„Miluji Izrael," volal Trump na akci. Pak se otřel o Netanjahua a je zle

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil, že současná válka je druhou izraelskou válkou za nezávislost. Mezitím se na Západním břehu ozývá oslavné volání některých obyvatel na adresu hnutí Hamás. A premiér Netanjahu tvrdí, že pokud by Izraelci ve své současné operaci neuspěli, Hamás se dříve či později zaměří i na partnery židovského státu a předvede jim své barbarství. Tato válka prý určí budoucnost Izraele na dalších 75 let.

reklama

Ve městě Tulkarem na Západním břehu proběhla masová shromáždění, kde stovky demonstrantů mávají vlajkami Hamásu a skandují hesla na podporu teroristické skupiny vládnoucí v Gaze. „Lidé chtějí brigády al-Kásám,“ skandují demonstranti s odkazem na vojenské křídlo Hamásu. Tulkarem je považován za jednu z bašt podpory Hamásu na severním západním břehu Jordánu spolu s Jeninem a Nábulusem.

V New Yorku a Paříži také pochodovaly tisíce lidí na propalestinských pochodech.

Server izraelského listu Haaretz upozornil, že palestinský prezident Mahmúd Abbás vyzval k mimořádnému zasedání Arabské ligy. „Palestinský lid snáší vraždění a genocidu v pásmu Gazy,“ řekl.

Mezitím exprezident a kandidát na příštího šéfa Bílého domu Donald Trump promluvil na setkání Republikánské židovské koalice. Do publika volal „Miluji Izrael. Miluji Izrael." Ještě před pár dny přitom Izrael kritizoval a prohlásil, že izraelské tajné služby to před 7. říjnem 2023 zpackaly a označil ministra obrany Yoava Gallanta za „blbce“ a teroristickou skupinu Hizballáh za „velmi chytré“.

Anketa Kdo ve vás vzbuzuje větší úctu? Židé 64% Arabové 9% Nevím / Je mi to jedno 27% hlasovalo: 9533 lidí server Times of Israel.

Trump to řekl, když připomněl, že jeho administrativa v roce 2020 zavraždila íránského generála Qassema Soleimaniho, šéfa elitních jednotek Quds Islámských revolučních gard. Trump zopakoval své tvrzení, že Netanjahu na poslední chvíli vycouval z aktivní účasti na zabíjení. „Nikdy nezapomenu, že nás Bibi Netanjahu zklamal. To byla velmi strašná věc. Byli jsme velmi zklamaní, ale práci jsme zvládli sami a byla to naprosto precizní, velkolepá, krásná práce,“ řekl tehdy. „Pak si za to Bibi pokusil připsat zásluhy. To mi nepřineslo příliš dobrý pocit. Ale to je v pořádku."

Zatímco Netanjahuova kancelář na žádost o komentář nereagovala, ministr komunikace Šlomo Karhi řekl izraelskému Channel 13, že je „ostudné, že muž jako tento, bývalý americký prezident, podporuje propagandu a šíří věci, které zraňují ducha izraelských bojovníků a jeho občany.“

Netanjahu však řekl něco jiného. Oznámil světu, že ozbrojené síly Státu Izrael (IDF) skutečně zahájily pozemní invazi do Gazy s cílem neutralizovat schopnost Hamásu provést další útok podobný tomu ze 7. října. „Naši partneři chápou, že pokud nevyhraje Izrael, budou další,“ řekl. „Mnozí na celém světě dobře chápou, že Izrael nebojuje jen svou válku, ale válku za celé lidstvo, válku lidstva proti barbarství.“

Na premiérova slova upozornil server Jerusalem Post.

Anketa Hrozí Evropě akutní nebezpečí islámského terorismu? Hrozí 97% Nehrozí 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 20181 lidí

Náčelník generálního štábu IDF Herzi Halevi dříve večer řekl, že „nejlepší vojáci armády, dobře vycvičení a připravení, operují v Gaze“.

„Včera v noci se země otřásla," řekl v sobotu večer ministr obrany Yoav Gallant. „Udeřili jsme nad zemí i pod zemí. Instrukce pro síly jsou jasné: Akce bude pokračovat, dokud nebude vydán nový rozkaz." Dodal, že jde o válku, která určí příštích 75 let Izraele.

Lékaři z neziskové organizace Lékaři bez hranic izraelskou armádu za rozšiřování invaze kritizovali.

„Bezmocní lidé jsou vystaveni strašlivému bombardování," řekl prezident Lékařů bez hranic Dr. Christos Christou. „Rodiny nemají kam utéct ani se schovat, protože je na ně rozpoutáno peklo. Vodu, jídlo, palivo, lékařské zásoby a humanitární pomoc v Gaze je třeba urychleně obnovit. Potřebujeme teď příměří."

Psali jsme: Černochová ve varu: Vyzvala k vystoupení ČR z OSN. Tím to neskončilo „Nejsme my a Brusel. Jsme Češi, ale i Evropané!“ Pavel v projevu vyzdvihoval EU Erdogan, prezident členské země NATO, burcoval demonstranty: Izrael je okupant! OSN vyzvala většinou hlasů k příměří na Blízkém východě. Česko proti. Zde důvod

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama