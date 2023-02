„Máňo, to máslo! To maso!“ Řev a konflikt v Polsku

reklama

„Dneska luxus, asi pětičlenná česká rodina v Biedronce v Jelenia Góra. Nejdřív 2 čekali venku na košík, telefonovali zbytku rodiny do obchodu. Ti asi někomu ukradli košík, protože následoval úprk dovnitř. Dědek – řev na celou prodejnu, Máňo, ten prášek na praní, to je 70 porcí (ano, opravdu porcí). A to máslo a to masoooo. Nejdřív jsem před nimi prohodila, že radši nebudu mluvit česky, pak že jsou to burani, co přijeli do Polska na nákup. Řvali stejně dál, a odjeli, až když téměř naplnili dodávku,“ píše ve facebookové skupině POLSKO – nákupy, tipy a doporučení jedna z uživatelek.

„My byli nakoupit v Polsku v pátek, jezdíme tam spoustu let. Máme to tam a do Německa blíže než po Čechách, žijeme v trojmezí, ale poprvé jsem se s mužem styděli, že jsme Češi, co se tam odehrávalo, hrůza. Muž mluví polsky, takže když něco potřebujeme poradit objednat, dělá to on, ale já v pátek měla zavřenou pusu a ani bych jí neotevřela pro ten stud za Čechy,“ zareagovala v diskusi další diskutující.

„Je to tak, taky jezdíme nakupovat a když vidím a slyším, jak se někteří Češi chovají, stydím se za ně. Přesně, Máňo, podívej tady mají toto,“ dodávají další.

„Taky jsme byly v pátek a něco strašného, opravdu, někteří Češi si nevidí do huby, no OSTUDA,“ láteří i další pisatelka.

Nákupů Čechů v Polsku si všímají i tamní média a také občané. Přicházejí výzvy, aby Češi nevykupovali obchody a chovali se slušně. Ovšem podle těch, kdo v Polsku byli, je problém v tom, že si Češi oblíbili supermarkety Biedronka a také že nejezdí dále než do nejbližších polských měst u hranic.

V současných podmínkách se Češi snaží ušetřit, kde se dá. Ti, kdo bydlí poblíž s hranic s Polskem, mohou ušetřit celkem jednoduše, nakoupí za hranicemi. Srovnání českých a polských cen je námětem nejedné reportáže a videa. Na Facebooku si dokonce čeští občané sdílejí tipy na nákupy v Polsku a za kolik sehnali to či ono.

Českých zákazníků je v Polsku více než dost, rozhodně tolik, že už si jich začala všímat i polská média a také polští politici, jmenovitě radní Artur Sienkiewicz, který na sociální média a také za stěrače českých vozů umisťoval výzvu, aby Češi dodržovali „kulturu nakupování“ a nevykupovali ve velkém například jogurty, smetanu, máslo, ale i maso. Jeho výzvě se dostalo pozornosti i v polských médiích.

A podobná jsou i slova další polské občanky z Lázní Chudoba (Kudowa-Zdrój). Říká, že Čechy mají Poláci rádi. A vyzývá, aby mezi sebou dvě národnosti nebojovaly. Podle ní se o Polsku v české televizi mluví špatně, na rozdíl od polské televize, kde Česko prý negativně zobrazeno není. Neuvedla však, co konkrétně ji na zprávách o Polsku vadí.

Podotkla, že Polsko musí živit 4 miliony ukrajinských uprchlíků a že výrobu není možné zvýšit ze dne na den. „Poláci dnes také sotva vycházejí s penězi, situace je špatná všude. Nikdy jsem neměla takový problém nakupovat jako teď. Nemůžu využít promo akce a taky bych ráda dostala levné jídlo. Doslova platíme více za jídlo,“ stěžuje si a dodává, že jí v Česku nechtěli prodat uhlí, protože měla zřejmě polskou SPZ. Žádá, aby Češi nevykupovali obchody a nedoporučuje maso z Biedronky.

Z Polska pochází i další zkušenost z polského supermarketu Carrefour. „Prodavačka v klidu a říkala, že to chápe, proč tam jezdíme nakupovat, že kdyby byla možnost, tak jezdí na levnější nákupy, ale nemá kam. Celkem chápe prodavačky z Biedronky, že nemají co prodávat a nadávají, když jsou čtyři a zákazníků tisíc. Chyba zákazníků, že navštěvují jen Biedronku, co nejblíže a nerozjedou se jinam, ale chování některých Čechů je prý hrozné. „Dáváme jí za pravdu, byli jsme svědky, jak toho naberou kvanta a pak v ČR přeprodávají,“ uvedla žena, která se z nákupu v Polsku vrátila nedávno.

Dokonce se ve skupině objevují i doporučení „kde je málo Čechů“.

Zřejmě skutečně záleží na tom, kam nákupuchtiví lidé zavítají. „Také jsme dnes byli v PL, trošku dále od hranic, ale ne zase moc a vše v pohodě, žádné fronty, normální nákup na měsíc, co potřebujeme, a na co byla chuť, i když to bylo třeba bez akce a stejně se to vyplatilo,“ svěřoval se další uživatel skupiny.

„Dnes jsme byli nakupovat v Chalupkách a Zabelkově a můžu říct, že těm kecům o chování Čechů nevěřím ani písmenko. Lidí milion a všichni svorně a slušně nakupovali absolutně bez problémů, bez strkání a prodavači i zákazníci se na sebe usmívali, takže za mně SUPER. Zato tady u nás se pomalu poperou za ty sračky české v akci... Jezdíme z jižní Moravy a vyplatí se to odkudkoliv z ČR, pokud tam utratím trochu peněz... A i kdybych neušetřil, tak ta chuť za to stojí,“ nevěřil zkazkám o zlých Češích v Polsku další příznivec nákupů v Polsku.

Vyplatí se Čechům stále ještě nakupovat v Polsku? Redakce ParlamentníchListů.cz si v minulých dnech ověřila, že ano. I když je třeba udělat nákup větší a dávat pozor, kde k nákupu dochází. Čím blíže k hranicím, tím jsou ceny vyšší právě kvůli velkému množství nakupujících z České republiky a čím dále od hranic, tím zase větší náklady na benzín. Máslo u hranic stojí o pět korun, cukr o dvě koruny více.

Přejet Krkonoše do Polska v sezoně vyžaduje značnou dávku trpělivosti. Doprava se sotva sune, zimní centra jsou plná turistů i místních a na dojezd je třeba vyhradit si více času. Cesta do Jelení Hory, tedy o něco dále od hranice kvůli cenám, se tak protáhla. Prvním překvapením bylo, když se některé částky vyrovnaly těm před čtyřmi měsíci a některé základní potraviny stály dokonce ještě méně. Neplatí to ale u všeho. Pro příklad poslouží cena plnotučného trvanlivého mléka, které v přepočtu stálo 16,60 Kč, dříve 17,80. A jsou i případy naprosto opačné. Cibule, která stála 25 korun za dva kilogramy, tentokrát už stála 41,60. I tak byla stále levnější než v České republice.

Psali jsme: Zamořeno Čechy: Zdražili jsme Polsku máslo. A pak jsme přijeli domů...

Způsobuje to stále snížená daň na potraviny polskou vládou, která by měla trvat ještě pět měsíců. Celkově u většiny zboží cena mírně stoupla, jak můžete vidět v následujícím srovnání. Ve větší vzdálenosti od hranic není po Češích vidu ani slechu, což je oproti pohraniční oblasti výrazná změna. V říjnu v lázních Kudowa Zdrój nebylo možné potkat prakticky jediného Poláka a zaměstnanci marketu nestíhali ani doplňovat zboží do regálů. Nákup v Jelení Hoře probíhá v klidu a beze zmatků. Právě kvůli informacím, že potraviny blíže hranicím zdražují kvůli velkému množství Čechů, si redakce vybrala vzdálenější město. Mnohem horší pak byla situace v horském středisku Szklarska Poręba, které se nachází jen kousek od Harrachova. Mléko v Česku dražší o 5 korun, máslo o 17 Market ve Szklarske Porębě je plný turistů i místních a ceny se v některých případech zásadně liší. Například pomeranče lze koupit za stejnou cenu (36,40 Kč). Výrazně dráž už vyjdou dva kilogramy cibule – 46,70 nebo máslo za 57 Kč. Tvaroh zde stojí dokonce 30,20 Kč a bílý cukr 33,80 Kč. I tak je ale stále většina cen nižší než v České republice. V Tanvaldu s nejbližším větším obchodem od hranic stojí máslo 69 korun, cukr 34 a cibule 47,80 Kč (2 kg). Mléko bylo hned o pět korun dražší – 21,90 Kč.

Psali jsme: Peštová (ANO): Proč tlačíte jenom to, co se vám líbí? Jakob (TOP 09): Novela je zásadní krok, aby média byla nezávislejší na politické moci Uf, uf. 100 tisíc za rotoped a jiné věci pro Fialu a spol. Hašek: Nejde o stav legislativní nouze, ale stav vládní pětikoaliční nouze

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama