„Máme snad rovnost! Já nejsem chodící spermobanka a bankomat!“ Zvyšování důchodů. Ve veřejnosti to vře. Hlasitě se ozvali otcové

Terčem kritiky se pak nestal jen samotný fakt, že vláda za zhoršené ekonomické situace si opět sáhne hlouběji do kapsy, ale velmi často se ozývali i muži samoživitelé či rozvedení, kteří napadali novou zákonnou normu s tím, že je genderově diskriminující. Naši zákonodárci totiž odsouhlasili i příspěvek 500 Kč navíc pro toho, kdo strávil s dítětem větší část rodičovské dovolené, což se většinou týká právě ženské části české populace. A tak například jeden z rozhořčených otců, který na facebooku vystupuje jako Honza Skypala, k tomu napsal:



„Jakým právem dostanou jen ženy 500 korun za každé vychované dítě? Máme snad genderovou rovnost. Máme dvě děti ve střídavé péči a jsem plně přesvědčen, že můj podíl na výchově je přinejmenším padesátiprocentní. Stačilo by se zeptat mých dětí, který rodič se věnuje primárně jim a který se před lety šíleně zamiloval a má své děti až na druhém místě. Jsem si jistý, jak by odpověděly.“

V podobném stylu se na FB objevila i řada dalších příspěvků. Jeden ze „zneuznaných“ otců – Stanislav – pak ještě uvedl: „Z našeho rodinného hnízda už vylétly tři vychované děti a další do bodu plnoletosti dozrají za čtyři roky. A ženy vychovaly??? Takže já jsem pouze chodící spermobanka a potažmo chodící bankomat!“

S poněkud osobitým vysvětlením, jak to vlastně Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) s příspěvkem myslelo, přišel Vladimír Dostálek, vedoucí tiskového odboru MPSV, kterého ParlamentniListy.cz oslovily:

„Výchovné je určeno pro toho rodiče, který o dítě převážně pečoval – to může být otec i matka. Oněch 500 korun navíc k důchodu má alespoň částečně pomoci narovnat současný stav, kdy jsou to především ženy, které mají v průměru až o 3 tisíce Kč důchod nižší, a to i z důvodu, že část svého produktivního věku věnovaly péči o dítě.“

Důchodci si zvýšení zaslouží, mělo ale k němu dojít daleko dříve

Další řada ohlasů ohledně zvyšování penzí se týkala skutečnosti, zda má stát opravdu za současné nedobré ekonomické situace dost financí na to, aby zmíněné přilepšení seniorům bez větších problémů zvládl. I v této rovině se názory veřejnosti dost liší. Například Zuzana Sargová, zdravotní sestra z Fakultní nemocnice v Ostravě, nám k tomu sdělila: „Senioři si zvýšení důchodů určitě zaslouží, vždyť si odpracovali velkou část svého života, nicméně to navýšení nad běžnou valorizaci je nyní určitě vyvolané blížícími se volbami, to je přece jasné. Když chtěla vláda důchodcům opravdu přilepšit, mohla to přece udělat už daleko dříve.“

Odborná část veřejnosti, zvláště pak renomovaní ekonomové, vidí v nynějším zvýšení důchodů jen populistické gesto před volbami a spíše by upřednostňovali vypracování už léta slibované, komplexní důchodové reformy.

„Osobně nepovažuji schválené mimořádné navýšení důchodů od ledna příštího roku za šťastný krok, ačkoliv tomuto postupu v kontextu teorie blížících se voleb do Poslanecké sněmovny rozumím. Opatření tohoto typu jsou pochopitelně u většiny příjemců dodatečných prostředků populární, i s ohledem na jejich časový horizont rozhodování. Vytvářejí však další tlak na důchodový systém a veřejné finance, už tak výrazně postižené nepříznivým hospodářským vývojem v souvislosti s koronavirovou epidemií. Lze jistě argumentovat očekávaným oživením ekonomiky, stále ještě přijatelnou výší veřejného zadlužení, a potřebností navyšovat – či alespoň stabilizovat – tuzemský náhradový poměr. Dlouhodobé fiskální výhledy jsou však zneklidňující a politici by se proto měli soustředit na skutečné řešení problémů důchodového systému, především v zájmu budoucích penzistů a jejich rodin. Tímto řešením samozřejmě může být jen stále slibovaná, leč odkládaná hluboká reforma. K té je nicméně třeba mít odvahu, vizi a vůli činit, u současníků leckdy nepříliš oblíbené, ekonomické zásahy,“ prohlásil například profesor Martin Macháček, vedoucí ekonomické katedry na Technické univerzitě v Ostravě.

Při hlasování o penzích podržela vládní předlohu část opozice

Parlament ČR schválil v minulém týdnu zmiňovaný návrh na zvýšení důchodů 95 hlasy ze 123 tehdy přítomných poslanců. Pro se vyslovili zástupci vládních stran hnutí ANO a ČSSD, ale i z opoziční SPD, KSČM a KDU-ČSL. Novelu zákona naopak nepodpořili poslanci z řad ODS, Pirátů, TOP 09 a Starostů.

Naši zákonodárci podali k vládnímu návrhu na zvýšení penzí okolo dvou desítek úprav. O většině z nich Sněmovna po schválení pozměňovacího návrhu ČSSD už nehlasovala, protože se vzájemně vylučovaly. Například předseda KDU-ČSL Marian Jurečka navrhoval snížit důchody exponentům někdejšího komunistického režimu. Piráti pak chtěli mírně přidat seniorům, kteří v penzi ještě pracují.

Oficiální údaje z renomovaných statistik, a to i z Eurostatu (Statistického úřadu Evropské unie) dávají však tentokrát za pravdu vládním stranám, konkrétně pak i ministryni Janě Maláčové, která při schvalování novely o navyšování penzí prohlásila, že na seniorech už šetřit opravdu nemůžeme. Čeští penzisté totiž patří s výší svých důchodů na chvost Evropy. Hůře jsou na tom jen důchodci v Bulharsku a také v pobaltských státech. A o penzích, které berou například senioři v Řecku či v Itálii, si mohou nechat jen zdát.

Zatím schválený poslanecký návrh ohledně výše penzí však musí ještě projít Senátem a ten bude mít, alespoň podle kuloárových informací, k této předloze řadu výhrad.

