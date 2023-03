„Moc agresivní.“ Haně Marvanové nevoní Babiš a Okamura

reklama

„Určitě je to demokratická debata. Otázka je, jestli je to úplně vkusné a jestli už to není znechucující pro ty lidi, jen pro aktéry ve Sněmovně,“ spustila Kordová Marvanová s tím, že ona sama je toho názoru, že byl lepší model fungující v 90. letech minulého století, kdy sice často probíhaly politické střety, „ale k těm obstrukcím se zase tolik nesahalo“. Připustila, že v té době seděl v Parlamentu Miroslav Sládek se svými republikány, kteří občas bouchali do lavic, ale jinak podle jejího názoru probíhala debata kultivovaně. „Ale ono je to možná také tím, kdo v tom Parlamentu sedí. Ono to vyžaduje určitou kulturu, sednout si za jeden stůl a dohodnout se, jak ta debata bude probíhat,“ upozornila Marvanová.

Problém současné Sněmovny je podle ní v tom, že šéf hnutí ANO Andrej Babiš a šéf SPD Tomio Okamura vystupují občas až příliš agresivně, a pak se podle Kordové Marvanové nelze divit, že si s těmito pány zástupci koalice nechtějí sednout k jednacímu stolu. „Je to hodně v osobní rovině, není nutné, aby to tak bylo, a bylo by zapotřebí, aby to bylo kultivovanější,“ zhodnotila situaci Kordová Marvanová.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Některé ty politiky vidím vystupovat, oni jsou nesmírně agresivní a koaliční ministři asi těžko budou podávat ruku někomu, kdo je uráží,“ poznamenala v obecné rovině.

Anketa Je dobře, že ANO chce ve Sněmovně obstruovat kvůli snížení valorizace důchodů? Ano 97% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16732 lidí

Senátorka a zastupitelka hlavního města Prahy to vidí tak, že opozice má právo mluvit a také ho i dnes dostává, vždyť se jedná už desítky hodin, ale vláda by prý měla opozici vyjít vstříc tím, že v pravidelných intervalech Sněmovna projedná i opoziční návrhy.

Jednou z možností by z jejího pohledu mohlo být i to, že se změní jednací řád Sněmovny, ale tady Kordová Marvanová zdůraznila, že s těmi změnami musí souhlasit i opozice, aby se nestávalo, že bude aktuální většina válcovat aktuální opozici.

Domnívá se také, že obě strany musejí být ochotny hledat kompromisy. Především u témat, jako je důchodová reforma a další. Připomínala, že velkou většinou hlasů byla schválena Ústava ČR.

JUDr. Hana Kordová Marvanová STAN



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pokud jde o důchodovou reformu, na té by se podle Kordové Marvanové měl podílet i Senát a vést na toto téma diskusi, byť Senát nesejme odpovědnost z vlády. Někdo tu reformu udělat musí, jinak nebudou peníze na zajištění důchodů, varovala Kordová Marvanová s tím, že je na opozici, aby přinesla některé návrhy.

Nakonec věnovala pár slov i politické situaci na Magistrátu hl. města Prahy. Zdůraznila, že se od počátku jasně stavěla proti dohodám hnutím ANO. A podle toho se také chovala.

Psali jsme: Důchodci, buďte solidární. Vždyť jste na tom líp než rodiny. Jurečka vyzývá Poslanci to „zalomili“ ve dvě ráno, teď už pokračují Fialová (ANO): Nezkoušejte nás tady vydírat. Takhle fakt ne Vaše děti vás budou soudit! Ve sněmovně přituhuje

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.