„Moře ohně a výbuchů“. Peklo ukrajinské jižní fronty

Britská BBC se rozhodla podívat, kdo jsou ruští prováleční blogeři a influenceři a proč píší o válce tak, jak píší. Ukázalo se, že mají kontakty na ruské ministerstvo obrany a informace veřejnosti poskytují kvůli penězům. Mezitím válka na Ukrajině pokračuje víc než 550 dní a Rusové se prý definitivně stáhli z obce Robotyne do připravených obraných pozic jižně od obce. A dělají všechno pro to, aby Ukrajince zpomalili. Podle serveru amerického listu New York Times rozpoutali ohnivé peklo.

Válka na Ukrajině trvá již víc než 550 dní a washingtonský Institut pro studium války (ISW) se po většinu času odvolává i na informace proválečných ruských blogerů. Britská veřejnoprávní BBC se rozhodla podívat, kdo vlastně jsou tito prováleční blogeři.

V prvé řadě to prý jsou lidé, kteří chtějí vydělat peníze, takže prodávají reklamní plochy různým firmám, které se snaží oslovit co nejširší spektrum zákazníků. Aby BBC zjistila, kolik si tito blogeři účtují za reklamní prostor, vydávali se někteří pracovníci britské veřejnoprávní stanice za majitele hotelu, kteří chtějí reklamu na svůj hotel umístit na jejich informační ploše.

A výsledek?

Jedním z oslovených blogerů byl Alexandr Kots který má zhruba 600 tisíc sledujících na síti Telegram. Kots uvedl, že za jeden příspěvek na jeho kanálu zaplatí 48 000-70 000 rublů, v přepočtu asi od 11 tisíc korun do 16 tisíc za jeden post. „Ministerstvo obrany nám často naslouchá a my máme přímý kanál, jak jim soukromě sdělovat informace. Je to všechno v zákulisí a já to dělám," prozradil Kots. Podle BBC byl jediným z blogerů, který souhlasil s rozhovorem.

Dalším byl Semjon Pegov, známý jako WarGonzo, který si řekl o trojnásobek peněz. Za reklamu na kanálu Alexandra Simonova, dopisovatele webu Ria Fan, který založil zesnulý šéf žoldnéřů Jevgenij Prigožin, si agent řekl o 180 liber za příspěvek. Což je v přepočtu asi 5 tisíc korun.

BBC v této souvislosti připomněla, že průměrný měsíční plat v Rusku činí asi 66 tisíc rublů, v přepočtu asi 15 tisíc korun, takže ruští prováleční blogeři si zpravidla přijdou na mnohem lepší peníze než průměrný Rus.

„Rostoucí trh s materiály Z-blogerů udržuje stálý přísun exkluzivních videí. Záběry jim přinášejí různorodou sledovanost, od domácího proválečného publika až po západní a ukrajinské analytiky, kteří se snaží pochopit, co se skutečně děje v ruských zákopech,“ napsala britská veřejnoprávní stanice.

Mezitím Ukrajinci pokračují ve své protiofenzivě. Od ruských blogerů zaznívá, že se Rusové definitivně stáhli z okolí Robotyne na pozice připravené jižně od obce.

Ukrajinci se mezitím snaží odminovat osvobozenou oblast a server amerického listu New York Times upozornil, že Rusové minová pole polévají hořlavinami a minová pole zapalují, aby Ukrajincům ztížili práci. Ukrajinci tak musí čelit „moři ohně a výbuchům. Na jednom metru čtverečním prý leží zpravidla 3 až 4 miny.

Vedle útoků jižně od Robotyne zůstávají podle ruských blogerů ukrajinští vojáci usazeni také na levém, okupovaném břehu řeky Dněpr u Chersonu.

Ruský bloger napsal, že ukrajinské síly udržují od 2. září omezenou přítomnost na východním (levém) břehu řeky v oblasti Chersonu, konkrétně mezi obcemi Kozači Laheri a Pidstepne 13 km od Chersonu. Na jeho slova upozornil washingtonský Institut pro studium války.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

