaví, ale Írán drží svět pod krkem
Foto: Bílý dům
Popisek: Donald Trump

Ceny pohonných hmot rostou a nezdá se, že by se blýskalo na lepší časy. Americké tajné služby totiž odhadují, že Íránci dokážou tlak v Hormuzském průlivu udržet ještě dlouho. Exkluzivní zprávu přinesla agentura Reuters s tím, že je v zájmu Íránu průliv blokovat, nechat ceny paliv letět nahoru a tlačit tím na celý svět a především na americké voliče, aby 47. prezidenta USA Donalda Trumpa dotlačili k ukončení operací proti Íránu.

„Je jisté, že nyní, když Írán okusil svou moc a vliv nad průlivem, se ho jen tak nevzdá,“ uvedl jeden ze zdrojů. Agentura Reuters prý obdobnou informaci získala od tří zdrojů ze zpravodajské komunity, které si však přály zůstat v anonymitě.

Trump na své sociální síti Truth Social napsal, že s trochou času a úsilí dokáže Hormuzský průliv otevřít. „S trochou času můžeme snadno OTEVŘÍT HORMUZSKÝ PRŮLIV, ZÍSKAT ROPU A VYDĚLAT JMĚNÍ,“ napsal na své platformě Truth Social i s využitím velkých písmen.

Donald Trump promlouvá

Nabídl také video, které podle něj ukazuje mohutný úder na Írán, který dopadl na íránskou armádu. „Tento mohutný úder v Teheránu znamenal konec pro mnoho íránských vojenských velitelů, kteří své jednotky vedli špatně a nerozumně, a přinesl s sebou i mnoho dalších změn!“ napsal současný nájemník Bílého domu.

Z Ameriky mezitím také přišla zpráva, že příslušníci amerických speciálních sil nalezli a zachránili pilota americké stíhačky, kterou Íránci sestřelili. Velvyslanec USA při OSN Mike Waltz, bývalý důstojník speciálních sil, k záchranné akci napsal pár slov. „Amerika si oddechla,“ uvedl na sociální síti X.

Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová uvedla, že i po této akci mohou být Američané hrdí na to, že jsou Američané.

 

 

A citovala prohlášení prezidenta Donalda Trumpa.

„MÁME HO! Moji spoluobčané, v posledních několika hodinách provedla armáda Spojených států jednu z nejodvážnějších pátracích a záchranných operací v historii USA pro jednoho z našich neuvěřitelných důstojníků, který je zároveň velmi váženým plukovníkem a o kterém vám s radostí oznamuji, že je nyní NAŽIVU! Tento statečný bojovník byl za nepřátelskými liniemi ve zrádných horách Íránu, kde ho pronásledovali naši nepřátelé, kteří se každou hodinou blížili, ale nikdy nebyl doopravdy sám, protože jeho vrchní velitel, ministr války, předseda sboru náčelníků štábů a ostatní váleční bojovníci monitorovali jeho polohu 24 hodin denně a pečlivě plánovali jeho záchranu. Na můj pokyn vyslala americká armáda desítky letadel vyzbrojených nejsmrtelnějšími zbraněmi na světě, aby ho zachránila. Utrpěl zranění, ale bude v pořádku. Tato zázračná pátrací a záchranná operace přichází nad rámec úspěšné záchrany dalšího statečného pilota, ke které došlo včera, což jsme nepotvrdili, protože jsme nechtěli ohrozit naši druhou záchrannou operaci. Toto je poprvé v historii armády, co byli dva američtí piloti zachráněni odděleně hluboko na nepřátelském území,“ sdělil Američanům Trump.

 

 

Trump také opakovaně připomněl, že jiné země mají větší zájem na otevření hormuzského průlivu, takže by měly přiložit ruku k dílu.

Jenže se zdá, že Trump ve snaze zabránit Íránu v získání jaderné zbraně předal témuž Íránu do rukou zbraň celoplanetárního nátlaku.

„Ve snaze zabránit Íránu ve vývoji zbraně hromadného ničení mu USA předaly zbraň hromadného narušení,“ řekl Ali Vaez, ředitel Íránského projektu v Mezinárodní krizové skupině, organizaci pro předcházení konfliktům.

Teherán, uvedl Vaez, chápe, že jeho schopnost ovládat světové energetické trhy prostřednictvím svého škrtícího sevření v průlivu „je mnohem silnější než jaderná zbraň“.

Ale pokud se Trump pokusí otevřít Hormuzský průliv vojenskou silou, konkrétně pozemní operací, může za ni zaplatit opravdu hodně vysokou cenu. Vodní cesta odděluje Írán a Omán. V nejužším místě je široká 33 km, ale lodní koridor je v obou směrech široký pouze 3 km, což z lodí a vojáků dělá snadný cíl. Zvláště pro íránské drony a rakety, které mohou odpalovat příslušníci Íránských revolučních gard.

„K narušení dopravy a odrazení plavidel od proplutí stačí jeden nebo dva drony,“ řekl Vaez.

