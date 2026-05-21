„Pak jsem zrádce.“ Mladší Kolář se přiznal. A narazil

21.05.2026 13:01 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Europoslanec Ondřej Kolář (TOP 09) ve shodě s prezidentem Petr Pavel zdůrazňuje, že se musíme od práva veta jednotlivých členských států EU posunout k větší integraci, případně nakonec ke Spojeným státům evropským. Sám sebe popsal jako „hrdého zrádce“. Jenže s tímto názorem u části české společnosti tvrdě narazil.

Foto: Screen Prima CNN
Popisek: Ondřej Kolář na Prima CNN

Bývalý starosta Prahy 6 a dnešní europoslanec Ondřej Kolář se jasně postavil za zrušení práva veta jednotlivých členských států EU.

„Zrušení veta neznamená oslabování suverenity. Zrušení veta znamená silnější EU, která bude mít sílu ochránit suverenitu svých členů. Posilování EU není zrada, pokud ano, pak jsem hrdý zrádce. Protože Česko potřebuje silnou Evropu víc než veto,“ napsal Kolář na sociální síti X.

Navázal tak na prezidenta Petra Pavla, který se před časem nechal slyšet, že má-li Evropa obstát v dnešním měnícím se světě, musí alespoň EU táhnout za jeden provaz, protože pokud nepotáhnou za jeden provaz, pak jednotlivých 27 hráčů bude osamoceně čelit síle Ruska, Číny a Spojených států.

Ale stejně jako prezident Petr Pavel i Ondřej Kolář se svým názorem u části české společnosti tvrdě narazil. Advokát Tomáš Nielsen, mimo jiné velký odpůrce covidových opatření z počátku 20. let tohoto století, prohlásil, že trend suverenity Česka a posílení EU jdou proti sobě.

„‚EU ochrání suverenitu členských států tím, že jim vezme právo říct ne.‘ To není argument. To je oxymóron (protimluv). Myslíte, že pan Kolář nerozumí tomu, co píše, nebo si myslí, že tomu nebudou rozumět ostatní? Kdy konečně skončí doba podobných bezobsažných hesel?“ zeptal se Nielsen.

Ladislav Trávníček, který sám o sobě říká, že věří ve zdravý selský rozum, Ondřeje Koláře označil za „kolaboranta“. „No jo no, kolaborant Kolář. To je diagnóza,“ napsal doslova.

„Nový fenomén, rodina zrádců země je na svou zradu hrdá,“ padlo také na konto Ondřeje Koláře, ale i jeho otce Petra Koláře, jenž dnes působí v pozici poradce prezidenta republiky Petra Pavla.

Europoslanec Ondřej Kolář se dokonce dočkal označení „Emanuel Moravec 2.0“. Emanuel Moravec je jedním ze symbolů kolaborace s nacisty v Protektorátu Čechy a Morava. „Emanuel Moravec 2.0. AI prompt pro snadné vygenerování,“ zaznělo.

„Jste opravdu ZRÁDCE, ale to není důvod k hrdosti! Dnešní EU bohužel vůbec nechrání suverenitu svých členů, ale jen soukromé zájmy kamarádů a soukmenovců bruselské ‚věrchušky‘ (bohužel tento pojem z dob ‚sovětské totality‘ dnes platí pro EU jak vyšitý). Kam jsme se to dostali…“ přidal se podporovatel Motoristů Zdeněk Jukin.

V podobném duchu se vyjádřil i další diskutující.

„Slova vlastizrádce. Tohle je stejné jako tvrdit, že okupace je pro nás lepší než nezávislost. Lidi, pamatujte, kdo obhajoval zradu vlasti a zradu vlastních lidí ve prospěch cizáků.“

Také Otakar Březina z hnutí STAČILO! napsal, že by Česko místo otce a syna Kolařových potřebovalo zdravý rozum.

„Oni se nám ti kluci Kolářovic projevují čím dál tím víc. Už je dokonce hrdý zrádce. No tak to byl Emanuel Moravec také a zaslouženě skončil, jak skončil. Česká republika potřebuje zdravý rozum,“ konstatoval.

Článek obsahuje štítky

druhá světová válka , EU , kolaborace , nezávislost , Suverenita , TOP 09 , Nielsen , Petr Kolář , Ondřej Kolář

