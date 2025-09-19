„Motorovka“ Markéty Šichtařové: Padni, komu padni. Neziskovky, inkluze, Ukrajina, Green Deal. Všechno musí pryč!

„Aby to bylo trošku věrohodné, říkáme škrty za 60 miliard, ale mám tu poznámky, kde se škrtat dá i za 300 miliard – jen tak od oka. A dokonce by šlo i víc,“ začala s úsměvem Šichtařová. Debata rychle nabrala tempo. Přestože by mohla vypadat jako čistě ekonomická, už po několika minutách bylo jasné, že v sobě nese i silný politický náboj – a otevřený útok na celou současnou pětikoaliční vládu Petra Fialy.
Moderátor Petr Holec připomněl, že premiér Fiala před volbami sliboval škrty ve výši 100 miliard, ale jakmile se dostal k moci, sliby zmizely. „Problém je, že v Česku se úplně vytratila debata o tom, že se dá škrtat. Kdo mluví o škrtání, je hned dezolát,“ glosoval Holec. A v tom se oba účastníci debaty shodli: český stát je rozbujelý, zbytečně rozhazuje a tvrdě zasahuje do života občanů. Kde začít škrtat? Politické neziskovky.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Šichtařová však nezůstala jen u neziskovek. Druhou oblastí, kde by podle ní měla motorovka udeřit, je sám státní aparát. „Dnes máme skoro 490 tisíc státních zaměstnanců. Kdybychom se vrátili na úroveň roku 2016, což není tak dávno, propustíme přes 50 tisíc lidí. A ušetříme dalších 35 miliard ročně,“ říká s tím, že tito lidé by si bez problémů našli práci – na trhu je 270 tisíc volných míst. A jak poznamenal moderátor Holec, možná by si konečně „vyžírkové“ z politických neziskovek vyzkoušeli reálný trh práce a poznali, co je to žít z vlastních peněz.
Dále ekonomka navrhla sloučení některých ministerstev – například dopravy, průmyslu a místního rozvoje – a zrušení všech tzv. „ministerstev bez portfeje“, jako je ministr pro evropské záležitosti. Jmenovitě padlo i jméno Martina Dvořáka, kterého by podle svých slov Šichtařová „klidně zrušila“.
Třetí zásadní oblast, kde vidí obrovské plýtvání, je pomoc Ukrajině. Odhady? Podle dat Institutu pro světovou ekonomiku v Kielu šlo z Česka na Ukrajinu – ať už jako přímá pomoc, nebo podpora uprchlíků – od začátku války do dubna 2025 asi 198 miliard korun. Ročně zhruba 62,5 miliardy. „Zrušením dávek pro ukrajinské uprchlíky a nepřizpůsobivé spolu s ukončením přímé pomoci bychom naplnili plánovanou úsporu 60 miliard okamžitě,“ uvedla.
Zároveň odmítla vládní propagandu o tom, že Ukrajinci do rozpočtu víc přinesli, než kolik nás stáli. „Tato čísla jsou neprůhledná a cinknutá. Nikdo je neumí ani potvrdit, ani vyvrátit – a to je podezřelé samo o sobě.“
Následovala inkluze ve školství. „Ohromná černá díra,“ řekla Šichtařová bez váhání. Uvedla, že od roku 2016, kdy byla zavedena, stála přes 78 miliard korun. A že jen od roku 2018 stoupl počet asistentů pedagogů o více než 50 %. „Zrušení inkluze by pomohlo všem – handicapovaným, běžným dětem, státnímu rozpočtu i trhu práce.“
Ale to největší finále přišlo nakonec – Green Deal. Podle Šichtařové jde o „největší kontraproduktivní šílenství“, které do českého rozpočtu ročně nasává stovky miliard. „Jen podle oficiálních odhadů to do roku 2030 bude stát bilion korun, do roku 2050 tři biliony. To je 220 miliard ročně. Zrušíme Green Deal a máme to.“
Nejostřeji se vyjádřila k emisním povolenkám, drahým energiím a umělé energetické krizi, která vznikla po sankcích na ruské suroviny. „Mám podezření, že ty sankce nejsou motivovány geopoliticky, ale ideologicky – že EU chce prostě zlikvidovat fosilní paliva za každou cenu. A tím zlikviduje i naši ekonomiku.“
V této souvislosti připomněla, že SPD se Svobodnými má výslovně v programu zrušení závazku Fit for 55. „Ano, víme, že se tomu Česká republika zavázala. A ano, pokud budeme mít tu možnost, ten závazek prostě vypovíme.“
Ať už se v debatě mluvilo o čemkoli – inkluzi, neziskovkách, Ukrajině, EU, energetice – vše podle Markéty Šichtařové spojuje jeden základní motiv: vláda rozhazuje, přerozděluje a dusí produktivní občany. A místo škrtů jen přidává další ideologické náklady.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Karel Výborný