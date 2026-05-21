KONS: Povinné předkupní právo omezuje soukromé vlastníky

Konzervativní strana protestuje proti záměru vlády ČR plošně ukotvit předkupní právo pro nájemce zemědělské půdy v našem právním řádu. Ztotožňujeme se s hlavními argumenty, které ve svém vyjádření předložil 5. února 2026 Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR a toto vyjádření přikládáme ZDE.
Zdůrazňujeme, že by v takovém případě došlo k „zcela zákeřné[mu] omezení vlastnického práva po 35 letech od sametové revoluce. Dále jde o zcela zbytečný krok, protože možnost sjednat si předkupní právo normálně existuje a kdo chce, tak si jej může sjednat a řádně za něj také zaplatit. Musíme ale také respektovat to, že konkrétní vlastník toto předkupní právo třeba nikomu dávat prostě nechce, a to je ten princip, který by měli všichni představitelé státu ctít, ať už tam sedí kdokoli a vůbec nepřicházet s takovými destabilizačními nápady."
Případné plošné zavedení předkupního práva omezuje vlastníka v nakládání s jeho nemovitostí takto:
- Prodlužuje se příprava převodu vlastnického práva k pozemku na jinou osobu i v případech, kdy vlastník může potřebovat finanční prostředky za pozemek k nějakému naléhavému osobnímu, časově urgentnímu záměru (např. investici).
- Vlastník by nemohl vlastnické právo k pozemku převést přednostně na osobu, která má vůči němu pohledávku, nebo by nemohl za dohodnutou (i nižší než tržní či obvyklou) cenu prodat pozemek např. někomu z příslušníků vlastní rodiny.
Důsledkem (nebo dokonce cílem) návrhu je zvýhodnění zejména kapitálově silných osob (agro-společností), a to zcela bezdůvodně.
Vyzýváme proto vládu ČR, aby od záměru zbytečně omezit vlastnické právo upustila. Zároveň vyzýváme poslance a senátory, aby realizaci tohoto záměru rázně odmítli.
Uzavíráme opět slovy J. Šebka: „Pestré vlastnictví půdy a co nejvyšší úroveň jeho ochrany jsou stabilizačními prvky každé fungující demokratické společnosti."
Za Konzervativní stranu
Jan Kubalčík
předseda
