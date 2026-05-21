Ostrava: Rekonstrukce historického domu v centru

Objekt z konce 19. století, který je součástí městské památkové zóny, projde kompletní obnovou s cílem zachovat jeho historickou hodnotu a zároveň jej přizpůsobit současným potřebám. Slavnostní zahájení stavby se konalo 20. 5. 2026. Přítomné uvítal místostarosta pro investice David Witosz za účasti vedení obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, jakož i statutárního města Ostravy, zástupců zhotovitele KP Revital s.r.o. i dalších významných institucí, které se podílejí na rozvoji Přívozu.
O historii a architektonickém významu domu na náměstí Svatopluka Čecha krátce promluvil památkář Martin Strakoš. Pro veřejnost byla následně připravena komentovaná procházka po stopách Přívozských kaváren s archivářem a historikem Petrem Lexou Přendíkem.
Investice dosahující téměř 90 milionů korun patří mezi nejvýznamnější projekty obvodu MOaP v oblasti bytového fondu a péče o historické dědictví. Na financování se podílí také statutární město Ostrava, a to v souvislosti se vznikem nové služebny městské policie v objektu. Dokončení rekonstrukce je plánováno na jaro 2027.
Který národ více ublížil českému národu?
Anketa
Který národ více ublížil českému národu?
„Za klíčovou považuji skutečnost, že rekonstrukce tohoto hodnotného objektu je opravdu komplexní a postihuje hned několik rovin, které jsou pro nás z pozice statutárního města Ostravy důležité,“ vysvětluje ostravský primátor Jan Dohnal. „V rámci rekonstrukčních prací se tak dům dočká citlivé obnovy a zároveň modernizace bytových jednotek, což znamená jak uchování kulturního dědictví, tak zvýšení kvality bydlení. Umístění služebny Městské policie Ostrava pak povede ke zvýšení bezpečnosti nejen v samotné ulici, ale přilehlé oblasti vůbec.“
Nynější administrativní budova, která byla původně evidována jako kulturní památka, se nyní promění na bytový dům se sedmnácti novými nájemními byty včetně obytného podkroví. Obnovou projde původní kavárna Corso se společenským sálem a rekonstrukce počítá také s vybudováním moderní služebny městské policie s odpovídajícím zázemím. Projekt tak významně přispěje nejen k oživení samotného městského domu, ale i ke zvýšení bezpečnosti, zlepšení nabídky služeb a kvality života v celé lokalitě.
Historický městský dům byl postaven v roce 1898 podle návrhu stavitele Františka Jurečka jako součást rozvoje nového jádra Přívozu podle urbanistického plánu Camilla Sitteho. Dodnes si zachoval charakteristické architektonické prvky pozdního historismu s neobarokní fasádou, které budou při rekonstrukci citlivě zachovány. „Jedná se o mimořádně náročnou, ale zároveň klíčovou investici, která představuje vyvrcholení dlouhodobé práce obvodu na obnově bytového fondu. Zároveň jde o důležitý krok k záchraně jedné z významných historických staveb v Přívoze a k dalšímu rozvoji této části města,“ uvádí místostarosta MOaP David Witosz.
Projekt navazuje na předchozí úspěšné rekonstrukce bytových domů v Přívoze a je součástí systematického úsilí obvodu o revitalizaci památkové zóny. V uplynulých letech se díky těmto aktivitám podařilo opravit více než sto bytů a postupně zvyšovat atraktivitu i funkčnost této historicky cenné lokality. „Rekonstrukce domu na náměstí Svatopluka Čecha 10 tak představuje nejen významnou investici do bytového fondu, ale i jasný závazek k ochraně kulturního dědictví a dalšímu rozvoji městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,“ dodává starosta obvodu Petr Veselka.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku