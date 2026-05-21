KONS: Povinné předkupní právo omezuje soukromé vlastníky

21.05.2026 20:07 | Monitoring
autor: PV

Protest proti záměru vlády ČR plošně ukotvit předkupní právo pro nájemce zemědělské půdy

KONS: Povinné předkupní právo omezuje soukromé vlastníky
Foto: Redakce
Popisek: Logo Konzervativní strany

Konzervativní strana protestuje proti záměru vlády ČR plošně ukotvit předkupní právo pro nájemce zemědělské půdy v našem právním řádu. Ztotožňujeme se s hlavními argumenty, které ve svém vyjádření předložil 5. února 2026 Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR a toto vyjádření přikládáme ZDE.

Zdůrazňujeme, že by v takovém případě došlo k „zcela zákeřné[mu] omezení vlastnického práva po 35 letech od sametové revoluce. Dále jde o zcela zbytečný krok, protože možnost sjednat si předkupní právo normálně existuje a kdo chce, tak si jej může sjednat a řádně za něj také zaplatit. Musíme ale také respektovat to, že konkrétní vlastník toto předkupní právo třeba nikomu dávat prostě nechce, a to je ten princip, který by měli všichni představitelé státu ctít, ať už tam sedí kdokoli a vůbec nepřicházet s takovými destabilizačními nápady."

Anketa

Který národ více ublížil českému národu?

1%
97%
2%
hlasovalo: 7661 lidí

Případné plošné zavedení předkupního práva omezuje vlastníka v nakládání s jeho nemovitostí takto:

  • Prodlužuje se příprava převodu vlastnického práva k pozemku na jinou osobu i v případech, kdy vlastník může potřebovat finanční prostředky za pozemek k nějakému naléhavému osobnímu, časově urgentnímu záměru (např. investici).
  • Vlastník by nemohl vlastnické právo k pozemku převést přednostně na osobu, která má vůči němu pohledávku, nebo by nemohl za dohodnutou (i nižší než tržní či obvyklou) cenu prodat pozemek např. někomu z příslušníků vlastní rodiny.

Důsledkem (nebo dokonce cílem) návrhu je zvýhodnění zejména kapitálově silných osob (agro-společností), a to zcela bezdůvodně.

Vyzýváme proto vládu ČR, aby od záměru zbytečně omezit vlastnické právo upustila. Zároveň vyzýváme poslance a senátory, aby realizaci tohoto záměru rázně odmítli.

Uzavíráme opět slovy J. Šebka: „Pestré vlastnictví půdy a co nejvyšší úroveň jeho ochrany jsou stabilizačními prvky každé fungující demokratické společnosti."

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík
předseda

Konzervativní strana

  • KONS
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Konzervativní strana: 81. výročí ukončení 2. světové války v Evropě
Konzervativní strana: Bezpečnost je legitimní funkcí státu
Konzervativní strana: 27 let v NATO
Konzervativní strana: Zhoubný odkaz „Vítězného února"

Zdroje:

https://www.konzervativnistrana.cz/stanoviska/tiskove-zpravy/tz/article/povinne-predkupni-pravo-omezuje-soukrome-vlastniky.html

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

KONS , legislativa , půda , zemědělství

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Omezuje povinné předkupní právo soukromé vlastníky?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Aleš Juchelka byl položen dotaz

Rodiny

Netvrdím, že pro rodiče nedělá nic, ale proč odmítáte pravidelnou valorizaci rodičáku? Ono když pak dojde k navýšení, je to dost pozdě s ohledem na to, jak se mezi tím vše zdraží a není to tak adekvátní navýšení. Mimochodem platí, že se rodičovská od příštího roku navýší na 400 tisíc? A o tom, že by...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Přetrvávající bolest zad i přes pravidelné cvičeníPřetrvávající bolest zad i přes pravidelné cvičení Chytré využití starých polštářůChytré využití starých polštářů

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ministr Červený: Ochrana přírody není uzavření před lidmi

21:03 Ministr Červený: Ochrana přírody není uzavření před lidmi

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k jednání s polskou ministryní klimatu a životního pr…