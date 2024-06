„Moc ženské.“ Muži už nepodporují v USA demokraty. Zevnitř strany se ozvalo, proč

Anketa Kdyby Česká televize zítra zcela a bez náhrady zanikla a přestala vysílat, chyběla by vám? Ano 2% Ne 93% Částečně 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 19917 lidí



„Netuším, co to sakra vůbec znamená. Žiji v New Orleans. Viděl jsem tam tři chlápky na rohu ulice a povídám jim: ‚Hej, chlapi, jak to dneska vypadá v barevných komunitách?‘ A oni na to: ‚O čem to ten hajzl mluví?‘“ poukázal, že lidé jazykem, který používají někteří američtí demokraté, ve skutečnosti běžně mezi sebou vůbec nemluví.



Carville míní, že tento „kódovaný jazyk“ zašel až příliš daleko a ve straně převládla až „příliš ženská“ sdělení, která mají za cíl vychovávat, což se negativně ve výsledku projevuje na preferencích od mladých mužských voličů. „Nejezte hamburgery, nedívejte se na fotbal, noste kondom,“ jmenoval příkladem „výchovná kázání“, která zaznívají k voličům od strany s podtónem, že strana „ví, co je pro vás nejlepší“.

Novinář Jonathan Capehart se jej na to ptal, zdali v aktuální době už není výrok, že má Demokratická strana „příliš mnoho kazatelských žen“, příliš „za čarou“. Carville si ale za svými výroky stojí. „Podívejte se na počet mužů, kteří podporují demokraty. Přišel jsem na to, že ve skutečnosti existují lidé, kterým nevadí, že prohrají volby, protože se pak cítí lépe a nadřazeně,“ zmínil.



„Volby nevyhrajete tím, že budete lidem říkat, že jejich stravovací návyky jsou špatné. Nebo že by neměli koukat na fotbal a pít pivo… To není dobré – mám pro vás zprávu: fotbal je populární a lidé ho sledují,“ vzkázal jasně své straně.

Podobně Carville hovořil o problému komunikace strany v podcastu Donnyho Deitche On Brand, kde nastínil, že si lidé po komunikaci od „kazatelských žen“ akorát pomyslí, aby je „nechaly na pokoji“. „Víte, chlap pracuje v opravně pneumatik na předměstí Atlanty, dělá 50 hodin týdně, vydělává 16,50 dolaru na hodinu a chce se dívat na fotbal a chce kouřit trávu a pít pivo,“ nastínil, že lidé „mají svůj život“ bez ohledu na výchovnou linii, která ze strany zní.

Dlouholetý stratég demokratů a hlavní stratég vítězné prezidentské kampaně Billa Clintona v roce 1992 James Carville také po první předvolební debatě amerického prezidenta Joea Bidena s exprezidentem Donaldem Trumpem pro Axios uvedl, že si „nikdy nemyslel, že je dobrý nápad“, aby se Biden pokoušel o znovuzvolení.

Existuje podle něj jen málo lidí, kterým prezident skutečně naslouchá. „Nemá žádné poradce. Má jen zaměstnance,“ podotkl, načež na naléhání serveru o vyjádření, zdali si myslí, že Biden vydrží se svou kandidaturou do voleb, parafrázoval citát ekonoma Herberta Steina: „Co nemůže pokračovat… nebude pokračovat.“